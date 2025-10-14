"ఒక్క రూపాయికే బంగారం కొనొచ్చు" - "డిజిటల్ గోల్డ్" గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat / offbeat

Digital Gold : 2025 అక్టోబర్ 14వ తేదీ హైదరాబాద్​లో ఇవాళ 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,30,850. బంగారం ధర రోజుకో కొత్త గరిష్ఠాన్ని చేరుతూ పాత రికార్డులను తుడిచేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది దాచుకున్న లేదా అందుబాటులో ఉన్న డబ్బుతో ఎంతో కొంత బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారు. అయితే, ప్రతిదీ డిజిటల్‌ అవుతున్న నేటి రోజుల్లో చాలా మంది డిజిటల్ బంగారం కొని పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్నాళ్లుగా డిజిటల్‌ గోల్డ్‌ కొనుగోళ్లు 377 శాతం పెరిగాయని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

యూపీఐ సేవలను అందించే పలు యాప్‌ల ద్వారా డిజిటల్‌ గోల్డ్‌ కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉండడంతో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే, డిజిటల్ బంగారం కొనుగోళ్లు, పెట్టుబడి ఎంత వరకు సురక్షితం, ఎలా కొనాలి? మోసాల నుంచి ఎలా రక్షించుకోవాలి? అనేది ఈ కథనం ప్రధానాంశం.

బంగారం ధర తగ్గుతుందా? ఇంకా పెరుగుతుందా? - ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చా?

ఒకప్పటిలాగా బంగారాన్ని దుకాణాలకు వెళ్లి నేరుగా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. 24 క్యారెట్ల బంగారం ఆన్‌లైన్‌ ఫ్లాట్‌ఫామ్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేసి పెట్టుకోవచ్చు. దాచుకోవడంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు ఉండవు. ఒక గ్రాము బంగారం కొనాలంటే ఇప్పుడు దాదాపు రూ.13వేలకు పైగా ఉంది. అంత డబ్బు లేకున్నా ఇబ్బంది లేదు. కొన్ని యాప్‌లు కనీస పెట్టుబడి రూ.5తోనూ బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టే వీలు కల్పిస్తుండగా మరికొన్ని రూ.1తోనూ అవకాశమిస్తున్నాయి. దుకాణాలకు వెళ్లి బంగారం కొనడంతో పోలిస్తే ఇది ఎంతో అనుకూలమైన, ఆకర్షణీయమైన విషయం. డిజిటల్ బంగారం కొనడంతో పాటు అమ్మడం కూడా ఈజీ ప్రాసెస్. ఎప్పుడైనా అప్పడున్న మార్కెట్‌ ధర ప్రకారం అమ్ముకోవడం మరో ప్రయోజనం.

బంగారం కొనడానికి, పెట్టుబడి పెట్టడానికి మార్గాలివే

బంగారం (Gold) : నగలు (Jewellery) కొనిపెట్టుకోవడం సంప్రదాయ పద్ధతి, అయితే నగల తయారీ చార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి. ఇంకా నిల్వ చేయడం కష్టంతో కూడుకున్న పని. ఇంకా చెప్పాలంటే తిరిగి అమ్ముకునే సమయంలో తరుగు పేరిట ధర తగ్గిస్తారు. అందుకే నాణేలు, బిస్కెట్లు/కడ్డీలు కొని పెట్టుకోవడం బెటర్. ఇవి ఆభరణాల కంటే ఎక్కువ స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటాయి. పైగా తయారీ ఛార్జీలు కూడా తక్కువే కావడంతో బంగారంపై పెట్టుబడికి ఇది సరైన మార్గం అని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు.

