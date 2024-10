ETV Bharat / offbeat

నిమిషాల్లోనే "అలసందల తాలింపు" రెడీ - ఇలా చేస్తే రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం!

By ETV Bharat Telugu Team

How to Make Alasanda Fry ( ETV Bharat )

How to Make Alasanda Fry at Home : ప్రతిరోజు ఇడ్లీ, వడ, దోశ, ఉప్మా వంటి బ్రేక్​ఫాస్ట్​లను తిని బోర్​గా అనిపించిందా ? కొత్తగా ఏదైనా హెల్దీ రెసిపీ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా ? అయితే, ఈ స్టోరీ మీ కోసమే! ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే అలసందలతో చాలా త్వరగా రెడీ అయ్యే అలసందల తాలింపు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ రెసిపీని మీరు ఉదయానికి బ్రేక్​ఫాస్ట్​లా, సాయంత్రం స్నాక్స్​గా కూడా తినొచ్చు. పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇలా చేసి పెడితే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఈ అలసందల తాలింపు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో మన శరీరానికి కావాల్సిన ప్రొటీన్​, విటమిన్లు అన్నీ అందుతాయని అంటున్నారు. మరి ఇక లేట్​ చేయకుండా అలసందల తాలింపు చేయడం ఎలానో మీరు చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు..