Mulakkaya Chicken Curry : నాన్ వెజిటేరియన్లకు చికెన్ ఈజీగా దొరుకుతోంది గానీ, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన చికెన్ బోర్ కొడుతుంది. అందుకే గోంగూర చికెన్, చికెన్ చిల్లీ, ఫ్రై, గ్రీన్ చికెన్ ఇలా ప్రతీ సారి ఒక్కో విధంగా తింటేనే టేస్ట్ దొరుకుతుంది. అయితే, వెజిటేరియన్లకు కూడా ఎంతో ఇష్టమైన మునక్కాయ ముక్కలు వేసి చికెన్ కుక్ చేస్తే వచ్చే ఫ్లేవర్ ఎంతో బాగుంటుంది. అన్నం మధ్యలో మునక్కాయ ముక్కల టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. చికెన్ జ్యూస్ అంతా మునక్కాయ ముక్కలు పీల్చుకుని కర్రీ టేస్ట్ పెంచుతాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కిలో
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 4
- పసుపు - చిటికెడు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - 1
- మునక్కాయ ముక్కలు - 12
- టమోటా - 1
- అల్లం - చిన్నది
- వెల్లుల్లి - 12
- లవంగాలు - 4
- దాల్చిన చెక్క - చిన్నది
- యాలక్కాయ - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- ఎండు కొబ్బరి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 5
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- చికెన్ ములక్కాడ కర్రీ కోసం ముందుగా పొయ్యిపై కుక్కర్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలతో పాటు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని 3 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. ఉప్పు వేసుకుంటే ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఉడికిపోతాయి. 2 నిమిషాలు వేయించాక కరివేపాకు, మునక్కాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. మంట లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి. ఈ లోగా చికెన్లోకి అవసరమైన మసాలా సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- మిక్సీ జార్లో 5 లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, జీలకర్ర, మిరియా, ధనియాలు వేసుకోవాలి. ఒక వేళ మీ దగ్గర జీడిపప్పు ఉంటే కొబ్బరి అవసరం లేదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి లేదంటే రెండూ కూడా తగ్గించుకుని వేసుకోవచ్చు. మిక్సీ జార్లోనే అల్లం, వెల్లుల్లి పాయలు కూడా వేసుకుని మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కుక్కర్లో ఉల్లిపాయలు మెత్తబడగానే మసాలా పేస్ట్ వేసుకుని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. నూనె సెపరేట్ అయ్యే వరకు వేయించి మీడియం సైజు టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అర కిలో చికెన్ వేసుకోవాలి. చికెన్లో నీళ్లు ఇంకి పోయి నూనె సెపరేట్ అయ్యే వరకు వేయించుకున్న తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసుకుని కలపాలి.
- మరో రెండు నిమిషాల తర్వాత స్పైసీ కోసం గరం మసాలా పొడి వేసుకోవాలి. మొత్తం కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఆ తర్వాత ముప్పావు గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి. నీళ్లు ఎక్కువైతే గ్రేవీ చిక్కగా కాకుండా పల్చగా ఉంటుంది. కుక్కర్ బదులు గిన్నెలో వంట చేస్తే నీళ్లు ఎక్కువగా పోసుకోవాలి. రెండు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసి చూస్తే మునక్కాయ చికెన్ రెడీగా ఉంటుంది. చివరగా కొత్తిమీర చల్లుకుని దించుకుంటే చికెన్, మునక్కాయ కర్రీ రెడీ.