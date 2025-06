ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "మూంగ్ దాల్" బయట కొనాల్సిన పనిలేదు - ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి! - CRISPY MOONG DAL NAMKEEN

Published : June 13, 2025 at 4:02 PM IST

How to Make Moong Dal Namkeen in Telugu : స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. బడి నుంచి రాగానే పిల్లలు తినడానికి ఏమైనా స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో చాలా మంది చేసి పెట్టే టైమ్ లేక బయట దుకాణాల్లో వివిధ రకాల చిరుతిళ్లు ఇప్పిస్తుంటారు. అలా ఇప్పించే వాటిల్లో మూంగ్ దాల్ కూడా ఒకటి. వీటిని పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, ఇకపై అలా బయట కొనాల్సిన పనిలేదు. మీరే ఇంట్లో క్రిస్పీగా, కమ్మగా "మూంగ్ దాల్​" స్నాక్​ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నారంటే బయట దుకాణాల్లో అమ్మేదానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా మంచి టేస్ట్​తో పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. అంతేకాదు, ఇలా చేసుకున్నారంటే రెండు నెలల పాటు తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది! మరి, ఇంట్లోనే సింపుల్​గా మూంగ్​దాల్​ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

పెద్ద సైజ్ పెసరపప్పు - ఒక కప్పు నూనె - వేయించడానికి సరిపడా ఉప్పు - రుచికి తగినంత