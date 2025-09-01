Aloo Bonda Recipe : ఈవెనింగ్ స్నాక్గా చాలా మంది తరుచూ బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీ వంటివి చేస్తుంటారు. పిల్లలకేమో ఎప్పుడూ తినేవి కాకుండా సరికొత్తవి టేస్ట్ చేయాలని ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, నోరూరించే "ఆలూ బోండాలు". ఇలా చేశారంటే ఇవి రుచిలో బండి మీద అమ్మే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే కమ్మగా వస్తాయి. పైగా ఈ బోండాలను చాలా తక్కువ టైమ్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఆలూ స్టఫింగ్తో కమ్మగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇవి నూనెను కూడా చాలా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, టేస్టీ టేస్టీగా నోరూరించే ఈ ఆలూ బోండాలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
స్టఫింగ్ కోసం :
- మీడియం సైజ్ బంగాళదుంపలు - ఐదు
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- సన్నని అల్లం తరుగు - రెండు చెంచాలు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు, కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళదుంపలను తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి. అలాగే, అల్లం తరుగుని రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
- బంగాళదుంపలు చక్కగా ఉడికిన తర్వాత పై చెక్కును తొలగించుకొని ముక్కలుగా చేసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకొని మెత్తగా మాష్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు వేసి కాస్త వేయించి ఆపై ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగు, సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కలుపుతూ ఆనియన్స్ని బాగా మగ్గించుకోవాలి. ఆపై టేస్ట్కి తగినంత కారం, గరంమసాలా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై ముందుగా మాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప పేస్ట్ వేసుకొని పోపు మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసేలా మరొకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత సన్నని కొత్తిమీర తరుగు జతచేసి అర నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ చేసుకొని పాన్ని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- ఆలూ స్టఫింగ్ మిశ్రమం చల్లారేలోపు పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పిండి కోసం :
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - తగినంత
- వాము - అరటీస్పూన్
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
- ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, పసుపు, టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు, వాము, వంటసోడా ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ బజ్జీ పిండిలా కలుపుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త చిక్కగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చల్లారిన ఆలూ స్టఫింగ్ మిశ్రమం నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ఉండల్లా చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఆలూ ఉండలను ఒక్కొక్కటిగా శనగపిండి మిశ్రమంలో పూర్తిగా డిప్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుతూ అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని టమాటా కెచప్ లేదా మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకొని తినండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఆలూ బోండాలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
చిట్కాలు :
- శనగపిండి మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకునేటప్పుడు వంటసోడాను కాస్త చూసి వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే, బేకింగ్ సోడా ఎక్కువైతే బోండాలు నూనెను అధికంగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- బోండాలను వేయించుకునేటప్పుడు స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు చక్కగా కుక్ అయి మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి.
