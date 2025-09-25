ఇల్లు కట్టుకుంటే ఎంత ఖర్చవుతుందో తెలుసా? - ఇదీ లెక్క!
భూమి పూజ మొదలు పూర్తయ్యే వరకు పూర్తి ఇంటి బడ్జెట్ - అనుమతులు మొదలుకుని ఇంటీరియర్ వరకు ఎంతవుతుందంటే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 1:40 PM IST
House Construction Cost : మీకు సొంత స్థలం ఉందా? ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? సొంతిల్లు మీ కల అయితే ఖర్చు గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? చేతిలో ఉన్నది, లోన్ ఎంత తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే ఈ కథనం మీ కోసమే. ఇంటి స్థలం లెవలింగ్ ఖర్చులు, పూజ మొదలుకుని ఇటుక, సిమెంటు, స్టీలు, విద్యుత్ సామగ్రి వరకు మొత్తం ఎంతవుతుందో పక్కా లెక్కలివీ. మీరు 170 గజాల్లో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరల ప్రకారం ఎంత ఖర్చు చేయాలో ఇలా తెలుసుకోవచ్చు.
చాలా మంది సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవడానికి ఎన్నో కష్టాలు పడుతుంటారు. ఖర్చులు, సమయం దృష్టిలో ఉంచుకుని సొంతిల్లు, లేదా అపార్ట్ మెంట్ ఎంచుకుంటుంటారు. సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే నిర్మాణ అనుమతులు మొదలుకుని మెటీరియల్, లేబర్ కాంట్రాక్ట్ ఇలా ప్రతిదానికి అయ్యే ఖర్చుపై అనేక సందేహాలు ఉంటాయి.
అనుమతులు తప్పనిసరి
ఇంటి నిర్మాణానికి ముందుగా స్థానిక సంస్థల గ్రామ పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్ అధికారుల నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి. ఈ మేరకు సంబంధిత ఫీజు చెల్లించాలి. మీరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇల్లు నిర్మిస్తున్నట్లయితే, 150 నుంచి 170 గజాల స్థలానికి ఎల్ఆర్ఎస్ ఉంటే రూ.50 వేల నుంచి రూ.60 వేలు ఖర్చవుతుంది. స్థలానికి ఎల్ఆర్ఎస్ లేనట్లయితే అనుమతుల ఖర్చు అధికంగా ఉంటుంది.
బేస్మెంట్ వరకు
ముందుగా ఇంటి స్థలాన్ని పొక్లెయిన్తో చదును చేయించడానికి రూ.5 వేల వరకు ఖర్చవుతుంది. నిర్మాణానికి ప్లాన్ అన్నింటికంటే ముఖ్యం కాబట్టి ఇంజినీర్తో సిద్ధం చేయిస్తే రూ.10 వేల నుంచి రూ.15 వరకు ఫీజు ఉంటుంది. భూమి పూజ సామగ్రి, పూజారి దక్షిణ సుమారు రూ.10 వేలు అవుతుంది. ఆపై బోర్, మోటార్, విద్యుత్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలి. బోరు సగటున 200 నుంచి 500 అడుగుల వరకు వేయించాల్సి ఉంటుంది. బోర్ డ్రిల్లింగ్, మోటార్ ఏర్పాటుకు ఇంచుమించు రూ.1.50 లక్షలు, తాత్కాలిక మీటరుతో పాటు బిల్లులు, మళ్లీ పూర్తిస్థాయి మీటరుకు రూ.10వేల వరకు ఖర్చు ఉంటుంది.
మీ దగ్గర రూ.5 లక్షలే ఉంటే
ఆ తర్వాత పిల్లర్లు వేయడానికి గుంతలు, పునాదులు తీసుకోవాలి. డబుల్ బెడ్రూం ఇల్లు నిర్మాణానికి ప్లాన్ ప్రకారం 12 పిల్లర్లకు గుంతలు తీయించడానికి రూ.15 వేలు వ్యయం అవుతుంది. బండరాళ్లతో బేస్మెంట్ కట్టించి మధ్యలో మట్టిని నింపేందుకు రూ.80 వేల నుంచి రూ.1.20 లక్షల వరకు, ఆపై సంపు, గేటు, మెట్ల దగ్గర రెయిలింగ్, వాటర్ ట్యాంకుల ఏర్పాటుకు రూ.లక్ష వ్యయం అవుతుంది. అంటే అనుమతులు మొదలుకుని బేస్మెంట్ పూర్తి కావడానికి దాదాపు నాలుగైదు లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే మీ దగ్గర 5 లక్షల రూపాయలు ఉంటే ఆ డబ్బు ఇంటి పునాది కట్టించడానికే సరిపోతుంది. మిగతా డబ్బు రుణం తీసుకోవాల్సిందే.
