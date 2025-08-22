Aratikaya Avapindi curry : అరటికాయ ఫ్రై చాలా మందికి ఇష్టం. అన్నంలో ఈ ఫ్రై వేసుకొని, కాస్త చారు యాడ్ చేసుకొని తిన్నారంటే వారెవ్వా అనిపిస్తుంది! అయితే ఆవపెట్టిన అరటి కర్రీని ఎప్పుడైనా తిన్నారా? ఇది ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుంది. పిల్లలు మళ్లీ మళ్లీ ఈ కర్రీ కావాలని అడుగుతారు! అంత అద్భుతంగా ఉంటుందీ కర్రీ!
పెద్దలు కూడా ఈ కర్రీని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి కూడా పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. అరటి కాయలు తెచ్చుకుంటే చాలు, ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. మరి, ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు అరటి కాయలు
- అరస్పూన్ జీలకర్ర
- అరస్పూన్ ఆవాలు
- అరస్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు
- అరస్పూన్ మినపప్పు
- రెండు ఎండు మిర్చీలు
- రెండు పచ్చి మిర్చీలు
- చిటికెడు ఇంగువ
- రెండు ఇంచుల అల్లం
- అర స్పూన్ పసుపు
- రెండు స్పూన్ల చింతపండు రసం
- అర స్పూన్ బెల్లం
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అరటి కాయలను తొక్కతీసి, సన్నగా తురుము కోవాలి.
- తర్వాత వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని, ఉప్పు, పసుపు యాడ్ చేసి చక్కగా ఉడికించి, పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఆవపిండిని తయారు చేసుకోవాలి.
- కాసిన్ని అవాలు, ఎండు మిర్చీ, ఉప్పు కలిపి పొడి చేసుకుంటే ఆవపిండి రెడీ అయిపోతుంది.
- ఇప్పుడు స్టౌమీద పాన్ పెట్టి, రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి
- నూనె వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు (జీలకర్ర, ఆవాలు, పచ్చిశనగపప్పు, మినపప్పు) వేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత రెండు ఎండు మిర్చీలు, రెండు పచ్చి మిర్చీలను కట్ చేసి వేసుకోవాలి. చిటికెడు ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి
- ఇందులో రెండు ఇంచుల అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి.
- అర స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని తాలింపు వేగనివ్వాలి
- తాలింపు సరిగా వేగిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించి, తురిమి పెట్టుకున్న అరటి కాయను వేసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు స్పూన్ల వరకు చింతపండు రసం వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే అర స్పూన్ బెల్లం కూడా యాడ్ చేసి కలుపుతూ ఉండాలి
- కాసేపు తర్వాత ఉప్పు కూడా వేసుకొని దించేసుకోవాలి.
- పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత అవాలు, ఎండు మిర్చీ, ఉప్పు కలిపి ప్రిపేర్ చేసిన పొడిని కాస్త చల్లుకోవాలి.
- అంతే, ఎంతో రుచికరమైన "ఆవపెట్టిన అరటి కూర" సిద్ధమైపోతుంది.
- దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- ఇందులోకి సైడ్ డిష్ గా ఏదైనా చారు ఉంటే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది.
- నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంజాయ్ చేయండి.
టిప్స్ :
- ఈ కర్రీ ఆలూ ఫ్రై మాదిరిగా ముద్దలాగా దగ్గరికి అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే తయారు చేయాలి.
- నీళ్లు వంటివి పోయకూడదు. కర్రీ దెబ్బతింటుంది.
- కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నంత సేపు తరుచూ కలుపుతూనే ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి
