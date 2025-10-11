ETV Bharat / offbeat

ఉలవలతో కరకరలాడే "దోశలు" - రెగ్యులర్​ వాటిని మించి టేస్టీగా!

- బ్రేక్​ ఫాస్ట్​లోకి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ "రెసిపీ" - నాలుగు పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Crispy Ulava Dosa Recipe
Crispy Ulava Dosa Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Crispy Ulava Dosa Recipe : 'ఉలవలు' అనగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది చారు. ఉలవచారు అంటే దాదాపుగా ఇష్టపడని వారెవరూ ఉండరు. అలాగే, కొంతమంది ఉలవలతో ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్స్​గా వడలు, గుగ్గిళ్లు వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అవి మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఒక హెల్దీ టిఫెన్ కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ​​అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు".

రెగ్యులర్​గా మినప్పప్పుతో చేసుకునే వాటి కంటే ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే ఈ దోశలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఉలవలతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ దోశలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Dosa Recipe with Ulavalu
దోశ పిండి (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉలవలు - రెండు కప్పులు
  • బియ్యం - ఆరు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)

చద్దన్నంతో అప్పటికప్పుడు కమ్మని "వడలు" - డీప్​ఫ్రై అవసరమే లేదు!

Dosa Recipe with Ulavalu
ఉలవలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ దోశ తయారీ కోసం ముందుగా పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో ఉలవలను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో బౌల్​లో బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో సరిపడా వాటర్ పోసి వీటిని 8 గంటలపాటు నాననివ్వాలి.
  • అవి రెండూ బాగా నానిన తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత బియ్యప్పిండిని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Dosa Recipe with Ulavalu
బియ్యం (Getty Images)
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్​లో నానబెట్టుకున్న ఉలవలు వేసుకుని సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మిక్సీ పట్టుకున్న ఉలవల పేస్ట్​ను గిన్నెలో ఉన్న బియ్యప్పిండిలో వేసి అవి రెండూ చక్కగా కలిసేలా చేతితో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి సుమారు 8 గంటల పాటు పిండిని పులియనివ్వాలి.
  • అంటే, బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఈ దోశలు రెడీ చేసుకుంటున్నట్లయితే ముందు రోజు నైట్ పిండిని సిద్ధం చేసుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ పిండి చక్కగా పులిసిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు అందులోకి రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిక్కగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.

మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశలు" - ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Dosa Recipe with Ulavalu
ఉప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • పెనం వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని వీలైనంత పలుచగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దానిపై కొద్దిగా నూనెను వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
  • అది వన్​సైడ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా లైట్​గా కాలనిచ్చి సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఉలవలతో కరకరలాడే రుచికరమైన "దోశలు" రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని టమాటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ దోశలు కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. అటు రుచితో పాటు ఇటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఈ దోశలు ఎంతో మేలు చేస్తాయి!

రవ్వతో ఉప్మా కాదు - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేయండి! - తాలింపుతో భలే రుచిగా ఉంటాయి!

