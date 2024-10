ETV Bharat / offbeat

మార్కెట్లో కొనే పనిలేకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా "కస్టర్డ్ పౌడర్​ను" ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

By ETV Bharat Features Team

How to Make Custard Powder Easily at Home: కస్టర్డ్ పౌడర్ గురించి ప్రత్యేకమైన పరిచయాలు అక్కర్లేదు. ఐస్​క్రీమ్స్, ఫ్రూట్ సలాడ్స్, మిల్క్​షేక్స్, డెజర్ట్స్​.. ఇలా రకరకాల వంటల్లో ఈ పౌడర్​ను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇక ఈ పౌడర్​ కొనాలంటే షాప్స్​, సూపర్​ మార్కెట్స్​కు వెళ్లాల్సిందే. అయితే ఇప్పుడా అవసరం లేకుండా.. ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పనిలేదు! కేవలం పదే పది నిమిషాల్లో ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్​ను సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా ఇంట్లో చేసుకుంటే ఆరోగ్యం కూడా. అంతేకాదు.. మీరు సొంతంగా తయారు చేసుకున్న ఈ పౌడర్​తో ప్రిపేర్ చేసుకునే రెసిపీలు చాలా రుచికరంగానూ ఉంటాయి! ఇంతకీ.. హోమ్ మేడ్ కస్టర్డ్ పౌడర్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :