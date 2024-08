ETV Bharat / offbeat

గోరింటాకు ఎర్రగా పండాలని రాత్రంతా ఉంచుతున్నారా? ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే 'రెడ్​ మెహందీ' పక్కా! - mehndi red colour tips

How To Get Deep Red Color With Henna : ( ETV Bharat )