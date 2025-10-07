కరకరలాడే "బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- జిగురు లేకుండా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది! - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు
Published : October 7, 2025 at 5:06 PM IST
Bendakaya Pakoda Fry Recipe : బంగాళదుంప తర్వాత ఎక్కువగా వేపుడు చేసే కూర ఏదయినా ఉందంటే అది బెండకాయనే చెప్పుకోవచ్చు. మనలో చాలా మంది బెండకాయ కర్రీ కంటే ఫ్రైనే ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, కొంతమంది బెండకాయ వేపుడును ఎంత బాగా చేసినా జిగుటగా రావడమో, క్రిస్పీగా ఉండకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారికోసమే కాస్త వెరైటీగా చేసుకునే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కరకరలాడే "బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై".
జిగురు లేకుండా మంచి క్రిస్పీగా వచ్చే దీన్ని అన్నంలో తినడమే కాకుండా విడిగానూ తినేస్తారు. అంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. పకోడీలా కరకరలాడే ఈ వేపుడును పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. బెండకాయ వద్దన్నవాళ్లకు ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా దీని కోసం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదు. చాలా తక్కువ టైమ్లో ఎవరైనా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఎప్పుడూ ఇదే తీరులో చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై' తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయ ముక్కలు - పెద్ద కప్పు
- బియ్యప్పిండి - రెండు చెంచాలు
- మొక్కజొన్నపిండి - రెండు చెంచాలు
- శనగపిండి - ఒకటిన్నర చెంచాలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - పావుచెంచా
- కారం - ఒక చెంచా
- ధనియాలపొడి - చెంచా
- పెరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
పచ్చికారంతో నోరూరించే "ఆలూ గ్రేవీ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు!
తయారీ విధానం :
- క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై తయారీ కోసం ముందుగా తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత వాటిని తడి లేకుండా క్లాత్తో తుడవాలి. ఆపై బెండకాయలను ముందు, చివర్లు కొద్దిగా కట్ చేశాక రౌండ్ షేప్లో చక్కాల్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలా బెండకాయలన్నింటినీ కట్ చేశాక ముక్కలను ఒక క్లాత్పై పరచి కాసేపు ఆరనివ్వాలి.
- బెండాయ ముక్కలు కాస్త ఆరిన తర్వాత వాటిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో బియ్యప్పిండి, మొక్కజొన్న పిండి (కార్న్ ఫ్లోర్), శనగపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, పెరుగు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలిపే క్రమంలో అవసరమైతే చాలా కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకోవాలి తప్ప మరీ పల్చగా చేసుకోకూడదు.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని కాగుతున్న నూనెలో పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ ఎర్రగా వేయించుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే చాలు. అంతే, కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "బెండకాయ పకోడీ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్లో బెండకాయ ఫ్రై ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
ఎప్పుడైనా "ఉలవచారు కరివేపాకు బోండాలు" తిన్నారా? - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
అరటిపండుతో టేస్టీ "పొంగనాలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - చట్నీ లేకుండానే తినేయొచ్చు!