ETV Bharat / offbeat

భక్తులకు టీటీడీ "సువర్ణ" అవకాశం - ఉచిత దర్శనం, వసతి సహా బహుమతులు సైతం!

తిరుమలలో దాతలకు ఎన్నో సౌకర్యాలు - పన్ను మినహాయింపు!

how_to_donate_to_ttd
how_to_donate_to_ttd (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 10:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to donate to TTD : ఆపద మొక్కుల వాడైన ఆ శ్రీనివాసుడికి భక్తులు ఎన్నో రూపాల్లో కానుకలు సమర్పించుకుంటారు. స్తోమత కొద్దీ విరాళాలూ, వస్తు రూపంలో, నగదు రూపంలో అందిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ విరాళం ఇచ్చిన భక్తులకు ప్రత్యేకంగా కొన్ని సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది. స్వామి వారి దర్శన అవకాశం మొదలుకుని బహుమతుల వరకూ అందించి వారిలో ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. మీరు కూడా స్వామి వారికి విరాళం ఇవ్వాలనుకుంటే ప్రత్యేక సౌకర్యాలు పొందాలంటే పది వేల రూపాయలు మొదలుకుని కోటికి పైగా అందించవచ్చు. విరాళం మొత్తం ఆధారంగా పలు రకాల సేవలు, దర్శనాలు, రుసుముతో వసతి, ఆశీర్వచనాలు ఉన్నాయి.

IRCTC "రిజర్వేషన్ టికెట్" బుక్ చేస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే 10 నిమిషాలు ముందుగానే ఛాన్స్!

  • విరాళం: రూ.10వేలు - లక్ష వరకు

దర్శనం : ప్రతి పదివేల రూపాయలకు ఒక బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం ఉంటుంది. శ్రీవాణి ట్రస్ట్‌ ద్వారా తొమ్మిదిసార్లు అనుమతిస్తారు.

  • విరాళం : రూ.లక్ష నుంచి రూ.5లక్షలు

దర్శనం : ఏడాదిలో ఒకసారి సుపథం ద్వారా ఐదుగురు దర్శించుకోవచ్చు.

ఒకరోజు వసతి సహా ఆరు చిన్న లడ్డూలు ఇస్తారు.

బహుమానం : ఒక దుపట్టా, జాకెట్‌ముక్క

  • విరాళం: రూ.5 లక్షల నుంచి రూ. పది లక్షలు

దర్శనం : ఏడాదిలో మూడుసార్లు సుపథం ద్వారా ఐదుగురు దర్శించుకోవచ్చు.

మూడు రోజులు వసతి అవకాశంతో పాటు 10 చిన్న లడ్డూలు, మహా ప్రసాదాలు 5 అందజేస్తారు.

బహుమానం: ఒక దుపట్టా, జాకెట్‌ముక్క

  • విరాళం: రూ.10 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షలు

దర్శనం : ఏడాదిలో మూడుసార్లు ఐదుగురికి బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం

మూడు రోజుల వసతి సహా చిన్న లడ్డూలు 20, మహా ప్రసాదాలు 10 అందిస్తారు.

బహుమానం: ఒక దుపట్టా, జాకెట్‌ముక్క, ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు)

  • విరాళం: రూ.25 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షలు

దర్శనం : ఏడాదిలో మూడుసార్లు ఐదుగురికి బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనంతో పాటు ఒకసారి సుపథం ద్వారా అవకాశం

మూడు రోజుల వసతి, పెద్ద లడ్డూలు 4, చిన్న లడ్డూలు 5, మహా ప్రసాదాలు 10 అందిస్తారు.

బహుమానం: ఒక దుపట్టా, జాకెట్‌ముక్క, ఒక బంగారు నాణెం(5 గ్రాములు), ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు)

  • విరాళం: రూ.50 లక్షల నుంచి రూ. 75 లక్షలు

దర్శనం : ఏడాదిలో ఒక రోజు సుప్రభాత సేవ (ఐదుగురికి), మూడుసార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం, రెండుసార్లు సుపథం ద్వారా దర్శనం.

