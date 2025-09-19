ETV Bharat / offbeat

IRCTC "రిజర్వేషన్ టికెట్" బుక్ చేస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే 10 నిమిషాలు ముందుగానే ఛాన్స్!

IRCTC టికెట్ బుకింగ్ - నూతన మార్గదర్శకాలు తెలుసా?

irctc_aadhaar_update
irctc_aadhaar_update (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read
IRCTC Aadhaar Update : ఆధార్ గుర్తింపు కలిగిన వారికి రైల్వే టికెట్ బుకింగ్​లో ప్రాధాన్యం కల్పించాలని IRCTC నిర్ణయించింది. ఆధార్ లింక్ చేసుకోని వాళ్లు ఇకపై టికెట్లు విడుదలైన తొలి 15 నిమిషాల వరకు వేచి ఉండక తప్పదు. దీంతో రిజర్వేషన్, సీట్ల కేటాయింపులో వెనుకబడే అవకాశం ఉంది.

"EMI"లో ఫోన్ తీసుకుంటున్నారా? - వాయిదా చెల్లించకపోతే ఫోన్ లాక్?

irctc_aadhaar_update
irctc_aadhaar_update (ETV Bharat)

వేగం, సురక్షిత ప్రయాణం ద్వారా ప్రయాణికులను గమ్యం చేర్చడమే లక్ష్యంగా భారతీయ రైల్వే కీలక సంస్కరణలు చేపట్టింది. ఇప్పటికే స్టేషన్ల ఆధునీకరణ, రైళ్ల సంఖ్య పెంచడంతో పాటు ట్రాక్ డబ్లింగ్ పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టికెట్ల విషయంలోనూ సామాన్య పౌరులకు అవకాశాలు కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ఆధార్ ప్రామాణికం చేయనుంది. పండుగలు, సెలవులు, ఇతరత్రా రద్దీ వేళల్లో ఏజెంట్లు సహా ఇతర ప్రైవేటు వ్యక్తులు సీట్లు, బెర్తులు బ్లాక్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ చర్యలకు పూనుకుంది.

గతంలో ప్రయాణానికి ఒక రోజు ముందుగా బుక్ చేసుకునే తత్కాల టికెట్లకు మాత్రమే ఆధార్ తప్పని సరి కాగా, ఇకపై జనరల్ టికెట్ల బుకింగ్​కు సైతం ఆధార్ నమోదు చేసుకోవాల్సింది. ఆధార్ అనుసంధానం చేసుకున్న వినియోగదారులు జనరల్ రిజర్వేషన్ ప్రారంభమైన మొదటి 15 నిమిషాల్లోనే IRCTC వెబ్‌ సైట్ లేదంటే యాప్ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ లింక్ చేయని వారు 15 నిమిషాలు వేచి ఉండక తప్పదు.

కొత్త నిబంధన అమలు ఎప్పటి నుంచో తెలుసా?

భారతీయ రైల్వే తీసుకొచ్చిన ఆధార్ ప్రామాణికత అక్టోబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. కాగా, PRS కౌంటర్లలో జనరల్ రిజర్వేషన్ టికెట్లను కొనుగోలు చేసే షెడ్యూల్స్ లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. టికెట్లు ఓపెన్ అయిన తొలి 10 నిమిషాల్లో ఏజెంట్లు బుక్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. ఈ మేరకు IRCTC అన్ని జోనల్ రైల్వేలకు సమాచారం అందించింది. టికెట్ బుకింగ్ వ్యవస్థలో అవసరమైన మార్పులు చేయాలంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది.

irctc_aadhaar_update
irctc_aadhaar_update (ETV Bharat)

ఆధార్ లింక్ ఇలా

  • IRCTC వెబ్‌సైట్‌లోకి లాగిన్ చేయాలి.
  • పైన కనిపించే మై అకౌంట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి కన్ఫామ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయాలి.
  • కింద స్క్రీన్‌ లో మీ ఆధార్ లేదంటే వర్చువల్ IDని ఎంటర్ చేయాలి.
  • పేరు, పుట్టిన తేదీ చెక్ చేసుకోవాలి.
  • అన్ని వివరాలను నమోదు చేసిన తర్వాత ప్రొసీడ్ నొక్కాలి.
  • మీ ఫోన్‌ లో OTP పొందడానికి రిక్వెస్ట్ చేయండి.
  • OTP నమోదు చేసి, బాక్స్‌ లో టిక్ చేసి సబ్​మిట్ చేయాలి.
  • అంతే! ఆధార్ కార్డును లింక్ చేసిన తర్వాత లాగౌట్ చేసి మరో సారి లాగిన్ చేస్తే చాలు.

టికెట్ల బుకింగ్ ఇలా

IRCTC అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్ గడువు గతంలో 120 రోజులు ముందుగా ఉండగా చాలా వరకు క్యాన్సిల్ అవుతున్న విషయాన్ని గుర్తించి 60 రోజులకు కుదించింది. దీంతో ప్రయాణ తేదీకి 60రోజుల ముందుగా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఉదాహరణకు మీరు జనవరి 11న ప్రయాణం పెట్టుకుంటే 60 రోజుల ముందుగా నవంబర్ 14న ఉదయం 8:00 గంటలకు బుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. తత్కాల్ టికెట్ల కోసం ఎప్పటిలాగే ఒకరోజు ముందుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చు. రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో AC టికెట్లు ఉదయం 10 గంటలకు, స్లీపర్ టికెట్లు ఉదయం 11 గంటలకు బుక్ చేసుకోవచ్చు. మిగిలిపోయిన టికెట్లు ప్రయాణ సమయానికి గంట ముందు కూడా బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది.

TAGGED:

IRCTC RESERVATION TICKET BOOKINGIRCTC RESERVATION TIMINGTRAIN RESERVATIONరైల్వే రిజర్వేషన్ బుక్ చేయడం ఎలాIRCTC BOOKING

