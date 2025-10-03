"వారికి" 40 ఏళ్లకే పింఛన్! - "ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్" ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలుసా?
ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తులు - ఎప్పటికప్పుడు స్టేటస్ ఇలా తెలుసుకోవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 12:12 PM IST
NTR BHAROSA PENSION SCHEME : ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా ఇలా పలు రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారిని ఆదుకునేందుకు రాష్ట్రం ప్రభుత్వం 'ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్' పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నది. ఈ పథకం ద్వారా వృద్ధులు, వికలాంగులు, వితంతువులు, గీత, నేత కార్మికులతో పాటు సామాజికంగా వెనుకబడిన పలు వర్గాలకు ఆర్థికంగా చేయూత అందిస్తోంది. కల్పిస్తోంది. ప్రతి నెలా రూ.4వేల నుంచి రూ.15వేల ఆర్థిక సాయం పింఛన్ రూపంలో అందిస్తోంది.
"విత్తనం వేయక్కర్లేదు, సాగు చేయాల్సిన పనేలేదు" - లీటర్ నూనె తొమ్మిది లక్షలు!
ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ పథకం అంటే ఏమిటి?, అర్హతలు, దరఖాస్తు తదితర వివరాలు ఏమిటో చూద్దాం. పేద వర్గాల్లో వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, కూలీలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి నెలా పింఛన్ ఇస్తోంది. ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ పథకం పేరిట ఆర్థిక సాయం చేస్తోంది. ప్రతి నెల ఒకటో తేదీ నుంచి 4 రోజులు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు మంత్రులు స్వయంగా పాల్గొని అందిస్తున్నారు. ఒకవేళ 1వ తేదీ సెలవు రోజైతే ఒక రోజు ముందుగానే పింఛన్లు అందిస్తున్నారు.
పింఛన్ - ప్రతి నెలా వచ్చే నగదు
- వృద్ధాప్య పింఛన్ - రూ. 4000
- వితంతువు పింఛన్ - రూ. 4000
- ఒంటరి మహిళ పింఛన్ - రూ. 4000
- వికలాంగుల పింఛన్ - రూ. 6000 లేదా రూ. 15,000(వైకల్యం ఆధారంగా)
- కల్లు/గీత కార్మికుల పింఛన్ - రూ. 4000
- నేత కార్మికులు పింఛన్ - రూ. 4000
- మత్స్యకారుల పింఛన్ - రూ. 4000
- యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ (ART) పింఛన్ - రూ. 4000
- సాంప్రదాయ చర్మకారుల పింఛన్ - రూ. 4000
- ట్రాన్స్జెండర్ పింఛన్ - రూ. 4000
- డప్పు కళాకారుల పింఛన్ - రూ. 4000
- సీకేడీయూ పింఛన్ (C.K.D.U. Pension) - రూ. 10,000
- సైనిక్ సంక్షేమ పింఛన్లు - రూ. 5000
- అమరావతి భూమిలేని పేదల పింఛన్ - రూ. 5000
- అభయహస్తం పింఛన్ - రూ. 500
అర్హతలివే :
- కుటుంబంలో పెన్షనర్, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉండకూడదు.
- కుటుంబంలో ఆదాయ పన్ను (ట్యాక్స్) చెల్లించే సభ్యులు ఉండకూడదు.
- ఒక కుటుంబంలో ఒక్కరు మాత్రమే పెన్షన్కు అర్హులు. కానీ, 80 శాతం అంగవైకల్యం ఉన్న దివ్యాంగులు, డయాలసిస్ పేషంట్లు, మానసికంగా తీవ్రంగా బాధపడుతోన్న వారికి కూడా పింఛన్ ఇస్తారు.
- కుటుంబ వార్షికాదాయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.1,20,000 లోపు, పట్టణ ప్రాంతాల వారికి రూ.1,44,000 లోపు ఉండాలి.
- 3 ఎకరాలకు మించకుండా తరి భూమి, 10 ఎకరాల లోపు మెట్ట, లేదా రెండూ కలిపి 10 ఎకరాల లోపు భూమి ఉండాలి.
- బైక్, టాక్సీ, ట్రాక్టర్లు, ఆటోలు మినహా ఇతర వాహనాలు ఉండకూడదు.
- విద్యుత్ వినియోగం ప్రతి నెలా 300 యూనిట్లకు లోపు ఉండాలి.
పింఛన్ దరఖాస్తుకు కావల్సిన పత్రాలు
- ఆధార్ కార్డు
- రేషన్ కార్డు
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
కల్లు/ గీత కార్మికుల పింఛన్
వయస్సు 50 సంవత్సరాలు, అంతకు మించి ఉండాలి. పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలతో పాటు ఎక్సైజ్ శాఖ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి.
వృద్ధాప్య పింఛన్ ఫథకం
60 ఏళ్ల వయస్సు మించిన స్త్రీ, పురుషులు అర్హులు.
జీవనాధారానికి వేరే మార్గం లేకుండా, ఇతరులపై ఆధారపడని వృద్ధులు అర్హులు.
ఎస్టీ స్త్రీ, పురుషులైతే పదేళ్ల వయో పరిమితి మినహాయింపు ఉంది.
వితంతువు పింఛన్ పథకం
కనీసం 18సంవత్సరాలకు మించి, భర్త చనిపోయిన మహిళలు ఈ పథకానికి అర్హులు. పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలతో పాటు భర్త డెత్ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి.
మత్స్యకారుల పింఛన్
50 సంవత్సరాల వయస్సుకు మించి ఉండాలి. పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలతో పాటు మత్స్య శాఖ అధికారులు జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి.
