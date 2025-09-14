ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో పెడితే భలే రుచి!

పక్కా కొలతలతో నోరూరించే 'చికెన్ పచ్చడి' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Chicken Pachadi Recipe
Chicken Pachadi Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Homemade Chicken Pachadi Recipe : మనలో చాలా మందికి ఎన్ని కూరలు ఉన్నా మనసు పచ్చళ్ల మీదకే పోతుంది. ఆవకాయ, గోంగూర, నిమ్మకాయ, ఉసిరికాయ, టమాటా ఇలా ఏదైనా పచ్చడితో రెండు ముద్దలు తిన్నామంటే చాలు ఆహా అనిపించకమానదు. ఇక, అదే నాన్​ వెజ్ పచ్చళ్లు అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా చికెన్ పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు​ అంత పర్ఫెక్ట్​గా కుదరదు. అంటే, ముక్క గట్టిపడటమో, లేదంటే పచ్చడి చేదు రావడమో జరుగుతుంటుంది. అందుకే, మీకోసం పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో అద్దిరిపోయే "చికెన్ పచ్చడిని" తీసుకొచ్చాం. దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఎవరైనా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమైన రుచినిస్తుంది. అంతేకాదు, ఈ పద్ధతిలో పెట్టారంటే చాలా రోజులు తాజాగా నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, పక్కా కొలతలతో ఘుమఘుమలాడే చికెన్ పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Pickle Recipe
Chicken (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కిలో - బోన్​లెస్ చికెన్
  • నూనె - 600ఎంఎల్
  • కారం - 150 గ్రాములు
  • మెత్తటి ఉప్పు - 60 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లిపాయలు - రెండు
  • ఆవాలు - రెండు చెంచాలు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు చెంచాలు
  • నిమ్మకాయలు - రెండు
  • పసుపు - అర చెంచా
  • మెంతులు - చెంచా

"మటన్ కర్రీ" ఎప్పుడూ ఒకేలా తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా వెరైటీగా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

Chicken Pickle Recipe
Garlic (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ చికెన్ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి పలుచని క్లాత్​లో మూట కట్టి నీరు కారిపోయేలా జల్లి గిన్నెలో ఉంచాలి.
  • అరగంట తర్వాత ఆ చికెన్​ను ఒక పొడి క్లాత్​పై పలుచగా పరచి ఎలాంటి తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకోవాలి.
Chicken Pickle Recipe
Karam (Getty Images)
  • ఆలోపు స్టవ్ మీద ఒక చిన్న కడాయిలో ఆవాలు, మెంతులను దోరగా వేయించి చల్లారాక మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, వెల్లుల్లిపాయలను పొట్టు తీసుకుని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకున్న చికెన్, పసుపు, చెంచా ఉప్పు వేసి అవి చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chicken Pickle Recipe
Spices (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా ఉప్పు, పసుపు పట్టించిన చికెన్ ముక్కలను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ దోరగా వేయించాలి. అలా చికెన్ ముక్కలన్నింటినీ వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే నూనెలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కాసేపు వేయించాలి.
  • అది వేగాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇవి రెండూ వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆవాలు-మెంతుల పొడి, కారం, తగినంత ఉప్పు వేసి అన్నింటినీ ఒకసారి బాగా కలపాలి.
Chicken Pickle Recipe
Lemon (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్‌ ముక్కలు, నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా కలియబెట్టాలి.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, చింతపండు వేస్తే నిల్వ వాసన వస్తుంది. అలాగే, త్వరగా బూజు పడుతుంది కనుక నిమ్మరసాన్ని ఉపయోగించాలి.
  • అది పూర్తిగా చల్లారిన ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఘుమఘుమలాడే స్పైసీ "చికెన్‌ పచ్చడి" మీ ముందు ఉంటుంది!

మిగిలిపోయిన ఇడ్లీలతో కమ్మని "స్నాక్" - పిల్లలైతే యమ్మీ యమ్మీ అంటూ తింటారు!

ఘుమాయించే "చికెన్ కర్రీ" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్​!

