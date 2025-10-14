ETV Bharat / offbeat

గుమ్మడి గింజలతో "కారం పొడి" - ఇలాంటి పొడులతో అద్భుతమైన రుచి!

రెగ్యులర్​ కారం పొడి ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - అన్నం, టిఫిన్లలోకి చాలా బాగుంటుంది!

karam_podi (ETV Bharat)
Karam Podi : కారం పొడి అనగానే ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి చేసుకునే పొడి గుర్తొస్తుంది. మినపగుండ్లు, నువ్వులు, ఎండు మిర్చితో చేసే పొడి రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. సరిగ్గా అలాంటి ప్రాసెస్​లోనే స్వల్ప మార్పులతో ఇలా ట్రై చేయండి ఎంతో బాగుంటుంది. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే కారం పొడిలోనే కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే హెల్దీ కారంపొడి రెడీ!

karam_podi (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గుమ్మడి గింజలు - అర కప్పు
  • పుచ్చకాయ గింజలు - అర కప్పు
  • నువ్వులు - అర కప్పు
  • అవిసె గింజలు - అర కప్పు
  • ధనియాలు - అర కప్పు
  • జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - ముప్పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - కప్పు
  • ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - చిటికెడు
karam_podi (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని అర కప్పు గుమ్మడి గింజలు లైట్ గా వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి రంగు మారిన తర్వాత పక్కకు తీసుకుని అదే కడాయిలో అర కప్పు పుచ్చకాయ గింజలు వేయించుకోవాలి. సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించుకోవాలి. వీటిని కూడా ముందుగా వేయించిన గుమ్మడి గింజల్లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అర కప్పు నువ్వులు వేయించుకోవాలి. నువ్వులు కడాయి వేడిపైనే వేగిపోతాయి. ఎక్కువ మంట పెట్టారంటే మాడిపోతాయి. ఆ తర్వాత వీటిని కూడా గుమ్మడి, పుచ్చగింజలు తీసుకున్న గిన్నెలో వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
karam_podi (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత అర కప్పు అవిసె గింజలు వేయించాలి. ఇవి కూడా సన్నటి మంటపై వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుని అర కప్పు ధనియాలు వేయించి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర వేయించాలి.
  • వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మళ్లీ అదే కడాయిలో 1 టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ముప్పావు కప్పు ఎండు మిర్చి తీసుకోవాలి. ఎండు మిర్చి రంగు మారే వరకు సన్నటి మంటపై వేయించి తీసుకోవాలి.
  • మళ్లీ అదే కడాయిలో నూనె వేయకుండానే కప్పు కరివేపాకు క్రిస్పీగా వేయించాలి.
karam_podi (ETV Bharat)
  • కరివేపాకు కూడా ధనియాలు, వేయించుకున్న మిగతా పదార్థాల్లోకి కలపాలి. ఇపుడు గింజలు మినహా అన్ని పదార్థాలను మిక్సీ జార్​లో కి తీసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వేయించిన గుమ్మడి, పుచ్చకాయ గింజలు, నువ్వులు, అవిసె గింజలు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా పావు కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని పల్స్ మోడ్​లో గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
karam_podi (ETV Bharat)
  • పులుపు కోసం కొద్దిగా ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసుకుని కలిపితే చాలు. ఇది అందుబాటులో లేకపోతే ఉసిరి పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఈ కారం పొడి ఎంతో బాగుంటుంది. గాజుసీసాలో పెట్టుకుని నెలరోజులైనా నిల్వ ఉంటుంది.
  • ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది.