డిజిటల్ బంగారం (Digital Gold) : బంగారాన్ని దాచుకోవడం మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా 24 క్యారెట్ బంగారాన్ని చిన్న మొత్తాల్లోనూ కొనుగోలు చేయవచ్చు. పలు సంస్థలు 1 రూపాయితోనూ బంగారం కొనుగోలు చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఈ సంస్థలు మీరు కొన్న బంగారాన్ని సురక్షితంగా నిల్వ చేస్తాయి. పైగా తయారీ, నిల్వ ఛార్జీలు ఉండవు. మీరు కోరినపుడు బంగారంగా మార్చుకునే వీలు కూడా ఉంటుంది.

గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (Gold ETFs - Exchange Traded Funds) : ఇవి స్టాక్ మార్కెట్‌లో భౌతిక బంగారంలో పెట్టుబడి పెడతాయి. వీటిని కొనడానికి, అమ్మడానికి డీమ్యాట్, ట్రేడింగ్ ఖాతా తప్పనిసరి. బంగారం దాచుకునే భయం, దొంగలు దోచుకుంటారన్న అభద్రత వంటి ఆందోళన అవసరమే ఉండదు.

గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ (Gold Mutual Funds) : ఇవి గోల్డ్ ETF లలో పెట్టుబడి ్పెడుతుంటాయి. SIP (Systematic Investment Plan) పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. వీటికి గోల్డ్ ETF మాదిరిగా డీమ్యాట్ ఖాతా అవసరం ఉండదు.

సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ (Sovereign Gold Bonds - SGBs) : భారత ప్రభుత్వం తరపున రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ జారీ చేస్తుంది. ఇవి 8 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ కలిగి ఉంటాయి (5 సంవత్సరాల తర్వాత అమ్ముకునే అవకాశం ఉంటుంది). బంగారం ధర పెరిగితే లాభంతో పాటు, వార్షికంగా 2.5% వడ్డీ కూడా వర్తిస్తుంది. బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి అత్యంత సురక్షితమైన డిజిటల్ రూపమిది.

పెట్టుబడికి చిట్కాలు :

మీ మొత్తం పెట్టుబడిలో కొంత భాగాన్ని (ఉదాహరణకు 10-15%) బంగారంపై కేటాయించడం మంచిది. ఎపుడైనా అత్యవసర అవసరాల్లో ఇది "బంగారం" లాంటి అవకాశం అని చెప్పొచ్చు. నగలు, నాణేలపై తయారీ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ (GST) ఉంటాయి. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్, మ్యూచువల్ ఫండ్‌లకు తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు (expense ratio) ఉంటాయి. SGBపై ఖర్చులు ఉండవు.

తస్మాత్ జాగ్రత్త!

  • తక్కువ మొత్తంతో డిజిటల్ బంగారం కొనే అవకాశం ఉన్నా కొన్ని మోసాలకూ చాన్స్ ఉంది. డిజిటల్‌ గోల్డ్‌ సంస్థలు తాము బంగారాన్ని కొని, నిల్వ చేస్తున్నామని చెబుతున్నా వీటిపై పర్యవేక్షణ లేదు. అందుకని మనం పెట్టుబడి పెడుతున్న సంస్థ/యాప్‌ మోసం చేస్తే దాచుకున్నది మొత్తం పోగొట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.
  • డిజిటల్ బంగారం కొనుగోళ్లు పెరిగిన నేపథ్యంలో కొన్ని మోసపూరిత సంస్థలు వస్తున్నాయి. అధిక రాబడులను హామీగా ఇస్తూ, పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. పలు సంస్థలు/యాప్‌లు యువతను టార్గెట్ చేసుకొని కొల్లగొడుతున్నట్లు తేలింది.
  • ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ గోల్డ్ కొనుగోళ్ల కోసం ఆర్‌బీఐ దగ్గర నమోదైన సంస్థలు, బ్యాంకులు, వాటి అనుబంధ సంస్థలు, యాప్‌లనే ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. ఒకేసారి అధిక మొత్తంతో పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్లు ఫీజులు, తిరిగి విక్రయించే సమయంలో చార్జీల గురించి ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. డిజిటల్ బంగారం కొనుగోలు విషయంలో ఫిషింగ్‌ ఇ-మెయిల్స్‌పై అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

