Essay Contest 2025

ETV Bharat / offbeat

రక్షాబంధన్​ స్పెషల్​ "లడ్డూ" - నెయ్యి లేకుండా ఇలా సింపుల్​గా చేయండి - సాఫ్ట్​గా ఎంతో బాగుంటుంది! - SIMPLE KOVA LADDU

తియ్యని కోవా లడ్డూలు ఇలా చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలందరూ మరొకటి కావాలంటారు!

Kova Laddu Recipe in Telugu
Kova Laddu Recipe in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read

Kova Laddu Recipe in Telugu : అందరూ ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తోన్న రక్షబంధన్​ రానే వచ్చేసింది. ఈ నెల 9న దేశవ్యాప్తంగా రాఖీ పౌర్ణమి ఘనంగా జరుపుకోనున్నారు. సిస్టర్స్​ అన్నా, తమ్ముళ్లకు రాఖీ కట్టిన తర్వాత స్వీట్​ తినిపించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఈసారి స్వీట్ షాప్​ నుంచి మిఠాయిలు తీసుకురాకుండా ఇలా ఇంట్లోనే కోవా లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేయండి. డ్రై ఫ్రూట్స్​ మిశ్రమం స్టఫింగ్​తో చేసిన ఈ లడ్డూలు ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. ఈ కోవా లడ్డూలు పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ కోవా లడ్డూలు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్​. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని కోవా లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

చక్కెర లేకుండా "స్వీట్ పొంగలి" - వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!

జీడిపప్పు
జీడిపప్పు (getty images)

కోవా లడ్డూలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • లీటర్ - మీగడ తీయని చిక్కటి పాలు
  • పావు కప్పు - జీడిపప్పు
  • పావు కప్పు - బాదం ( చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. )
  • పావు కప్పు - ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు
  • యాలకులు - 3
  • పావు కప్పు - షుగర్
  • పావు టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
  • బెల్లం తురుము - 1/3 కప్పు
sugar
sugar (getty images)

కోవా లడ్డూలు తయారీ విధానం

  • ముందుగా స్టవ్​ పై పాన్ పెట్టి 3 స్పూన్లు నీళ్లు వేయండి. తర్వాత ఇందులో లీటర్ మీగడ తీయని చిక్కటి పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • పాలు దగ్గరగా అయి మిగడగా వచ్చే వరకు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. మధ్యమధ్యలో మిగడని పాలల్లోకి కలుపుతూ చక్కగా ఉడికించుకోవాలి. పాలు దగ్గరగా అయ్యాక ఇందులో పావు కప్పు చక్కెర వేసి కలుపుతూ మిక్స్ చేయండి.
  • తర్వాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఇంకాస్త దగ్గరగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. కోవా చక్కగా రెడీ అయ్యాక కడాయి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
jaggery
jaggery (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టఫింగ్​ కోసం మరొక కడాయి పెట్టండి. ఇందులో పావు కప్పు చొప్పున ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు, బాదం వేసి వేయించండి.
  • డ్రై ఫ్రూట్స్ 2-3 నిమిషాలు వేయించాలి. తర్వాత చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి దోరగా మారే వరకు వేయించండి.
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- బాదం
బాదం (getty images)
  • అనంతరం వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో యాలకులు, బెల్లం తురుము వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్ చేసిన ఈ పొడిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల చుట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన కోవాని కొద్ది చేతిలోకి తీసుకోండి. తర్వాత కోవాని రౌండ్​గా చేయండి.
milk
milk (getty images)
  • ఆపై అర చేతిలోకి తీసుకొని చేతితో స్ప్రెడ్ చేయండి. తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండని పెట్టి క్లోజ్ చేయండి.
  • మిగిలిన కోవా, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండలతో ఇలా సింపుల్​గా కోవా లడ్డూలు చేసుకుంటే సరి!
  • కమ్మని ఈ కోవా డ్రైఫ్రూట్స్​ లడ్డూలు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు రాఖీ పౌర్ణమికి ట్రై చేయండి.

కమ్మటి "శాకంబరి ప్రసాదం" - ఇలా చేస్తే సంవత్సరమంతా తృప్తిగా తినొచ్చు!

