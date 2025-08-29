ETV Bharat / offbeat

నవీన్ సంపాదన రూ.2కోట్లు - ప్రవీణ్ రూ.49లక్షలే! - ఇద్దరు మిత్రుల కథ - INVESTMENT

- ఒకేసారి ఉద్యోగంలో చేరారు.. ఒకే వేతనం అందుకున్నారు! - సంపాదనలో గరిష్ట తేడాకు కారణం ఇదే!!

Mutual Funds investment
Mutual Funds investment (AI Generated)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read

Mutual Funds investment : డబ్బు సంపాదన అందరి కల. సరిపడా సంపాదించి, జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా కొనసాగించాలని, ఆస్వాదించాలని అందరూ కోరుకుంటారు. కానీ, కొందరికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది! మెజారిటీ జనాలు తమ కోరికను తీర్చుకోలేకపోతారు. దీనికి కారణమేంటో ఈ ఇద్దరు మిత్రుల కథ చూస్తే క్లియర్​గా అర్థమైపోతుంది!!

నవీన్, ప్రవీణ్ చెడ్డీ దోస్తులు. ఇంజనీరింగ్ అయిపోగానే 22 ఏళ్లకే ఇద్దరికీ ఒకే కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. జీతం రూ.20వేలు. బ్యాచిలర్స్ కాబట్టి ఒక రూమ్ రెంట్​కు తీసుకొని ఇద్దరూ అందులో ఉండేవారు. ఖర్చులు షేర్ చేసుకునేవాళ్లు. వాళ్ల ఖర్చులు, ఇంటికి కాస్త పంపించడం పోగా ఇద్దరి వద్దా సుమారు 8 వేల వరకు నిల్వ ఉండేవి. ఈ డబ్బును ఏం చేయాలి? అనే చర్చ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరూ వేర్వేరు ఆలోచనలు చేశారు!

జీవితాన్ని విలాసంగా అనుభవించాల్సిందే అనేది ప్రవీణ్‌ ఆలోచన. అందుకే తన వద్ద ప్రతినెలా మిగిలిన డబ్బును పార్టీలు, షికార్లు అంటూ మొత్తం ఖర్చు చేసేవాడు. కొంతైనా ఫ్యూచర్ కోసం దాచుకోవాలనేది నవీన్ ఆలోచన. అందుకే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్​లో SIP (Systematic Investment Plan) నెలకు 2 వేలు పొదుపు చేయడం మొదలు పెట్టాడు. మిగిలిన డబ్బును ఖర్చులకు వినియోగించుకునేవాడు. ప్రతి సంవత్సరమూ పొదుపును పది శాతం పెంచుకుంటూ పోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అంటే రెండో సంవత్సరంలో నెలకు రూ.2,200, మూడో సంవత్సరంలో రూ.2,420 చొప్పున ఇన్వెస్ట్​ మెంట్ పెంచుతూ పోయాడు.

Mutual Funds investment
Mutual Funds investment (AI Generated)

మ్యారేజ్ టైమ్ :

చూస్తుండగానే ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. ఇద్దరికీ పెళ్లిళ్లు అయిపోయాయి. ఉద్యోగ రీత్యా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారు. ఇప్పుడు ప్రవీణ్‌ వయసు 35 ఏళ్లు. అతనికి తెలిసిన మిత్రుల్లో కొందరు ఇల్లు కొన్నారు. మరికొందరు కారు కొన్నారు. ఇంకొందరు పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్ల కోసం పొదుపు వంటివి చేస్తున్నారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత లైఫ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. అప్పుడు ప్రవీణ్​లో చిన్నగా టెన్షన్ మొదలైంది. తాను ఇంత వరకూ పైసా కూడా పొదుపు చేయలేదనే విషయం గుర్తొచ్చి టెన్షన్ కాస్తా భయంగా మారింది. దీంతో అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకొని నెలకు రూ.5 వేలు చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. కానీ, పిల్లల ఖర్చులు, ఇంటి బాధ్యతలతో ప్రతీ సంవత్సరమూ 10 శాతం పెంచడం కుదరలేదు.

ఆడపిల్లలకే కాదు - మగ పిల్లలకూ అద్భుతమైన ఫోస్టాఫీస్​ పథకాలు - అవి ఏంటంటే?

కాలం గిర్రున తిరిగింది :

ఇప్పుడు నవీన్, ప్రవీణ్ వయసు 55 సంవత్సరాలు. ఓసారి ఇద్దరు మిత్రులూ సొంత ఊరు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే పొదుపు గురించి చర్చ వచ్చింది. లెక్కలు చూసుకున్నారు. నవీన్ తన 22వ ఏట నుంచి 55 ఏళ్లు వచ్చేదాకా అంటే 33 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టాడు. ఆయన పెట్టుబడి మొత్తం రూ.53.34 లక్షలు. ఆ పెట్టుబడికి 12% వడ్డీ లభించింది. ఈ మొత్తం కలుపుకుని ఇప్పుడు అతని వద్ద ఏకంగా రూ.2.40 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి.

