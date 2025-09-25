"మరో గంటలో భారీ వర్షం" - ఇలా మీ ఏరియా వాతావరణ సమాచారాన్ని మీరే చెప్పేయొచ్చు!

ETV Bharat / offbeat

weather updates : ఉదయం చల్లని వాతావరణం, మధ్యాహ్నం ఎండ, సాయంత్రం మళ్లీ వర్షం! ఒక్క రోజులోనే ఇన్ని మార్పులు. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అంచనా వేయడం కష్టంగా మారింది. ఒక్కో ప్రాంతంలో వాతావరణం ఒక్కోలా ఉంటుంది. ఏ సమయంలో వర్షం పడుతుందో, ఎప్పుడు ఎండ ఉంటుందో తెలియడం లేదు. అయితే, వాతావరణాన్ని అంచనా వేయడం ఎలా? ఎప్పుడు వర్షం కురుస్తుందో స్వయంగా తెలుసుకోవాలంటే వాతావరణశాఖకు సంబంధించిన కొన్ని వెబ్‌సైట్లున్నాయి. వాటి ద్వారా మీ ప్రాంతంలో వర్షం పడుతుందా? లేదా అనే వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

ప్రధాన వెబ్‌సైట్‌లో

IMDకి చెందిన mausam.imd.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో హెచ్చరికలు (Warnings), నౌకాస్ట్‌ క్లిక్ చేయడం ద్వారా సబ్‌డివిజన్, జిల్లాల వారీగా సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. పిడుగులు పడే అవకాశాలు ఉన్నా, వర్షాలు, ఈదురుగాలులు తదితర సమాచారం కనిపిస్తుంది. ఆకు పచ్చ అయితే సాధారణం అని, పసుపు రంగు ఉంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఆరెంజ్‌ అయితే భారీ వర్షాలు, వరద ముప్పు ఉంటుందని అర్థం. ‘ఎరుపు రంగు కనిపిస్తే తీవ్ర హెచ్చరికగా తెలుసుకోవచ్చు.

weather updates
weather updates (Getty images)

పిన్ కోడ్ ఆధారంగా ఇలా

గ్రామ పంచాయతీ, పిన్ కోడ్, లొకేషన్ ఆధారంగా వాతావరణం తెలుసుకోవాలంటే mausamgram.imd.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో తెలుసుకోవచ్చు. వాతావరణ హెచ్చరికలు, ఏ సమయానికి ఎంత వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంటుందో కూడా సమాచారం ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతల్లో హెచ్చుతగ్గులు, మేఘాలు, గాలుల వేగం వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. మీకు రోజు వారీ సమాచారం కావాలంటే ప్రతి గంటకో సారి అప్​డేట్ ఉంటుంది. అదే ఐదు రోజుల సమాచార కావాలనుకుంటే ప్రతి మూడు గంటలకు, పది రోజుల సమాచారం ప్రతి ఆరు గంటల చొప్పున చూపిస్తుంది.

ప్రాంతాల వారీగా

నగరాలు, పట్టణాలు, ప్రాంతాల వారీగా ఐఎండీ ప్రత్యేకంగా వాతావరణ అంచనాలు జారీ చేస్తుంది. దీని కోసం internal.imd.gov.in/ pages/city_weather_main_mausam.php వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం లేదా మీరు కోరిన ప్రాంతాన్ని’ ఎంపిక చేసుకోవాలి. పక్కన కనిపించే సెర్చ్‌ బార్‌లో మీ నగరం, పట్టణం పేరు నమోదు చేసినా సరిపోతుంది.

అందుబాటులో ఐఎండీ వెబ్‌సైట్లు

దామిని యాప్‌లో రంగుల అర్థం ఇలా తెలుసుకోండి.

  1. ఎరుపు : రాబోయే 7 నిమిషాల్లో పిడుగుపడే అవకాశం
  2. పసుపు : రాబోయే 14 నిమిషాల్లో పిడుగు పడే అవకాశం
  3. నీలం : రాబోయే 21 నిమిషాల్లో పిడుగుపడే అవకాశం
weather updates
weather updates (Getty images)

"దామిని"తో అప్రమత్తం

"దామిని" యాప్‌ ద్వారా పిడుగుల సమాచారం మొబైల్​లోనే తెలుసుకోవచ్చు. ఇది ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్‌ రెండింటిలోనూ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. మనకు దగ్గర్లోని 20నుంచి 40 కి.మీ. పరిధిలో పిడుగులు పడే అవకాశాలు ఉంటే ఆ యాప్‌ ముందుగానే అప్రమత్తం చేస్తుంది. యాప్ ద్వారా కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల పేర్లు నమోదు చేసి, వారిని అప్రమత్తం చేసే వీలుంటుంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆటోమేటిక్‌ వెదర్‌ స్టేషన్ల (ఏడబ్ల్యూఎస్‌) సహకారంతో వాతావరణ అంచనాలు జారీ చేస్తోంది. రానున్న 24 గంటలు, 48గంటల్లో వాతావరణం అంచనా కోసం desweather.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో ఫోర్‌కాస్ట్‌పై క్లిక్‌ చేసి తెలుసుకోవచ్చు. వాతావరణం అంచనాతో పాటు గడిచిన 24 గంటల్లో కురిసిన వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు కూడా ఉంటాయి. పిడుగులు, భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంటే నేరుగా సెల్​ఫోన్​కి మెసేజ్ ఇస్తుంది. విశాఖపట్నంలోని తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ వాతావరణ సమాచారం అందిస్తూ ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తోంది.

