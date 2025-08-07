Kova Laddu Recipe in Telugu : అందరూ ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తోన్న రక్షబంధన్ రానే వచ్చేసింది. ఈ నెల 9న దేశవ్యాప్తంగా రాఖీ పౌర్ణమి ఘనంగా జరుపుకోనున్నారు. సిస్టర్స్ అన్నా, తమ్ముళ్లకు రాఖీ కట్టిన తర్వాత స్వీట్ తినిపించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఈసారి స్వీట్ షాప్ నుంచి మిఠాయిలు తీసుకురాకుండా ఇలా ఇంట్లోనే కోవా లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేయండి. డ్రై ఫ్రూట్స్ మిశ్రమం స్టఫింగ్తో చేసిన ఈ లడ్డూలు ఎంతో కమ్మగా ఉంటాయి. ఈ కోవా లడ్డూలు పిల్లలు, పెద్దలందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ కోవా లడ్డూలు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మని కోవా లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
చక్కెర లేకుండా "స్వీట్ పొంగలి" - వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు ప్రసాదం ఇలా చేసి పెట్టండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!
కోవా లడ్డూలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- లీటర్ - మీగడ తీయని చిక్కటి పాలు
- పావు కప్పు - జీడిపప్పు
- పావు కప్పు - బాదం ( చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. )
- పావు కప్పు - ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు
- యాలకులు - 3
- పావు కప్పు - షుగర్
- పావు టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
- బెల్లం తురుము - 1/3 కప్పు
కోవా లడ్డూలు తయారీ విధానం
- ముందుగా స్టవ్ పై పాన్ పెట్టి 3 స్పూన్లు నీళ్లు వేయండి. తర్వాత ఇందులో లీటర్ మీగడ తీయని చిక్కటి పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- పాలు దగ్గరగా అయి మిగడగా వచ్చే వరకు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి. మధ్యమధ్యలో మిగడని పాలల్లోకి కలుపుతూ చక్కగా ఉడికించుకోవాలి. పాలు దగ్గరగా అయ్యాక ఇందులో పావు కప్పు చక్కెర వేసి కలుపుతూ మిక్స్ చేయండి.
- తర్వాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఇంకాస్త దగ్గరగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. కోవా చక్కగా రెడీ అయ్యాక కడాయి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టఫింగ్ కోసం మరొక కడాయి పెట్టండి. ఇందులో పావు కప్పు చొప్పున ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు, బాదం వేసి వేయించండి.
- డ్రై ఫ్రూట్స్ 2-3 నిమిషాలు వేయించాలి. తర్వాత చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి దోరగా మారే వరకు వేయించండి.
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో యాలకులు, బెల్లం తురుము వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన ఈ పొడిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల చుట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన కోవాని కొద్ది చేతిలోకి తీసుకోండి. తర్వాత కోవాని రౌండ్గా చేయండి.
- ఆపై అర చేతిలోకి తీసుకొని చేతితో స్ప్రెడ్ చేయండి. తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండని పెట్టి క్లోజ్ చేయండి.
- మిగిలిన కోవా, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉండలతో ఇలా సింపుల్గా కోవా లడ్డూలు చేసుకుంటే సరి!
- కమ్మని ఈ కోవా డ్రైఫ్రూట్స్ లడ్డూలు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు రాఖీ పౌర్ణమికి ట్రై చేయండి.
కమ్మటి "శాకంబరి ప్రసాదం" - ఇలా చేస్తే సంవత్సరమంతా తృప్తిగా తినొచ్చు!
"పెసర దోసెలు" క్రిస్పీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - హోటల్ వాళ్ల సీక్రెట్ రెసిపీ ఇదే!