వచ్చేది ఎండాకాలం - కరెంటు బిల్లు తడిసిపోద్ది - 50శాతం సబ్సిడీతో సోలార్​ ప్యానెల్​ తెచ్చుకోండిలా! - HOW TO APPLY FOR PM SURYA GHAR

How to Apply for PM Surya Ghar Yojana ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Feb 12, 2025, 10:22 AM IST | Updated : Feb 12, 2025, 10:30 AM IST

How to Apply for PM Surya Ghar Yojana : దేశంలోని పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు విద్యుత్ బిల్లుల భారం తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథకమే ప్రధానమంత్రి సూర్య ఘర్​: ముఫ్త్​ బిజలీ యోజన. 2027 మార్చి నాటికి కోటి కుటుంబాలకు సౌర విద్యుత్తు సరఫరా చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్రం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద రూఫ్‌టాప్‌ సోలార్‌ స్కీమ్‌. ఈ సోలార్​ ప్యానెల్​ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం రాయితీ కూడా అందిస్తోంది. ఇంతకీ ఈ పథకం కింద రాయితీ ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. పీఎం సూర్యఘర్‌ ఉచిత విద్యుత్‌ పథకం రాయితీ కింద ఒక్కో కిలోవాట్‌కు రూ.30వేలు సబ్సిడీని కేంద్రం అందిస్తుంది. రెండు కిలోవాట్లకు రూ.60 వేలు, 3 కిలోవాట్లకు అయితే రూ.78 వేలు సబ్సిడీ లభిస్తుంది. అంటే మూడు కిలోవాట్ల సోలార్‌ రూఫ్‌ టాప్‌ ఏర్పాటు చేయడానికి రూ.1.45 లక్షలు ఖర్చయితే అందులో కేంద్రం గరిష్ఠంగా రూ.78 వేలు భరిస్తుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని ష్యూరిటీ అవసరం లేకుండా తక్కువ వడ్డీకే బ్యాంకుల నుంచి లోన్స్​ పొందొచ్చు. కెపాసిటీ ఎంత: సూర్యఘర్‌ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, నెలకు 0-150 యూనిట్ల విద్యుత్‌ ఉపయోగించే వారికి 1-2 కిలోవాట్ల రూఫ్‌టాప్‌ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక 150-300 యూనిట్లు చొప్పున వినియోగించే వారు 2-3 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 300 యూనిట్లకు పైబడి విద్యుత్‌ను వినియోగించే వారు 3 కిలోవాట్‌ లేదా ఆ పైన సామర్థ్యం కలిగిన సోలార్‌ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆదా ఎంత?: సూర్యఘర్‌ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, 1 కిలోవాట్‌కు సుమారు 120 యూనిట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి అవుతుంది. అంటే ప్రస్తుత వినియోగం ప్రకారం నెలకు రూ.1000 విద్యుత్‌ బిల్లు వస్తుంది. అదే సోలార్‌ ఏర్పాటు వల్ల అయ్యే ఖర్చు రూ.338 మాత్రమే అవుతుంది. దీంతో ఏటా రూ.8వేలు ఆదా అవుతుంది.

