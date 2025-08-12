Vankaya Dosakaya Pachadi Making Process : మనందరికీ పచ్చడి అనగానే ముందుగా టమాటా, మామిడికాయ, ఉసిరికాయ, నిమ్మకాయ, దొండకాయ వంటివే గుర్తొస్తుంటాయి. అలాగే, అప్పుడప్పుడు చికెన్, మటన్, చేపలతో నాన్వెజ్ పచ్చళ్లను చేసుకొని టేస్ట్ చేస్తుంటాం. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకం పచ్చళ్లు కాకుండా వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక కొత్త పచ్చడి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి". వావ్ అనిపించే రుచితో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడిలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్భుతమని చెప్పుకోవచ్చు. నోటికి పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- దోసకాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్వి)
- పొడవు వంకాయలు - 8 నుంచి 10
- మీడియం సైజ్ టమాటాలు - నాలుగు
- పచ్చిమిర్చి - తగినన్ని
- ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- తాలింపుకి తగిన పదార్థాలు
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పొడవాటి పర్పుల్ కలర్ వంకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కట్ చేసుకున్న వాటిని వెంటనే ఒక గిన్నెలో ఉప్పు నీరు తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అవి రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
- అలాగే, దోసకాయలను చాకు లేదా పీలర్తో పైన చెక్కును తొలగించుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి. ఒకవేళ మీకు దోసకాయ ముక్కల్లో గింజలు వద్దనుకుంటే తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు. టమాటాలను ముందుగానే కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసుకొని వేయించాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగాక మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకొని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు బాగా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి బాగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో వంకాయ ముక్కలు, పసుపు వేసుకొని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- వంకాయ ముక్కలు కలర్ మారి లైట్గా వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు జత చేసి కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు సాఫ్ట్గా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. అలా మగ్గించుకునే క్రమంలోనే కొద్దిగా చింతపండుని వేసి మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా, వంకాయ ముక్కలు బాగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దింపి ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చుకోవాలి.
- అవి చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంలో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా మగ్గించుకున్న టమాటా వంకాయ ముక్కల మిశ్రమం వేసుకొని మరీ మెత్తని పేస్ట్లా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్న విధంగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అందులో కట్ చేసుకున్న దోసకాయ ముక్కల్లో ముప్పావు వంతు వేసుకొని మరోసారి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని మిగిలిన దోసకాయ ముక్కలు ఉన్న గిన్నెలోకి వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై పచ్చడిలోకి తాలింపుని ప్రిపేర్ చేసుకొని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నోటికి సరికొత్త రుచిని అందించే కమ్మని "వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి" రెడీ అయిపోతుంది!
