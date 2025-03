ETV Bharat / offbeat

మూలకు నెట్టిన కూలర్లు బయటికి తీస్తున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటించి క్లీన్​ చేస్తే ఫ్రెష్​ గాలి, ఆరోగ్యం! - HOW TO CLEAN AIR COOLER AT HOME

How to Clean Air Cooler at Home ( Getty Images )