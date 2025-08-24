Egg chutney : ఇంట్లో కూరగాయలు లేకపోతే చాలా మంది ఎగ్స్ తెచ్చుకొని ఆమ్లెట్ వేసుకుంటారు. ఏదో ఒక నిల్వ పచ్చడి వేసుకొని తినేస్తారు. కష్ట కష్టంగా ఆ పూట వరకు మమ అనిపిస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఇవే ఎగ్స్ తో అద్దిరిపోయే రోటి పచ్చడి తయారు చేసుకోవచ్చు.
నిల్వ పచ్చళ్లతో ఇబ్బంది పడకుండా ఫ్రెష్ రోటి పచ్చడితో ఆత్మారాముడిని ఆనందింపచేయొచ్చు. ఇలాంటి పచ్చడి గురించి చాలా మందికి తెలియదు. చాలా సింపుల్గా పూర్తవుతుంది. ఇంకా అద్భుతమైన రుచిగా కూడా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
నాలుగు ఉల్లిపాయలు
ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు
ఒక స్పూన్ జీలకర్ర
ఎనిమిది పచ్చి మిర్చీ
2 కోడిగుడ్లు
రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
ముందుగా నాలుగు ఉల్లిపాయలను రోట్లో వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి
అందులో ఎనిమిది వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, ఎనిమిది పచ్చి మిర్చీ, స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకోని నూరుకోవాలి
రోలు ఉన్నవారు ఇలా రోట్లోనే నూరుకుంటే బాగుంటుంది. లేనివారు మిక్సీలో కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి అందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి
ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అందులో 2 పచ్చి కోడిగుడ్లు పగలగొట్టి వేసుకోవాలి
కాస్త ఉప్పు వేసుకొని, మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ ఎగ్స్ను ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆమ్లెట్ మాదిరిగా కుక్ అవుతుంది. రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి
ఇలా ఎన్ని గుడ్లు కావాలంటే అన్ని గుడ్లు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని, ముందుగా నూరి పెట్టుకున్న ఆనియన్, పచ్చిమిర్చీ పేస్టును వేసేయాలి
ఇందులోనే రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని దోరగా రంగు మారేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
ఇందుకోసం కాస్త టైమ్ పడుతుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. లేకపోతే అడుగంటి మాడిపోయే అవకాశం ఉంది.
చక్కగా వేగిన తర్వాత ఆమ్లెట్ మాదిరిగా ఫ్రై చేసుకున్న కోడిగుడ్డును ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి
ఇవన్నీ కలిసిపోయేలా చక్కగా కలుపుకొని కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. అంతే, అద్దిరిపోయే ఎగ్ పచ్చడి సిద్ధమైపోతుంది.
ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఈ ఎగ్ చట్నీ ఎంతో హెల్ప్ ఫుల్ గా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
కేవలం పది నిమిషాల్లో ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
టిప్స్ :
పచ్చి మిర్చీ వేసుకున్నాం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా కారం వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే పచ్చి మిర్చీ బదులుగా ఎండుకారం ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఈ రెసిపీలో పసుపు కూడా వాడలేదు. కావాలనుకునేవారు పసుపు వేసుకోవచ్చు.
