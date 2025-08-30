How To Make Beerakaya Pesarapappu Recipe: కూరగాయల్లో పీచు పదార్ధమైన బీరకాయ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. బీరకాయ కూరను ఇష్టంగా తినేవారు బీరకాయలు, వెల్లుల్లి కలిపేసుకుని ఇష్టంగా చేసుకుని తింటుంటారు. దీన్ని ఎప్పుడూ ఒకే తరహాలో కాకుండా పెసరపప్పుతో బీరకాయ కూర ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్ధాలు :
- పెసరపప్పు - అరకప్పు
- బీరకాయ - 250 గ్రాములు
- నూనె - తగినంత
- సెనగపప్పు - ఒక స్పూన్
- ఆవాలు - పావు టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఎండిమిర్చి - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1 (పెద్దది)
- అల్లంవెల్లుల్లి - ఒక టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
- కారం - రెండు టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- టమాటా - 1
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఒక బౌల్ని తీసుకుని అందులో అరకప్పు పెసరపప్పు వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని కడగాలి. ఆపై నీటిని పారబోసి మళ్లీ నీటిని పోసి ఒక పది నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక పావుకేజీ బీరకాయలను తీసుకుని దాన్ని బాగా కడిగి పైన పొట్టున ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టవ్ను ఆన్ చేసి ఒక కడాయిని పెట్టుకుని రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఒక స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, తొలచిన రెండు ఎండు మిరపకాయ ముక్కలను వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- కొద్దిసేపు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ ఓ రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కరివేపాకు రెమ్మను వేసుకుని అల్లం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అల్లం పేస్టు వేగిన తర్వాత ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలను అందులో వేసుకోవాలి. స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బీరకాయలు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకుని నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇంతకు ముందే మనం కడిగి నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును అందులో వేసుకుని ఓ రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల కారం, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని కారంలో ఉన్న పచ్చిదనం పోయేంత వరకూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఓ నిమిషం పాటు ఇలా ఉంచిన తర్వాత ఒక టమాటాను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. అలాగే రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని టమాటా ముక్కలు మృదువుగా వచ్చేంత వరకూ కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టుకుని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో అర గ్లాసు నీటిని వేసుకోవాలి. కర్రీలో గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉండాలంటే కొంచెం అదనపు నీటిని యాడ్ చేసుకోవాలి. కర్రీ ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆపై దీన్ని అంతా కలుపుకుని రుచికి తగిన విధంగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- దీనికి మూత పెట్టేసి రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు బీరకాయ కర్రీ బాగా మరిగిపోయి రుచికరమైన కూరగా మారుతుంది. ఇందులో అర టీ స్పూన్ వరకూ గరం మసాలా వేసేసుకుని కర్రీ అంతా కలిసేలా కలిపేసుకోవాలి.
- అదే విధంగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలుపుకుని స్టవ్ను ఆఫ్ చేసుకుని దించేసుకోవాలి. అంతే బీరకాయ పెసరపప్పు కూర రెడీ! మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఇలా చేసుకుని రైస్, చపాతీల్లో వేసుకుని ఆనందంగా తినవచ్చు. ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. పోయేదేముంది మహా అయితే తిరిగి ట్రై చేస్తారు.
"బీరకాయ కర్రీ" కొత్తగా ఇలా అలసందలతో ట్రై చేయండి - చపాతీ, అన్నంలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!
రుచికరమైన "బీరకాయ కొత్తిమీర పచ్చడి" - ఇలా చేయండి టమోటా చట్నీలా ఎంతో బాగుంటుంది!