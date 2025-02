ETV Bharat / offbeat

సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ "బాదం షేక్​" - ఇలా ప్రిపేర్​ చేస్తే బయట అస్సలు కొనరు! - HOW TO MAKE BADAM MILK AT HOME

How To Make Badam Milk At Home ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Feb 25, 2025, 10:03 AM IST