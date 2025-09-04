Perfect Vada Recipe in Telugu : ఉదయం టిఫెన్గా ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో "వడ" ఒకటి. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో 'గారెలు' అని కూడా అంటుంటారు. అయితే, చాలా మందికి ఇంట్లో వడలు చేస్తే అంతగా పర్ఫెక్ట్గా రావు. లోపల పిండి ఉడకకపోవడమో, రుచికరంగా లేకపోవడమో అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్లో "మినప వడలు" చేసి చూడండి. ఈ ప్రాసెస్లో మిక్సీలో మినప పప్పుని గ్రైండ్ చేసి కూడా వడలను హోటల్ స్టైల్లో పర్ఫెక్ట్ షేప్లో టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇలా చేశారంటే ఎక్కువ సేపు సూపర్ సాఫ్ట్గానూ ఉంటాయి. నూనెను చాలా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, మిక్సీలో రుబ్బిన పిండితో వడలను సూపర్ టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - రెండు గ్లాసులు(540 గ్రాములు)
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - పది
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లం - రెండు ఇంచుల ముక్క
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినపప్పును తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదారు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మినపప్పు బాగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టుకొని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగానే ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా, గట్టిగా ఉండకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే పిండి పలుచగా ఉంటే వడలు నూనెను ఎక్కువగా తాగేస్తాయి.
- మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు మినపప్పులో ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవడం ద్వారా పిండిలో గుల్లదనం వచ్చి మంచి షేప్లో వస్తాయి.
- మినపప్పు మొత్తాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని నాలుగైదు నిమిషాల పాటు పిండిని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి. ఇలా ఉంచి చేసుకోవడం ద్వారా వడలు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- ఆలోపు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లంను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, కొత్తిమీర, కరివేపాకు సన్నగా తరుక్కొని పక్కన ఉంచాలి.
- పావుగంట అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉన్న పిండిలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కలు, సన్నని కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు, జీలకర్ర, వంటసోడా వేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకొని వేడి చేయాలి. ఆయిల్ బాగా వేడవ్వాలి.
- నూనె బాగా వేడయ్యాక చేతిని నీళ్లతో తడి చేసుకుంటూ, ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ అరటి ఆకు లేదా శుభ్రమైన ప్లాస్టిక్ కవర్పై వడలుగా చేసుకొని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి అనుగుణంగా నాలుగైదు వడలు వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కొద్దిగా వేగాక గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- అవి చక్కగా వేగి నూనెలో నురగలు తగ్గిన తర్వాత వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇది అదనపు ఆయిల్ను పీల్చుకుంటుంది.
- ఇదేవిధంగా పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా వేసుకుని ఆపై మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, హోటల్ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మినప వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
ఈ చిట్కాలతో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ :
- ఇక్కడ మీరు తక్కువ మొత్తంలో వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పుతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ని తగ్గించి ఇదే కొలతలతో తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అలాగే, మినప పప్పు మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ వేయకుండా జస్ట్ పప్పు మిక్స్ అయ్యే విధంగా లైట్గా వాటర్ వేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, వంటసోడా కాస్త ఎక్కువైనా వడలు ఆయిల్ని పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- నూనె వేడయ్యాక మాత్రమే వడలు వేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆయిల్ని తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి.