ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

- జిగురు లేకుండా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది! - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు

Bendakaya Pakoda Fry Recipe
Bendakaya Pakoda Fry Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bendakaya Pakoda Fry Recipe : బంగాళదుంప తర్వాత ఎక్కువగా వేపుడు చేసే కూర ఏదయినా ఉందంటే అది బెండకాయనే చెప్పుకోవచ్చు. మనలో చాలా మంది బెండకాయ కర్రీ కంటే ఫ్రైనే ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, కొంతమంది బెండకాయ వేపుడును ఎంత బాగా చేసినా జిగుటగా రావడమో, క్రిస్పీగా ఉండకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారికోసమే కాస్త వెరైటీగా చేసుకునే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కరకరలాడే "బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై".

జిగురు లేకుండా మంచి క్రిస్పీగా వచ్చే దీన్ని అన్నంలో తినడమే కాకుండా విడిగానూ తినేస్తారు. అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. పకోడీలా కరకరలాడే ఈ వేపుడును పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. బెండకాయ వద్దన్నవాళ్లకు ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీని కోసం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్​లో ఎవరైనా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఎప్పుడూ ఇదే తీరులో చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై' తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Bendakaya Pakoda Fry Recipe
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయ ముక్కలు - పెద్ద కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - రెండు చెంచాలు
  • మొక్కజొన్నపిండి - రెండు చెంచాలు
  • శనగపిండి - ఒకటిన్నర చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - పావుచెంచా
  • కారం - ఒక చెంచా
  • ధనియాలపొడి - చెంచా
  • పెరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

పచ్చికారంతో నోరూరించే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!

Bendakaya Pakoda Fry Recipe
మొక్కజొన్నపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై తయారీ కోసం ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత వాటిని తడి లేకుండా క్లాత్​తో తుడవాలి. ఆపై బెండకాయలను ముందు, చివర్లు కొద్దిగా కట్ చేశాక రౌండ్ షేప్​లో చక్కాల్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలా బెండకాయలన్నింటినీ కట్ చేశాక ముక్కలను ఒక క్లాత్​పై పరచి కాసేపు ఆరనివ్వాలి.
Bendakaya Pakoda Fry Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • బెండాయ ముక్కలు కాస్త ఆరిన తర్వాత వాటిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో బియ్యప్పిండి, మొక్కజొన్న పిండి (కార్న్​ ఫ్లోర్), శనగపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, పెరుగు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలిపే క్రమంలో అవసరమైతే చాలా కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకోవాలి తప్ప మరీ పల్చగా చేసుకోకూడదు.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
Bendakaya Pakoda Fry Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని కాగుతున్న నూనెలో పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ ఎర్రగా వేయించుకుని సర్వింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్​లో బెండకాయ ఫ్రై ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.

ఎప్పుడైనా "ఉలవచారు కరివేపాకు బోండాలు" తిన్నారా? - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

అరటిపండుతో టేస్టీ "పొంగనాలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - చట్నీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!

For All Latest Updates

TAGGED:

CRISPY BENDAKAYA VEPUDUNON STICKY BENDAKAYA FRY RECIPEHOW TO PREPARE BENDAKAYA FRYకరకరలాడే బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై తయారీBENDAKAYA PAKODA FRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.