ప్రవీణ్‌ విషయం చూస్తే తన 35వ ఏట నుంచి 55 ఏళ్లు వచ్చే దాకా అంటే 20 ఏళ్లు మాత్రమే 5 వేల చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టాడు. ఆ మొత్తం రూ.12 లక్షలు అయ్యింది. 12 % వడ్డీతో మొత్తం కలుపుకొని అతని వద్ద కేవలం రూ.49 లక్షల ఛేంజ్ మాత్రమే ఉంది.

ఇల్లు, కారు :

నవీన్ మొదటి నుంచి క్రమశిక్షణగా ఖర్చు చేయడం, పొదుపు చేయడం వల్ల 55 ఏళ్ల వయసునాటికి అతను అప్పు చేయకుండానే సొంత ఇల్లు, కారు కొనుగోలు చేశాడు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత జీవితం గురించి కూడా అతనికి దిగులు లేదు. కానీ ప్రవీణ్‌ పరిస్థితి అలా లేదు. ఇంటికి ఇంకా EMI చెల్లిస్తూ ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నాడు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత పరిస్థితి ఏంటో అని ఆందోళన కూడా ఉంది. మొదట్నుంచే నవీన్​ లాగా తాను కూడా పొదుపు చేస్తే బాగుండేదని బాధ పడుతున్నాడు.

మరి, మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారా? నవీన్ మాదిరిగానా? ప్రవీణ్ తీరుగానా? జీవితంలో డబ్బు గురించి చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు. పరిస్థితులు, కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవు. ఒడిదొడుకులు వస్తుంటాయి. వాటిని తట్టుకుని నిలబడడానికి ఆర్థిక భరోసా చాలా అవసరం. అందుకే ముందు నుంచే పెట్టుబడి పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీలైనంత చిన్న అమౌంట్ నుంచే ఇన్వెస్ట్ మెంట్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రతి సంవత్సరమూ 10 శాతం పెంచుకుంటూ వెళ్తే భవిష్యత్ జీవితం బాగుంటుందని సూచిస్తున్నారు.

పోస్టాఫీస్​లో సూపర్​ పాలసీ - కేవలం రూ.549 చెల్లిస్తే చాలు రూ.10 లక్షలు బీమా!

Mutual Funds investment : డబ్బు సంపాదన అందరి కల. సరిపడా సంపాదించి, జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా కొనసాగించాలని, ఆస్వాదించాలని అందరూ కోరుకుంటారు. కానీ, కొందరికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది! మెజారిటీ జనాలు తమ కోరికను తీర్చుకోలేకపోతారు. దీనికి కారణమేంటో ఈ ఇద్దరు మిత్రుల కథ చూస్తే క్లియర్​గా అర్థమైపోతుంది!!

నవీన్, ప్రవీణ్ చెడ్డీ దోస్తులు. ఇంజనీరింగ్ అయిపోగానే 22 ఏళ్లకే ఇద్దరికీ ఒకే కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. జీతం రూ.20వేలు. బ్యాచిలర్స్ కాబట్టి ఒక రూమ్ రెంట్​కు తీసుకొని ఇద్దరూ అందులో ఉండేవారు. ఖర్చులు షేర్ చేసుకునేవాళ్లు. వాళ్ల ఖర్చులు, ఇంటికి కాస్త పంపించడం పోగా ఇద్దరి వద్దా సుమారు 8 వేల వరకు నిల్వ ఉండేవి. ఈ డబ్బును ఏం చేయాలి? అనే చర్చ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరూ వేర్వేరు ఆలోచనలు చేశారు!

జీవితాన్ని విలాసంగా అనుభవించాల్సిందే అనేది ప్రవీణ్‌ ఆలోచన. అందుకే తన వద్ద ప్రతినెలా మిగిలిన డబ్బును పార్టీలు, షికార్లు అంటూ మొత్తం ఖర్చు చేసేవాడు. కొంతైనా ఫ్యూచర్ కోసం దాచుకోవాలనేది నవీన్ ఆలోచన. అందుకే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్​లో SIP (Systematic Investment Plan) నెలకు 2 వేలు పొదుపు చేయడం మొదలు పెట్టాడు. మిగిలిన డబ్బును ఖర్చులకు వినియోగించుకునేవాడు. ప్రతి సంవత్సరమూ పొదుపును పది శాతం పెంచుకుంటూ పోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అంటే రెండో సంవత్సరంలో నెలకు రూ.2,200, మూడో సంవత్సరంలో రూ.2,420 చొప్పున ఇన్వెస్ట్​ మెంట్ పెంచుతూ పోయాడు.