ఒంటరి మహిళ పింఛన్
వివాహమై విడిపోయిన, వివాహం కాని ఒంటరి మహిళలు ఈ పింఛన్కు అర్హులు.
వివాహమై ఒంటరిగా ఉంటున్నట్లయితే 35 ఏళ్ల వయస్సు, భర్తతో విడిపోయి సంవత్సరానికి పైగా ఒంటరిగా ఉంటున్నట్లు సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి.
వివాహం కాని మహిళలు గ్రామీణ ప్రాంతంలో 30 ఏళ్ల వయస్సు, పట్టణ ప్రాంతంలో 35 ఏళ్ల వయస్సుకు మించి ఉండాలి.
పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలతో పాటు తహసీల్దార్ కార్యాలయం నుంచి జారీ చేసిన ఒంటరి మహిళ ధృవీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి.
నేత కార్మికుల పింఛన్
వయస్సు 50 సంవత్సరాలు, అంతకు మించి ఉండాలి. పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలతో పాటు నేత కార్మికుల ధ్రువీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి.
అభయహస్తం పింఛన్
60 సంవత్సరాలు, అంతకు మించిన వయసున్న మహిళలు, SHG సభ్యులు ఈ పథకానికి అర్హులు. పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలు తప్పనిసరి.
సంప్రదాయ చర్మకారుల పింఛన్
40 సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు కలిగిన వారు అర్హులు. పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలు, సంక్షేమ శాఖ జారీ చేసిన సంప్రదాయ చర్మకారుల ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి.
ట్రాన్స్జెండర్ పింఛన్
పింఛన్ అర్హత కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలకు మించి ఉండాలి. పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలతో పాటు వైద్య శాఖ ద్వారా ట్రాన్స్జెండర్ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి.
డప్పు కళాకారుల పింఛన్
50 సంవత్సరాలు, అంతకు మించిన వయసున్న డప్పు కళాకారులు ఈ పింఛన్కు అర్హులు.
పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలతో పాటు సంక్షేమ శాఖ అందజేసిన డప్పు కళాకారుల ధ్రువీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి.
సీకేడీయూ పింఛన్
కిడ్నీ, కాలేయం, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, గుండె మార్పిడి చేయించుకున్న వారు ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి నెలా 10వేల రూపాయలు పొందవచ్చు.
ఈ పింఛన్ కోసం వయో పరిమితి లేదు. నేరుగా ఆస్పత్రి ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
వికలాంగుల పింఛన్
పూర్తిగా దివ్యాంగులు, పక్షవాతానికి గురై మంచం పట్టిన వారు ఈ పింఛన్ ద్వారా రూ.15000 వరకు లబ్ధి పొందవచ్చు. వైకల్యం 40 శాతానికి మించిన వారు మాత్రమే ఈ పింఛన్కు అర్హులు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా పింఛన్ అందిస్తారు.
పింఛన్ దరఖాస్తు పత్రాలతో పాటు వైకల్యం ధ్రువీకరించే "సదరం" సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరి.
భూమిలేని పేదల పింఛన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ (CRDA) పరిధిలో ప్రాంతంలో భూమిలేని పేదలు అర్హులు. ఈ పథకానికి వయస్సుతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు.
యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ (ART) పింఛన్
కనీసం 6 నెలలుగా యాంటీ రెట్రో వైరల్ తెరపీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే వారు అర్హులు, లబ్ధిదారులకు వయో పరిమితి లేదు. ఆస్పత్రి ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ స్కీమ్ కోసం ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఆఫ్లైన్ విధానంలో
గ్రామ/ వార్డు సచివాలయంలో దరఖాస్తు సమర్పించాలి.
యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ, CKDU పెన్షన్, సైనిక్ సంక్షేమ పింఛన్లు, అమరావతి భూమిలేని పేదల పెన్షన్, అభయహస్తం పింఛన్లకు సంబంధిత ఆస్పత్రులు, కార్యాలయాల్లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి.
దరఖాస్తు ఫారం పూర్తి చేయడంతో పాటు అవసరమైన పత్రాలన్నింటినీ సమర్పించాలి.
ఆన్లైన్లో
- అర్హులైన అభ్యర్థులు మీ సేవ లేదా గ్రామ సచివాలయం పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలి.
- అధికారిక వెబ్సైట్ https://sspensions.ap.gov.in లో కుడివైపున ఉన్న లాగిన్పై క్లిక్ చేసి మొబైల్ నంబర్, క్రెడిన్షియల్స్ నమోదా చేయాలి.
- యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత "Get OTP" ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే మీ మొబైల్ నెంబరుకు "OTP" వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ నమోదు చేసిన తర్వాత దరఖాస్తు ఓపెన్ అవుతుంది.
- వివరాలు నమోదు చేసి, అవసరమైన పత్రాలన్నింటినీ అప్లోడ్ చేసి, సబ్మిట్ చేయాలి.
- పింఛన్ దరఖాస్తు స్టేటస్ కోసం మొబైల్ నంబర్ లేదా ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
- లేదా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే 0866 - 2410017 నెంబరుకు కాల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
కొబ్బరి చెట్లపై మట్టిగూళ్లు - ఈ విషపుటీగలు టార్గెట్ చేస్తే ఆస్పత్రికే!
మనకు దగ్గర్లోనే అద్భుత "పర్యాటక ప్రాంతాలు" - ఒక్క రోజులో వెళ్లి రావచ్చు!