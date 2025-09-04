ETV Bharat / offbeat

మినపప్పును రుబ్బితేనే కాదు, మిక్సీలో పట్టినా సూపర్ "వడలు" - నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి! - VADA RECIPE WITH LESS OIL

- హోటల్ స్టైల్ "మినప వడలు" - ఈ టిప్స్​తో సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి

Perfect Vada Recipe
Perfect Vada Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 11:43 AM IST

3 Min Read

Perfect Vada Recipe in Telugu : ఉదయం టిఫెన్​గా ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో "వడ" ఒకటి. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో 'గారెలు' అని కూడా అంటుంటారు. అయితే, చాలా మందికి ఇంట్లో వడలు చేస్తే అంతగా పర్ఫెక్ట్​గా రావు. లోపల పిండి ఉడకకపోవడమో, రుచికరంగా లేకపోవడమో అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ స్టైల్​లో ​"మినప వడలు" చేసి చూడండి. ఈ ప్రాసెస్​లో మిక్సీలో మినప పప్పుని గ్రైండ్ చేసి కూడా వడలను హోటల్​ స్టైల్​లో పర్ఫెక్ట్​ షేప్​లో టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇలా చేశారంటే ఎక్కువ సేపు సూపర్ సాఫ్ట్​గానూ ఉంటాయి. నూనెను చాలా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, మిక్సీలో రుబ్బిన పిండితో వడలను సూపర్ టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Perfect Vada Recipe
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - రెండు గ్లాసులు(540 గ్రాములు)
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పచ్చిమిర్చి - పది
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లం - రెండు ఇంచుల ముక్క
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • వంటసోడా - కొద్దిగా
  • నూనె - డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా

Perfect Vada Recipe
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినపప్పును తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఐదారు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మినపప్పు బాగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టుకొని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగానే ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ లూజుగా, గట్టిగా ఉండకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే పిండి పలుచగా ఉంటే వడలు నూనెను ఎక్కువగా తాగేస్తాయి.
  • మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు మినపప్పులో ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవడం ద్వారా పిండిలో గుల్లదనం వచ్చి మంచి షేప్​లో వస్తాయి.
Perfect Vada Recipe
ఉల్లిపాయలు (ETV Abhiruchi)
  • మినపప్పు మొత్తాన్ని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకొని నాలుగైదు నిమిషాల పాటు పిండిని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి. ఇలా ఉంచి చేసుకోవడం ద్వారా వడలు చాలా సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.
  • ఆలోపు ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లంను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, కొత్తిమీర, కరివేపాకు సన్నగా తరుక్కొని పక్కన ఉంచాలి.
  • పావుగంట అనంతరం మిక్సింగ్ బౌల్​లో ఉన్న పిండిలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కలు, సన్నని కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు, జీలకర్ర, వంటసోడా వేసుకొని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండిలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

Perfect Vada Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకొని వేడి చేయాలి. ఆయిల్ బాగా వేడవ్వాలి.
  • నూనె బాగా వేడయ్యాక చేతిని నీళ్లతో తడి చేసుకుంటూ, ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటూ అరటి ఆకు లేదా శుభ్రమైన ప్లాస్టిక్ కవర్​పై వడలుగా చేసుకొని కాగుతున్న నూనె​లో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి అనుగుణంగా నాలుగైదు వడలు వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కొద్దిగా వేగాక గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • అవి చక్కగా వేగి నూనెలో నురగలు తగ్గిన తర్వాత వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్‌లోకి తీసుకోవాలి. ఇది అదనపు ఆయిల్​ను పీల్చుకుంటుంది.
  • ఇదేవిధంగా పిండి మొత్తాన్ని వడలుగా వేసుకుని ఆపై మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, హోటల్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మినప వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
Perfect Vada Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

ఈ చిట్కాల​తో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ :

  • ఇక్కడ మీరు తక్కువ మొత్తంలో వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మినపప్పుతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ని తగ్గించి ఇదే కొలతలతో తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అలాగే, మినప పప్పు మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ వేయకుండా జస్ట్ పప్పు మిక్స్ అయ్యే విధంగా లైట్​గా వాటర్ వేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, వంటసోడా కాస్త ఎక్కువైనా వడలు ఆయిల్​ని పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • నూనె వేడయ్యాక మాత్రమే వడలు వేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆయిల్​ని తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి.

