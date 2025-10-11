ఉలవలతో కరకరలాడే "దోశలు" - రెగ్యులర్ వాటిని మించి టేస్టీగా!
- బ్రేక్ ఫాస్ట్లోకి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ "రెసిపీ" - నాలుగు పదార్థాలతో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Published : October 11, 2025 at 10:10 AM IST
Crispy Ulava Dosa Recipe : 'ఉలవలు' అనగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది చారు. ఉలవచారు అంటే దాదాపుగా ఇష్టపడని వారెవరూ ఉండరు. అలాగే, కొంతమంది ఉలవలతో ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్స్గా వడలు, గుగ్గిళ్లు వంటివి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అవి మాత్రమే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఒక హెల్దీ టిఫెన్ కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు".
రెగ్యులర్గా మినప్పప్పుతో చేసుకునే వాటి కంటే ఇవి మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో చాలా సింపుల్గా వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే ఈ దోశలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఉలవలతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ దోశలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉలవలు - రెండు కప్పులు
- బియ్యం - ఆరు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ దోశ తయారీ కోసం ముందుగా పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో ఉలవలను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి 8 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, మరో బౌల్లో బియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో సరిపడా వాటర్ పోసి వీటిని 8 గంటలపాటు నాననివ్వాలి.
- అవి రెండూ బాగా నానిన తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత బియ్యప్పిండిని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లో నానబెట్టుకున్న ఉలవలు వేసుకుని సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మిక్సీ పట్టుకున్న ఉలవల పేస్ట్ను గిన్నెలో ఉన్న బియ్యప్పిండిలో వేసి అవి రెండూ చక్కగా కలిసేలా చేతితో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి సుమారు 8 గంటల పాటు పిండిని పులియనివ్వాలి.
- అంటే, బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఈ దోశలు రెడీ చేసుకుంటున్నట్లయితే ముందు రోజు నైట్ పిండిని సిద్ధం చేసుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ పిండి చక్కగా పులిసిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు అందులోకి రుచికి తగినంత ఉప్పు, చిక్కగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- పెనం వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని వీలైనంత పలుచగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత దానిపై కొద్దిగా నూనెను వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
- అది వన్సైడ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా లైట్గా కాలనిచ్చి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఉలవలతో కరకరలాడే రుచికరమైన "దోశలు" రెడీ అవుతాయి!
- ఇక వీటిని టమాటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ దోశలు కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. అటు రుచితో పాటు ఇటు ఆరోగ్యానికి కూడా ఈ దోశలు ఎంతో మేలు చేస్తాయి!
