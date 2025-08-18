Carrot Rice : రెగ్యులర్ రైస్, కర్రీ లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే పిల్లలు బోర్ ఫీలవుతారు. కొందరు సగం తిని సగం ఇంటికి పట్టుకొచ్చేస్తారు. ఇలాంటి వాళ్లకు వెరైటీగా ఏదైనా చేసి పెట్టాలి. అప్పుడే బాక్స్ ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే మీకోసం క్యారెట్, జీడిపప్పు రైస్ తీసుకొచ్చాం. దీన్ని తయారు చేయడం ఈజీ, ఇంకా పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
ఉదయాన్నే పిల్లలను రెడీ చేసేటప్పుడు అమ్మలు ఎంతో హడావిడి పడుతుంటారు. ఒక్కోసారి వంట కూడా ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఈ క్యారెట్ రైస్ రెసిపీ బెస్ట్ ఆప్షన్. దీన్ని తయారు చేయడం సులభం, ఇంకా రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏమేం కావాలి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
బాస్మతి రైస్ 1 కప్పు
అర కప్పు జీడిపప్పులు
అర స్పూన్ ఆవాలు
అర స్పూన్ జీలకర్ర
స్పూన్ శనగపప్పు
స్పూన్ మినప పప్పు
3 లవంగాలు
2 ఇంచుల దాల్చిన చెక్క
1 ఆనియన్
కాసింత ఉప్పు
2 పచ్చి మిర్చి
అర స్పూన్ తురిమిన అల్లం
2 రెమ్మల కరివేపాకు
2 క్యారెట్ల తురుము
అర స్పూన్ మిరియాల పౌడర్
ఒక నిమ్మకాయ
కొత్తిమీర
తయారీ విధానం :
రైస్ ను రెండు సార్లు నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి
తర్వాత ఫ్రెష్ వాటర్ నింపి అరగంటపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
ఇప్పుడు స్టౌ మీద అన్నం వండే గిన్నెపెట్టి అందులో 8 నుంచి 10 కప్పుల వాటర్ పోయండి
అందులో ఒక స్పూన్ ఉప్పు కూడా యాడ్ చేయండి
నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసేయండి. రైస్ వేస్తున్నప్పుడు నానబెట్టిన నీళ్లను తీసేయాలని గుర్తుంచుకోండి
అన్నం పూర్తిగా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించి, రైస్ ను ఒక ప్లేట్ లో వేసి చల్లార్చుకోండి
ఇప్పుడు స్టౌమీద పాన్ పెట్టి, 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి.
వేడెక్కిన తర్వాత అందులో అర కప్పు జీడిపప్పులు వేయండి
గోల్డ్ కలర్ లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి
తర్వాత పాన్ లో మరో 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని, అర స్పూన్ ఆవాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి
అందులోనే స్పూన్ శనగపప్పు, స్పూన్ మినప పప్పు వేసుకోండి కాసేపు వేయించిన తర్వాత 3 లవంగాలు, 2 ఇంచుల దాల్చిన చెక్క వేయండి
కాసేపు ఫ్రై చేసిన తర్వాత సన్నగా, నిలువుగా తరిగిన ఆనియన్ ముక్కలు, కాసింత ఉప్పు వేసి, రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేయండి
ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న పచ్చి మిర్చి ముక్కలు, అర స్పూన్ తురిమిన అల్లం , 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేయండి
తర్వాత 2 క్యారెట్ల తురుము వేసుకోవాలి. స్టౌ లో-ఫ్లేమ్ లో ఉంచి రెండు నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ ఇందులో వేసేయాలి. అర స్పూన్ మిరియాల పౌడర్, రోస్ట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న జీడిపప్పు, ఒక నిమ్మకాయ నుంచి తీసిన రసం, కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేయాలి.
చివరగా ఉప్పు సరిపోకపోతే రుచి చూసుకొని, అవసరముంటే చల్లుకొని మొత్తం చక్కగా కలుపుకోవాలి.
అంతే అద్దిరిపోయే క్యారెట్ రైస్ సిద్ధమైపోతుంది.
క్యారెట్ తినడానికి మారాం చేసే పిల్లలకు ఇలా క్యారెట్ రైస్ చేసి పెట్టండి. ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. హెల్దీగా ఉంటారు.
మీకు కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.