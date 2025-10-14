గుమ్మడి గింజలతో "కారం పొడి" - ఇలాంటి పొడులతో అద్భుతమైన రుచి!
రెగ్యులర్ కారం పొడి ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - అన్నం, టిఫిన్లలోకి చాలా బాగుంటుంది!
Karam Podi : కారం పొడి అనగానే ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి చేసుకునే పొడి గుర్తొస్తుంది. మినపగుండ్లు, నువ్వులు, ఎండు మిర్చితో చేసే పొడి రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. సరిగ్గా అలాంటి ప్రాసెస్లోనే స్వల్ప మార్పులతో ఇలా ట్రై చేయండి ఎంతో బాగుంటుంది. రెగ్యులర్గా చేసుకునే కారం పొడిలోనే కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే హెల్దీ కారంపొడి రెడీ!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- గుమ్మడి గింజలు - అర కప్పు
- పుచ్చకాయ గింజలు - అర కప్పు
- నువ్వులు - అర కప్పు
- అవిసె గింజలు - అర కప్పు
- ధనియాలు - అర కప్పు
- జీలకర్ర - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - 1 టీ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - ముప్పావు కప్పు
- కరివేపాకు - కప్పు
- ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని అర కప్పు గుమ్మడి గింజలు లైట్ గా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి రంగు మారిన తర్వాత పక్కకు తీసుకుని అదే కడాయిలో అర కప్పు పుచ్చకాయ గింజలు వేయించుకోవాలి. సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించుకోవాలి. వీటిని కూడా ముందుగా వేయించిన గుమ్మడి గింజల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అర కప్పు నువ్వులు వేయించుకోవాలి. నువ్వులు కడాయి వేడిపైనే వేగిపోతాయి. ఎక్కువ మంట పెట్టారంటే మాడిపోతాయి. ఆ తర్వాత వీటిని కూడా గుమ్మడి, పుచ్చగింజలు తీసుకున్న గిన్నెలో వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అర కప్పు అవిసె గింజలు వేయించాలి. ఇవి కూడా సన్నటి మంటపై వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుని అర కప్పు ధనియాలు వేయించి, 2 టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర వేయించాలి.
- వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మళ్లీ అదే కడాయిలో 1 టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ముప్పావు కప్పు ఎండు మిర్చి తీసుకోవాలి. ఎండు మిర్చి రంగు మారే వరకు సన్నటి మంటపై వేయించి తీసుకోవాలి.
- మళ్లీ అదే కడాయిలో నూనె వేయకుండానే కప్పు కరివేపాకు క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- కరివేపాకు కూడా ధనియాలు, వేయించుకున్న మిగతా పదార్థాల్లోకి కలపాలి. ఇపుడు గింజలు మినహా అన్ని పదార్థాలను మిక్సీ జార్లో కి తీసుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించిన గుమ్మడి, పుచ్చకాయ గింజలు, నువ్వులు, అవిసె గింజలు కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా పావు కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని పల్స్ మోడ్లో గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- పులుపు కోసం కొద్దిగా ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసుకుని కలిపితే చాలు. ఇది అందుబాటులో లేకపోతే ఉసిరి పొడి వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఈ కారం పొడి ఎంతో బాగుంటుంది. గాజుసీసాలో పెట్టుకుని నెలరోజులైనా నిల్వ ఉంటుంది.
- ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఎంతో బాగుంటుంది.
