ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి" - ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా ఏమి రుచి అనాల్సిందే! - VANKAYA DOSAKAYA PACHADI RECIPE

రెగ్యులర్ పచ్చళ్లను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Vankaya Dosakaya Pachadi Recipe
Vankaya Dosakaya Pachadi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read

Vankaya Dosakaya Pachadi Making Process : మనందరికీ పచ్చడి అనగానే ముందుగా టమాటా, మామిడికాయ, ఉసిరికాయ, నిమ్మకాయ, దొండకాయ వంటివే గుర్తొస్తుంటాయి. అలాగే, అప్పుడప్పుడు చికెన్, మటన్, చేపలతో నాన్​వెజ్ పచ్చళ్లను చేసుకొని టేస్ట్ చేస్తుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకం పచ్చళ్లు కాకుండా వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక కొత్త పచ్చడి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి". వావ్ అనిపించే రుచితో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడిలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్భుతమని చెప్పుకోవచ్చు. నోటికి పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Vankaya Dosakaya Pachadi
Vankaya Pachadi (Getty Images)

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • దోసకాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)
  • పొడవు వంకాయలు - 8 నుంచి 10
  • మీడియం సైజ్​ టమాటాలు - నాలుగు
  • పచ్చిమిర్చి - తగినన్ని
  • ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • తాలింపుకి తగిన పదార్థాలు

వెల్లుల్లి, టమాటాలను కాల్చి ఇలా "రసం" పెట్టండి - డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది!

Vankaya Dosakaya Pachadi
Dosakayalu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పొడవాటి పర్పుల్ కలర్ వంకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసుకున్న వాటిని వెంటనే ఒక గిన్నెలో ఉప్పు నీరు తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అవి రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
  • అలాగే, దోసకాయలను చాకు లేదా పీలర్​తో పైన చెక్కును తొలగించుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఒకవేళ మీకు దోసకాయ ముక్కల్లో గింజలు వద్దనుకుంటే తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు. టమాటాలను ముందుగానే కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Vankaya Dosakaya Pachadi
Mirchi (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ లైట్​గా కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసుకొని వేయించాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకొని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు బాగా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి బాగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అదే కడాయిలో వంకాయ ముక్కలు, పసుపు వేసుకొని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు కలర్ మారి లైట్​గా వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు జత చేసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. అలా మగ్గించుకునే క్రమంలోనే కొద్దిగా చింతపండుని వేసి మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా, వంకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దింపి ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చుకోవాలి.
Vankaya Dosakaya Pachadi
Garlic (Getty Images)
  • అవి చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకున్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంలో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా మగ్గించుకున్న టమాటా వంకాయ ముక్కల మిశ్రమం వేసుకొని మరీ మెత్తని పేస్ట్​లా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్న విధంగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అందులో కట్ చేసుకున్న దోసకాయ ముక్కల్లో ముప్పావు వంతు వేసుకొని మరోసారి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని మిగిలిన దోసకాయ ముక్కలు ఉన్న గిన్నెలోకి వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై పచ్చడిలోకి తాలింపుని ప్రిపేర్ చేసుకొని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నోటికి సరికొత్త రుచిని అందించే కమ్మని "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అయిపోతుంది!
Vankaya Dosakaya Pachadi
Tomatoes (Getty Images)

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

బ్రెడ్ స్లైసులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్నాక్" - నూనె పీల్చకుండా, స్టఫ్ఫింగ్​తో కమ్మగా!

Vankaya Dosakaya Pachadi Making Process : మనందరికీ పచ్చడి అనగానే ముందుగా టమాటా, మామిడికాయ, ఉసిరికాయ, నిమ్మకాయ, దొండకాయ వంటివే గుర్తొస్తుంటాయి. అలాగే, అప్పుడప్పుడు చికెన్, మటన్, చేపలతో నాన్​వెజ్ పచ్చళ్లను చేసుకొని టేస్ట్ చేస్తుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకం పచ్చళ్లు కాకుండా వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక కొత్త పచ్చడి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి". వావ్ అనిపించే రుచితో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడిలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్భుతమని చెప్పుకోవచ్చు. నోటికి పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Vankaya Dosakaya Pachadi
Vankaya Pachadi (Getty Images)

అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • దోసకాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)
  • పొడవు వంకాయలు - 8 నుంచి 10
  • మీడియం సైజ్​ టమాటాలు - నాలుగు
  • పచ్చిమిర్చి - తగినన్ని
  • ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • తాలింపుకి తగిన పదార్థాలు

వెల్లుల్లి, టమాటాలను కాల్చి ఇలా "రసం" పెట్టండి - డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్​తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది!

Vankaya Dosakaya Pachadi
Dosakayalu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పొడవాటి పర్పుల్ కలర్ వంకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసుకున్న వాటిని వెంటనే ఒక గిన్నెలో ఉప్పు నీరు తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అవి రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
  • అలాగే, దోసకాయలను చాకు లేదా పీలర్​తో పైన చెక్కును తొలగించుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఒకవేళ మీకు దోసకాయ ముక్కల్లో గింజలు వద్దనుకుంటే తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు. టమాటాలను ముందుగానే కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Vankaya Dosakaya Pachadi
Mirchi (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ లైట్​గా కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసుకొని వేయించాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకొని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు బాగా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి బాగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అదే కడాయిలో వంకాయ ముక్కలు, పసుపు వేసుకొని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు కలర్ మారి లైట్​గా వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు జత చేసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. అలా మగ్గించుకునే క్రమంలోనే కొద్దిగా చింతపండుని వేసి మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా, వంకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దింపి ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చుకోవాలి.
Vankaya Dosakaya Pachadi
Garlic (Getty Images)
  • అవి చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకున్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంలో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో ముందుగా మగ్గించుకున్న టమాటా వంకాయ ముక్కల మిశ్రమం వేసుకొని మరీ మెత్తని పేస్ట్​లా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్న విధంగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అందులో కట్ చేసుకున్న దోసకాయ ముక్కల్లో ముప్పావు వంతు వేసుకొని మరోసారి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని మిగిలిన దోసకాయ ముక్కలు ఉన్న గిన్నెలోకి వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై పచ్చడిలోకి తాలింపుని ప్రిపేర్ చేసుకొని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నోటికి సరికొత్త రుచిని అందించే కమ్మని "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అయిపోతుంది!
Vankaya Dosakaya Pachadi
Tomatoes (Getty Images)

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

బ్రెడ్ స్లైసులతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్నాక్" - నూనె పీల్చకుండా, స్టఫ్ఫింగ్​తో కమ్మగా!

For All Latest Updates

TAGGED:

EASY PACHADI RECIPEPACHADI RECIPES IN TELUGUVANKAYA DOSAKAYA PACHADI THAYARIవంకాయ దోసకాయ పచ్చడి తయారీVANKAYA DOSAKAYA PACHADI RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.