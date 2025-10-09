ఆంధ్ర స్టైల్ "గ్రీన్ అల్లం చట్నీ" - ఇలా చేస్తే టిఫెన్ సెంటర్ రుచి!
'అల్లం చట్నీ' చేయాల్సిన అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 9, 2025 at 1:15 PM IST
Tiffin Center Allam Chutney Recipe : "అల్లం చట్నీ" టిఫెన్స్లోకి ఎక్కువ మంది తినడానికి ఇష్టపడే చట్నీలలో ఒకటి. పల్లీ చట్నీ మాదిరిగానే దీనికీ మంచి క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఈ చట్నీని రకరకాలుగా ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ, కొందరికి ఎంత ప్రయత్నించినా టిఫెన్ సెంటర్లో చేసే రుచి రాదు. అలాంటివారి కోసమే పక్కా కొలతలతో ఆంధ్ర స్టైల్లో అద్దిరిపోయే "అల్లం చట్నీ" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ చేసుకునే ఇది భలే కమ్మగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా టిఫెన్ సెంటర్ వాళ్లు చేసే గ్రీన్ అల్లం చట్నీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అల్లం - 80 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- మినపగుండ్లు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- బెల్లం తురుము - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని నీట్గా కడిగి ఆపై తగినన్ని గోరువెచ్చని వాటర్ పోసి కొద్దిసేపు నాననివ్వాలి.
- ఆలోపు తాజా అల్లం తీసుకుని పైన పొట్టును తొలగించుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా కాగిన తర్వాత మినపగుండ్లు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక మీ రుచికి తగినన్ని పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసుకుని వాటిపై తెల్ల తెల్లని మచ్చలు వచ్చే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలను వేసి కొద్దిగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒకట్రెండు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమం మొత్తాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన అల్లం మిశ్రమం, నానబెట్టుకున్న చింతపండును వాటర్తో సహా వేసుకోవాలి.
- ఆపై బెల్లం తురుము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, చింతపండు నానబెట్టుకున్న వాటర్ సరిపోలేదనిపిస్తే మరికొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - రెండు టీస్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయాలి. నూనె వేడి అయ్యాక తాలింపు దినుసులు వేసి వేయించాలి.
- అవి కొద్దిగా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసి పోపును మంచిగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అనంతరం తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఆంధ్ర టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్లో నోరూరించే "గ్రీన్ అల్లం చట్నీ" రెడీ అవుతుంది!
