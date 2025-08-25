How To Make Bellam Kudumu in our Home: ఆవిరి కుడుములు అందరికీ తెలిసే ఉంటాయి. కానీ వాటిని ఎప్పుడు చేసే విధంగా కాకుండా కొత్తగా బెల్లం కలిపి కొన్ని రకాల మిశ్రమాలను కలిపి చేసినట్లయితే పెద్దలతో పాటు పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా, రుచికరంగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఆకర్షణీయంగా చేస్తే ఎప్పుడు తిననివారు కూడా దీన్ని తింటారు. అలాంటి బెల్లం కుడుములు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గణేశ్ మండపాల్లో "ఈ ప్రసాదం" పంచండి - ఈజీగా, టేస్టీగా 10నిమిషాల్లో రెడీ!
బెల్లం కుడుముల తయారీకి కావాల్సిన పదార్ధాలు :
- రేషన్ బియ్యం - అరకప్పు
- పెసరపప్పు - అరకప్పు
- బెల్లం- ఒక కప్పు
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - అరకప్పు
- యాలకుల పొడి - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని ఇందులో ముప్పావు కప్పు రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకోవాలి. రేషన్ బియ్యం అయితేనే కుడుములకు బాగుంటాయి. అదే విధంగా మరో ముప్పావు కప్పు పెసరపప్పును కూడా తీసుకుని రెండింటినీ కలుపుకోవాలి.. ఆ తరువాత వీటిని శుభ్రంగా కడగాలి. వీటిని ఈ విధంగా బాగా కడిగిన తరువాత ఇందులో నీళ్లు లేకుండా వడగట్టుకోవాలి. ఇలా వడగట్టి తీసుకోవడం వలన ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఏమైనా ఉంటే పోతాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని దానిపై ఒక కడాయి పెట్టుకుని ఇందులోకి మనం కడిగి పెట్టుకున్న ఈ పప్పు బియ్యాన్ని అందులో వెయ్యాలి.
- ఇలా బియ్యం పప్పు వేసిన తర్వాత గ్యాస్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని గిన్నెను అటూ ఇటూ తిప్పుతూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తరువాత ఇప్పుడైతే స్టవ్ను ఆఫ్ చేసుకుని ఈ బియ్యాన్ని పక్కకు తీసుకుని వేరొక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కాసేపుపాటు బియ్యం పప్పును చల్లారనివ్వాలి. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతే మిక్సర్ జార్లోకి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- వీటిని మరీ మెత్తగా కాకుండా మధ్యస్తంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని చేతితో తాకినప్పుడు ఇడ్లీరవ్వ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉండాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఓ గిన్నె పెట్టుకుని ఇందులోకి ఒక కప్పు వరకూ బెల్లం వేసుకుని అలాగే రెండు కప్పుల వరకూ నీటిని వేసుకుని బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఒక కప్పు రైస్కు ఒక కప్పు బెల్లం అనేది సాధారణంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు తీపి కొంచెం ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే మరొక పావుకప్పు వరకైనా సరే వేసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు బెల్లం పూర్తిగా కరిగిపోతుంది. ఇలా కరిగిపోతే సరిపోతుంది. ఏ విధమైన పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు బెల్లం పక్కన పెట్టుకుని స్టవ్ మీద వేరొక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ముందుగా మిక్స్ పెట్టి పెట్టుకున్న రవ్వ వేసుకోవాలి. ఇలా రవ్వను వేసుకున్న ఒక రెండు నిమిషాల వరకూ లోఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం ఇంతకు ముందే ఫ్రై చేయడం వలన ఎక్కువగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
- ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక అరకప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుమును వేసుకోవాలి. ఇలా కొబ్బరి తురుమును వేసిన తర్వాత ఈ కొబ్బరి తురుము కూడా రవ్వలో బాగా కలిసేలా మొత్తమంతా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి మనం ముందుగా కరిగించి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకాన్ని ఫిల్టర్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే రవ్వ వాటర్లో బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే బాగా గట్టిపడుతుంది.
- అంతేకాకుండా ఇందులో యాలకుల పొడిని కూడా యాడ్ చేయాలి. దీన్ని కూడా రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఇంకాస్త ఇది దగ్గరకొచ్చేస్తోంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని కాసేపు అటు ఇటూ కలిపి కాస్త చల్లారేంత వరకూ దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి. ఇలా దీన్ని నాలుగైదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుంటే గోరువెచ్చగా అవుతుంది.
- గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత దీన్ని చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా కలపాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని ఓ ముద్దలాగా ఓ పక్కకు చేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. వీటితో మెల్లగా ఉండ్రాళ్లలాగ చేసుకుని ఆ తర్వాత చేతితో అప్పాల్లాగా ఒత్తుకోవాలి. దీని తర్వాత స్టవ్ మీద ఓ గిన్నె పెట్టుకుని దాంట్లో అరలీటరు వరకూ నీటిని పోసుకుని అప్పుడు ఆ కుడుముల గిన్నెను దానిపై పెట్టుకుని మూత పెట్టి ఒక 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది. అంతే మీకు కావాల్సిన బెల్లం కుడుములు రెడీ! ఈ విధంగా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.
"గణేశ్ లడ్డూ" కొనే అవసరం లేదు - ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేయండిలా!
"మినప్పప్పు రోటి పచ్చడి" - చల్లచల్లని వాతావరణంలో కమ్మటి రెసిపీ!