Mutual Funds investment
Mutual Funds investment (AI Generated)

మ్యారేజ్ టైమ్ :

చూస్తుండగానే ఏళ్లు గడిచిపోయాయి. ఇద్దరికీ పెళ్లిళ్లు అయిపోయాయి. ఉద్యోగ రీత్యా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారు. ఇప్పుడు ప్రవీణ్‌ వయసు 35 ఏళ్లు. అతనికి తెలిసిన మిత్రుల్లో కొందరు ఇల్లు కొన్నారు. మరికొందరు కారు కొన్నారు. ఇంకొందరు పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్ల కోసం పొదుపు వంటివి చేస్తున్నారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత లైఫ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. అప్పుడు ప్రవీణ్​లో చిన్నగా టెన్షన్ మొదలైంది. తాను ఇంత వరకూ పైసా కూడా పొదుపు చేయలేదనే విషయం గుర్తొచ్చి టెన్షన్ కాస్తా భయంగా మారింది. దీంతో అప్పటికప్పుడు నిర్ణయం తీసుకొని నెలకు రూ.5 వేలు చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. కానీ, పిల్లల ఖర్చులు, ఇంటి బాధ్యతలతో ప్రతీ సంవత్సరమూ 10 శాతం పెంచడం కుదరలేదు.

ఆడపిల్లలకే కాదు - మగ పిల్లలకూ అద్భుతమైన ఫోస్టాఫీస్​ పథకాలు - అవి ఏంటంటే?

కాలం గిర్రున తిరిగింది :

ఇప్పుడు నవీన్, ప్రవీణ్ వయసు 55 సంవత్సరాలు. ఓసారి ఇద్దరు మిత్రులూ సొంత ఊరు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే పొదుపు గురించి చర్చ వచ్చింది. లెక్కలు చూసుకున్నారు. నవీన్ తన 22వ ఏట నుంచి 55 ఏళ్లు వచ్చేదాకా అంటే 33 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టాడు. ఆయన పెట్టుబడి మొత్తం రూ.53.34 లక్షలు. ఆ పెట్టుబడికి 12% వడ్డీ లభించింది. ఈ మొత్తం కలుపుకుని ఇప్పుడు అతని వద్ద ఏకంగా రూ.2.40 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి.

ప్రవీణ్‌ విషయం చూస్తే తన 35వ ఏట నుంచి 55 ఏళ్లు వచ్చే దాకా అంటే 20 ఏళ్లు మాత్రమే 5 వేల చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టాడు. ఆ మొత్తం రూ.12 లక్షలు అయ్యింది. 12 % వడ్డీతో మొత్తం కలుపుకొని అతని వద్ద కేవలం రూ.49 లక్షల ఛేంజ్ మాత్రమే ఉంది.

ఇల్లు, కారు :

నవీన్ మొదటి నుంచి క్రమశిక్షణగా ఖర్చు చేయడం, పొదుపు చేయడం వల్ల 55 ఏళ్ల వయసునాటికి అతను అప్పు చేయకుండానే సొంత ఇల్లు, కారు కొనుగోలు చేశాడు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత జీవితం గురించి కూడా అతనికి దిగులు లేదు. కానీ ప్రవీణ్‌ పరిస్థితి అలా లేదు. ఇంటికి ఇంకా EMI చెల్లిస్తూ ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నాడు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత పరిస్థితి ఏంటో అని ఆందోళన కూడా ఉంది. మొదట్నుంచే నవీన్​ లాగా తాను కూడా పొదుపు చేస్తే బాగుండేదని బాధ పడుతున్నాడు.

మరి, మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారా? నవీన్ మాదిరిగానా? ప్రవీణ్ తీరుగానా? జీవితంలో డబ్బు గురించి చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్పారు. పరిస్థితులు, కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవు. ఒడిదొడుకులు వస్తుంటాయి. వాటిని తట్టుకుని నిలబడడానికి ఆర్థిక భరోసా చాలా అవసరం. అందుకే ముందు నుంచే పెట్టుబడి పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీలైనంత చిన్న అమౌంట్ నుంచే ఇన్వెస్ట్ మెంట్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రతి సంవత్సరమూ 10 శాతం పెంచుకుంటూ వెళ్తే భవిష్యత్ జీవితం బాగుంటుందని సూచిస్తున్నారు.

పోస్టాఫీస్​లో సూపర్​ పాలసీ - కేవలం రూ.549 చెల్లిస్తే చాలు రూ.10 లక్షలు బీమా!

For All Latest Updates

TAGGED:

MUTUAL FUNDS INVESTMENTSTOCK MARKET INVESTMENTCAPITALSHARE MARKETINVESTMENT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

794 ప్రాంతాల్లో దెబ్బతిన్న రోడ్లు - NH-44పై వెళ్లేవారు దారి మళ్లించుకోవాల్సిందే

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.