ETV Bharat / offbeat

సండే స్పెషల్: నాటుకోళ్లు దొరకడం లేదా? - ఈ పద్ధతిలో వండితే బ్రాయిలర్​ చికెన్​తోనే నాటుకోడి రుచి! - How to Prepare Chicken Curry

By ETV Bharat Features Team

How to Prepare Chicken Curry ( ETV Bharat )

How to Prepare Chicken Curry in Telugu: మనలో చాలా మందికి చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టం. సామాన్యులకు కూడా అందుబాటు ధరల్లో ఉండడం వల్ల మెజారిటీ ప్రజలు చికెన్​ను ఎక్కువగా తింటుంటారు. అంతకుముందు ఎక్కువగా నాటుకోళ్లనే తినేవారు. చాలా మంది నాన్​వెజ్​లో నాటుకోళ్లు వండుకొని తినడానికి ఆసక్తి చూపించేవారు. నిజానికి దీని రుచి కూడా వేరే లెవల్​లో ఉంటుంది. కూర, వేపుడు, పలావ్, బిర్యానీ ఏది చేసినా ఆ టేస్ట్​ మరో లెవల్​. అలా తింటుంటే ఇలా నోట్లోకి వెళ్తూనే ఉంటుంది. అయితే.. మారిన పరిస్థితుల కారణంగా ప్రస్తుతం ప్రజలు బ్రాయిలర్ చికెన్ తింటున్నారు. కానీ.. సరైన రీతిలో వండితే బ్రాయిలర్ చికెన్​తోనే నాటు కోడి టేస్ట్ వచ్చేస్తుందట. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు