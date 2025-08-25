ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన "పచ్చి మిరపకాయ పెరుగు తాలింపు" - అన్నంలో కమ్మగా భలే ఉంటుంది! - HOW TO MAKE CHILLI CURD CHUTNEY

పచ్చి మిరపకాయలతో కర్రీలు, చట్నీలు మాత్రమే కాదు - ఇలా పెరుగు తాలింపు సైతం చేసేయొచ్చు!

How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home
How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read

How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home: భోజనంలోకి ఎన్ని కూరలు వేసుకుని తిన్నా సరే మజ్జిగ చారు లేదా పెరుగు అన్నం తినడం చాలా మందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే మజ్జిగ చారును మన ఇంట్లో ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఈ మజ్జిగ చారే కాకుండా పచ్చి మిరపకాయ పెరుగు తాలింపును ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. తృప్తిగా భోజనం చేస్తారు. మరి ఈ రెసిపీ సులభంగా కేవలం 10 నిమిషాల్లో ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పచ్చి మిరపకాయ పెరుగు కావాల్సిన పదార్ధాలు :

How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home
How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home (gettyimages)
  • పెరుగు - అరలీటరు
  • ఉల్లిపాయలు - 1 (సన్నగా తరిగినవి)
  • నూనె - కావాల్సినంత
  • పచ్చి మిరపకాయలు - 5 లేదా 6 చిన్నవి
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • తాలింపు గింజలు - సరిపడినన్ని
  • ఎండు మిరపకాయలు - రెండు
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్​
  • కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
  • సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర - కొద్దిగా
How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home
How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home (gettyimages)

తయారీ విధానం:

  • పెరుగు తాలింపు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఓ గిన్నెలో అరలీటరు పెరుగు వేసుకోవాలి. అదే గిన్నెలోనే అరగ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఈ పెరుగు తాలింపు చేసుకోవడానికి పుల్లటి పెరుగైనా బాగుంటుంది.
  • ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినట్లు ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఆ తరువాత దాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఒక టీ స్పూన్ నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న 5 లేదా 6 పచ్చి మిరపకాయ ముక్కలు, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని పచ్చి మిర్చిని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home
How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home (gettyimages)
  • పచ్చి మిరపకాయలు బాగా వేగిన తర్వాత అందులో ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి. పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రై చేసుకున్న ప్యాన్ ​లోనే పెరుగు, పచ్చిమిరపకాయలు కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఈ పచ్చి మిరపకాయ పెరుగు తాలింపులో మీకు పచ్చిమిరపకాయలు కాస్త ఎక్కువ కావాలన్నా వేసుకోవచ్చు. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, రెండు ఎండు మిరపకాయలు, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. తాలింపు అంతా వేగిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home
How To Make Chilli Curd Chutney In Our Home (gettyimages)
  • ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత తాలింపు అంతా పెరుగులో కలుపుకోవాలి. తాలింపు అంతా పెరుగులో బాగా కలిసిన తర్వాత చివర్లో సన్నగా తరిగిన కొత్తి మీరను కొద్దిగా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అంతే! మనకు చాలా టేస్టీగా పచ్చిమిరపకాయ పెరుగు తాలింపు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పెరుగు తాలింపు అన్నం మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఆస్వాదించండి.

