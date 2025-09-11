హోటల్ స్టైల్లో కమ్మని "టిఫెన్ చట్నీ" - పల్లీలు, చింతపండు అవసరమే లేదు!
- రెగ్యులర్ చట్నీలు బోర్ కొట్టాయా? - తాలింపు లేకుండానే అద్భుతమైన చట్నీ మీకోసం!
Published : September 11, 2025 at 2:16 PM IST
Hotel Style Tiffin Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఎంత రుచికరమైన టిఫెన్ చేసుకున్నా దానిలోకి సరైన చట్నీ ఉన్నప్పుడే సంతృప్తిగా తిన్నామన్నా ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ పల్లీ, కొబ్బరి, అల్లం చట్నీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, హోటల్ స్టైల్లో కమ్మని "టిఫెన్ చట్నీ". టమాటా, ఉల్లిపాయలతో కలిపి చేసుకునే ఈ చట్నీ ఇడ్లీ, దోశ, వడ, పెసరట్టు ఇలా అన్నింట్లోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఇలా చేశారంటే హోటల్ రుచికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. తాలింపుతో అవసరం లేకుండా ఎవరైనా ఈ చట్నీని నిమిషాల్లో సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, కమ్మగా నోరూరించే ఈ టిఫెన్ చట్నీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(100 గ్రాములు)
- టమాటాలు - రెండు(100 గ్రాములు)
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- అల్లం - చిన్నముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- కారం - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - కొన్ని
- పుదీనా - ఒక గుప్పెడు
కేరళ స్పెషల్ "స్వీట్ వడలు" - నూనె పీల్చకుండా భలే కమ్మగా!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి తుంపలు, ఎండుమిర్చి, అల్లం వేసుకుని అది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగాక సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు జతచేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటాలు కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లోనే టమాటాలు పూర్తిగా మగ్గేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మొత్తం బాగా మగ్గాక ఒకసారి బాగా కలిపి సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పుదీనా వేసుకుని అది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- పుదీనా పూర్తిగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు చక్కగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన టమాటా ఉల్లిపాయ మిశ్రమం వేసుకుని వాటర్ వేయకుండా గట్టిగా, కచ్చాపచ్చాగా ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఆపై అవసరం మేరకు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కాస్త బరకగానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
అమ్మమ్మల కాలం నాటి "కొయ్య రొట్టె" - మార్నింగ్ టిఫెన్గా అద్దిరిపోతుంది!
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీని బట్టి కాస్త వాటర్ వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, తాలింపు అవసరం లేకుండానే హోటల్ స్టైల్లో కమ్మని "టిఫెన్ చట్నీ" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఈ చట్నీని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే టమాటా, ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ని కాస్త పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరూ ఓసారి చట్నీని ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ టిఫెన్స్లోకి సరికొత్త చట్నీని టేస్ట్ చేసిన అనుభూతిని పొందుతారు!
పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "బిస్కెట్లు" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!