"పెసర దోసెలు" క్రిస్పీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - హోటల్ వాళ్ల సీక్రెట్ రెసిపీ ఇదే!

Kova Laddu Recipe in Telugu : అందరూ ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తోన్న రక్షబంధన్​ రానే వచ్చేసింది. ఈ నెల 9న దేశవ్యాప్తంగా రాఖీ పౌర్ణమి ఘనంగా జరుపుకోనున్నారు. సిస్టర్స్​ అన్నా, తమ్ముళ్లకు రాఖీ కట్టిన తర్వాత స్వీట్​ తినిపించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఈసారి స్వీట్ షాప్​ నుంచి మిఠాయిలు తీసుకురాకుండా ఇలా ఇంట్లోనే కోవా లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేయండి. డ్రై ఫ్రూట్స్​ మిశ్రమం స్టఫింగ్​తో చేసిన ఈ లడ్డూలు ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. ఈ కోవా లడ్డూలు పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ కోవా లడ్డూలు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్​. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని కోవా లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

చక్కెర లేకుండా "స్వీట్ పొంగలి" - వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!

జీడిపప్పు
జీడిపప్పు (getty images)

కోవా లడ్డూలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • లీటర్ - మీగడ తీయని చిక్కటి పాలు
  • పావు కప్పు - జీడిపప్పు
  • పావు కప్పు - బాదం ( చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. )
  • పావు కప్పు - ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు
  • యాలకులు - 3
  • పావు కప్పు - షుగర్
  • పావు టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
  • బెల్లం తురుము - 1/3 కప్పు
sugar
sugar (getty images)

కోవా లడ్డూలు తయారీ విధానం

  • ముందుగా స్టవ్​ పై పాన్ పెట్టి 3 స్పూన్లు నీళ్లు వేయండి. తర్వాత ఇందులో లీటర్ మీగడ తీయని చిక్కటి పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • పాలు దగ్గరగా అయి మిగడగా వచ్చే వరకు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. మధ్యమధ్యలో మిగడని పాలల్లోకి కలుపుతూ చక్కగా ఉడికించుకోవాలి. పాలు దగ్గరగా అయ్యాక ఇందులో పావు కప్పు చక్కెర వేసి కలుపుతూ మిక్స్ చేయండి.
  • తర్వాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఇంకాస్త దగ్గరగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. కోవా చక్కగా రెడీ అయ్యాక కడాయి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
jaggery
jaggery (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టఫింగ్​ కోసం మరొక కడాయి పెట్టండి. ఇందులో పావు కప్పు చొప్పున ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు, బాదం వేసి వేయించండి.
  • డ్రై ఫ్రూట్స్ 2-3 నిమిషాలు వేయించాలి. తర్వాత చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి దోరగా మారే వరకు వేయించండి.
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- బాదం
బాదం (getty images)
  • అనంతరం వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో యాలకులు, బెల్లం తురుము వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్ చేసిన ఈ పొడిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల చుట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన కోవాని కొద్ది చేతిలోకి తీసుకోండి. తర్వాత కోవాని రౌండ్​గా చేయండి.
milk
milk (getty images)
  • ఆపై అర చేతిలోకి తీసుకొని చేతితో స్ప్రెడ్ చేయండి. తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండని పెట్టి క్లోజ్ చేయండి.
  • మిగిలిన కోవా, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండలతో ఇలా సింపుల్​గా కోవా లడ్డూలు చేసుకుంటే సరి!
  • కమ్మని ఈ కోవా డ్రైఫ్రూట్స్​ లడ్డూలు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు రాఖీ పౌర్ణమికి ట్రై చేయండి.

కమ్మటి "శాకంబరి ప్రసాదం" - ఇలా చేస్తే సంవత్సరమంతా తృప్తిగా తినొచ్చు!

"పెసర దోసెలు" క్రిస్పీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - హోటల్ వాళ్ల సీక్రెట్ రెసిపీ ఇదే!

For All Latest Updates

TAGGED:

DRY FRUITS KOVA LADDU RECIPESWEETS FOR RAKSHA BANDHANRAKSHA BANDHAN SWEET IDEASకోవా లడ్డూలుSIMPLE KOVA LADDU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.