సామగ్రి ఖర్చు
- ఒక గజం అంటే ఎటు చూసినా 3 అడుగులు లేదా 9 చదరపు అడుగులుగా లెక్కిస్తారు. ఆ ప్రకారం 170 గజాలు అనుకుంటే 1530 చదరపు అడుగులు అవుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం చుట్టూ ఖాళీ స్థలం వదిలి 150 గజాల్లో ఇంటి నిర్మాణం చేపడితే 1350 చదరపు అడుగులు అవుతుంది.
- పునాదులు, ఇతర నిర్మాణానికి 500 నుంచి 550 సిమెంట్ బస్తాలు అవసరం ఉంటుంది. ఒక్కో బస్తా ధర కంపెనీ బట్టి రూ.300 నుంచి రూ.400 వరకు ఉంటుంది. బస్తా ధర సగటున రూ.350 అనుకుంటే 550 బస్తాలకు రూ.1.92 లక్షలు ఖర్చవుతుంది.
- దాదాపు 80 టన్నుల ఇసుక అవసరం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం టన్ను ధర రూ.1600 నుంచి రూ.1800 ఉంది. సగటున రూ.1700కు కొనుగోలు చేస్తే 80 టన్నులకు రూ.1.36 లక్షలకు అటుఇటుగా ఖర్చు చేయాలి.
- డబుల్ బెడ్రూం నిర్మాణానికి 8 టన్నుల స్టీల్ అవసరం ఉంటుంది. టన్ను స్టీల్ ధర ఆయా కంపెనీలను బట్టి రూ.58 వేల నుంచి రూ.70 వేలకు పైగా ఉంది. రూ.65 వేల రకం కొనుగోలు చేస్తే 8 టన్నులకు రూ.5.20 లక్షలు పడుతుంది. ఇంటి నిర్మాణ బడ్జెట్లో దీనికి ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది.
- సిమెంటు, ఇసుకతో పాటు కంకర 15 యూనిట్ల వరకు అవసరం. యూనిట్ ధర రూ.4వేలు అనుకుంటే రూ.60 వేలు ఖర్చవుతుంది.
- మొత్తం ఇటుకలు 17 వేలు అవసరం కాగా, ఒక్కో ఇటుక రూ.7.50 నుంచి రూ.12కు పైగా ఉంది. సగటున ఒక్కో ఇటుక రూ.10కి మాట్లాడి తెప్పించుకుంటే రూ.1.70 లక్షలు అవసరం.
- ఇల్లు కట్టే తాపీ మేస్త్రీలు, కూలీలకు చదరపు అడుగుకి రూ.350 నుంచి రూ.400కు పైనే ఉంది. రూ.400కు మాట్లాడుకుంటే 1350 చ.అడుగులకు రూ.5.40 లక్షలు అవుతుంది. ఇక ఇల్లు కట్టిన తర్వాత సాధారణ పెయింటింగ్స్కి రూ.లక్ష, విద్యుత్తు సామగ్రికి మరో రూ.లక్ష చొప్పున దాదాపు 3లక్షలు ఖర్చవుతుంది.
- టైల్స్ చదరపు అడుగు రూ.100 నుంచి 120 వరకు లభిస్తున్నాయి. రూ.100 చొప్పున లెక్కిస్తే రూ.1.50 లక్షలు ఖర్చవుతుంది. కిచెన్ మినహా మిగిలిన గదుల్లో ఫాల్సీలింగ్కు రూ.50 వేలు ఖర్చు చేయాలి.
- డబుల్ బెడ్రూం నిర్మాణానికి మొత్తంగా సుమారు రూ.25 లక్షలకు పైగా ఖర్చవుతుంది. అయితే సామగ్రిలో క్వాలిటీ ఆధారంగా రూ.20 లక్షల లోపు పూర్తి చేసేవారు, అదనపు హంగులతో రూ.40 లక్షలకు పెంచుకునే వారూ లేకపోలేదు. మార్కెట్లో ప్రస్తుతం సగటున చదరపు అడుగుకు రూ.1650 నుంచి రూ.1850 వరకు బిల్డర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ ఖర్చులు అదనంగా రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు అవసరమవుతాయి.
చివరగా : "ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు" అనే సామెత వినే ఉంటాం. పెళ్లి చేయడం, ఇల్లు కట్టడం విషయలో ఖర్చులు, సవాళ్లు అనేకం ఉంటాయి. ముందుగా అనుకునే లెక్క ఒకటైతే, పూర్తయ్యే సరికి అంచనాలు మించిపోతుంటాయి. చిల్లర ఖర్చులు తడిసి మోపెడవుతుంటాయి.
