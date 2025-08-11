Cabbage Batani Curry Recipe : చాలా మంది అంతగా తినడానికి ఇష్టపడని కూరగాయలలో క్యాబేజీ ఒకటి. మరి ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితే చాలు మొహం చిట్లిస్తుంటారు. మీ ఇంట్లో కూడా క్యాబేజీ అంటే 'నో' చెబుతున్నారా? అయితే, అలాంటివారిని కూడా నోరూరించేలా చేసే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, కమ్మని "క్యాబేజీ బఠాణీ కర్రీ". టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. తక్కువ టైమ్లో ఏదైనా కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుప్పుడు ఇది సూపర్ ఆప్షన్. అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకునే ఈ రెసిపీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీ దేనిలోకి తిన్నా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వంటివి వేయకుండానే మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే క్యాబేజీ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ - ఒకటి(మీడియం సైజ్ది)
- పచ్చిబఠాణీలు - ఒక చిన్న కప్పు
- నూనె - తగినంత
- సోంపు - ఒకటీస్పూన్
- పసుపు - కొద్దిగా
- టమాటాలు - రెండు(పెద్ద సైజ్వి)
- ధనియాల పొడి - అరటీస్పూన్
- జీలక్రర పొడి - అరటీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - అరటీస్పూన్
- కారం - తగినంత
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా క్యాబేజీని తీసుకొని సన్నగా తరుక్కోవాలి. తర్వాత కట్ చేసుకున్న సన్నని క్యాబేజీ తురుముని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన టమాటా ప్యూరీని ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో టమాటా ముక్కలు వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక సోంపు వేసి వేయించాలి.
- అది లైట్గా వేగిన తర్వాత పసుపు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీ, పచ్చిబఠాణీలు, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలిపి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా మగ్గి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, గరంమసాలా, కసూరి మేతి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అవన్నీ కలిసేలా ఒక నిమిషం పాటు సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న క్యాబేజీ తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని మసాలా మిశ్రమం క్యాబేజీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పచ్చివాసన పోయి దగ్గర పడే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- క్యాబేజీ రంగు మారి చక్కగా ఉడికి దగ్గరగా మారిందనుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "క్యాబేజీ బఠాణీ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా క్యాబేజీ కర్రీని ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
గోధుమరవ్వ, కొబ్బరితో "బన్ దోశలు" - సూపర్ టేస్ట్తో పావుగంటలో రెడీ!