మూడు రోజుల వసతి సహా పెద్ద లడ్డూలు 6, చిన్న లడ్డూలు 10, మహా ప్రసాదాలు 10 అందిస్తారు.

బహుమానం: ఒక దుపట్టా, జాకెట్‌ముక్క, ఒక బంగారు నాణెం(5 గ్రాములు), ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు)

  • విరాళం: రూ.75 లక్షల నుంచి రూ.ఒక కోటి

దర్శనం : ఏడాదిలో రెండుసార్లు సుప్రభాత సేవ (ఐదుగురికి), మూడుసార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం, మూడు సార్లు సుపథం ద్వారా దర్శనం ఉంటుంది.

మూడు రోజుల వసతితో పాటు పెద్ద లడ్డూలు 8, చిన్న లడ్డూలు 15, మహా ప్రసాదాలు 10 అందజేస్తారు.

బహుమానం: ఒక దుపట్టా, జాకెట్‌ముక్క, ఏడాదిలో ఒక బంగారు నాణెం(5 గ్రాములు), ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు)

  • విరాళం: రూ.కోటికి పైగా

దర్శనం : ఏడాదిలో మూడు సార్లు సుప్రభాత సేవ(ఐదుగురికి), మూడుసార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం దర్శనం, నాలుగు సార్లు సుపథం ద్వారా దర్శనం ఉంటుంది.

మూడు రోజుల వసతి సహా పెద్ద లడ్డూలు 10, చిన్న లడ్డూలు 20, మహా ప్రసాదాలు 10 అందజేస్తారు.

బహుమానం: ఒక దుపట్టా, జాకెట్‌ముక్క, ఏడాదిలో ఒకసారి వేద ఆశీర్వచనం, ఒక బంగారు నాణెం(5 గ్రాములు), ఒక వెండి నాణెం(50 గ్రాములు)

టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ట్రస్టులకు విరాళాలు ఇచ్చే వారికి సెక్షన్‌ 80(జీ) కింద ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.

ఆ ట్రస్టులివే..

  • శ్రీ వేంకటేశ్వర(ఎస్వీ) అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్‌
  • శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్యప్రసాదిని స్కీం
  • శ్రీ బాలాజీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సర్జరీ, రీసెర్చ్‌ అండ్‌ రీహాబిలిటేషన్‌ ఫర్‌ డిసేబుల్డ్‌(బర్డ్‌) ట్రస్ట్‌
  • స్విమ్స్‌
  • ఎస్వీ భక్తి చానల్,
  • సర్వశ్రేయాస్‌ ట్రస్ట్‌
  • ఎస్వీ ప్రాణాదాన ట్రస్ట్‌
  • ఎస్వీ ఆపన్న హృదయ స్కీం
  • ఎస్వీ గోసంరక్షణ ట్రస్ట్‌
  • ఎస్వీ విద్యాదాన ట్రస్ట్, వేదపరిరక్షణ ట్రస్ట్‌

విరాళాలను నగదు రూపంలో అంగీకరించరు కాబట్టి చెక్‌ లేదా డీడీ రూపంలోనే ఆలయ ఈవో పేరిట అందించాలి.

టీటీడీ ఇచ్చిన ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ ద్వారా ఈ సౌకర్యాలను బుక్‌ చేసుకునే వీలుంటుంది. పూర్తి వివరాలకు www. tirumala.org ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

"EMI"లో ఫోన్ తీసుకుంటున్నారా? - వాయిదా చెల్లించకపోతే ఫోన్ లాక్?

రెస్టారెంట్లలో "ఫింగర్​ బౌల్ సీక్రెట్"! - వేడి నీళ్లలో నిమ్మకాయ ముక్కలు ఎందుకు ఇస్తారో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

TTD DONATIONS BENEFITSTTD DARSHANTIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMటీటీడీకి విరాళాలు ఎలా ఇవ్వాలిTTD DONATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.