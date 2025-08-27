Minapa Vadalu Making : వడ చాలా మందికి ఫేవరెట్ టిఫిన్. వీటిని కొన్నిచోట్ల వడలు లేదా గారెలు అని పిలుస్తారు. ఇవి ఎంతో సాఫ్ట్గా క్రిస్పీగా ఉంటాయి. చాలా ఇండ్లలో వీటిని చేసినా హోటల్ స్టైల్లో రావడం లేదని మదనపడుతుంటారు. ఒక్కోసారి ఎంత టై చేసినా కొన్నిసార్లు పర్ఫెక్ట్గా కుదరకపోవడమే లేదా వాటికి ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉండటమో జరుగుతోంది. అలాకాకుండా ఈసారి మినప వడలు చేసేటప్పుడు ఈ సీక్రెట్ టిప్స్ని పాటిస్తే నూనె అస్సలు పీల్చకుండా హోటల్ స్టైల్లో పర్ఫెక్ట్గా, భలే టేస్టీగా వస్తాయి! ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపగుండ్లు - ఒక కప్పు
- శనగపప్పు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- బియ్యం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిరప ముక్కలు - తగినన్ని
- అల్లం ముక్కలు - ఒక టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర, కరివేపాకు - కొంచెం
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము లేదంటే ఉల్లిపాయ తురుము - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- జిలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంటసోడా అవసరమైతే వాడొచ్చు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో ఒక కప్పు మినపగుండ్లు తీసుకోవాలి. వడలకు ఆయిల్ పట్టకుండా ఉండాలంటే ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు వేసుకోవాలి. శనగపప్పు వేయడం వల్ల వడలు నూనె పీల్చవు. అదేవిధంగా మంచి రంగుతో వస్తాయి. అలాగే టేబుల్ స్బూన్ బియ్యాన్ని యాడ్ చేసి వాటిని బాగా కడగాలి. మళ్లీ నీళ్లను తీసుకొని మూడునాలుగు గంటల పాటు పప్పును నానబెట్టాలి. మీరూ ఉదయమే వడలు చేయాలంటే రాత్రే నానబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం నాలుగంటల తర్వాత నానబెట్టిన పప్పును మరోసారి కడగాలి. అందులోని నీళ్లన్ని తీసివేసి వాటిని మిక్సీ గిన్నెలోకి లేదా గ్రైండర్లోకి తీసుకోవాలి. పప్పును మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ నీళ్లు ఎక్కువ కాకుండా ఒకటి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ వేస్తూ మెత్తంగా రుబ్బాలి. నీరు ఎక్కువగా వేస్తే వడ షేప్ పాడవుతుంది. అదేవిధంగా ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా పడుతుంది.
- ఒక్కోసారి పప్పును సరిగ్గా రుబ్బేెందుకు నీళ్లు ఎక్కువ వేసి గ్రైండ్ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు పిండి లూజ్ అయినట్టే అనిపిస్తే మూడు నాలుగంటలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. మళ్లీ పిండి తిరిగి గట్టిగా అవుతుంది. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి చేసుకోవాలంటే రాత్రే గ్రైండ్ చేసుకోని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మరుసటి రోజూ ఉదయాన్నే కావాల్సిన పదార్థాలను యాడ్ చేసుకోవాలి.
- తయారైన పిండిలో సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీరను తీసుకోవాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి కొబ్బరి తురుమును యాడ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఉల్లిపాయ తురుమును వాడుకోవాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ జిలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పును యాడ్ చేసి పిండిని కలపాలి. రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఇలాగే చేయాలి. ఒకవేళ వంట సోడా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- పిండి సరిగ్గా కలిసిందా? లేదా? అని తెలుసుకునేందుకు కొద్దిగా పిండిని నీటిలో వేయాలి. పిండి నీటిలో పైకి తేలితే చాలా బాగా వడలు కుదురతాయి. ఒకవేళ పిండి పైకి తేలకపోతే మళ్లీ రెండుమూడు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
- మరోవైపు ఓ కడాయి తీసుకోని అందులో ఆయిల్ పోసి వేడి చేసుకోవాలి. పిండిని చేతితో తీసుకొని ఓ రంధ్రం చేసి వడలను తయారు చేయాలి. వాటిని నూనె వేసుకోవాలి. ఒక వేళ చేతితో కష్టమని అనిపిస్తే టీ జాలీ బ్యాక్సైడ్ తడిచేసి పిండిని దానిపై పెట్టి కూడా చేయొచ్చు. లేదంటే ప్లాస్టిక్ కవర్ను యూజ్ చేస్తూ తయారు చేయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వడలు మంచి రంగుతో పాటు క్రిస్పీగా వచ్చే వరకు వరకూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. మీరూ ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ వడలు చేశారంటే నూనె పట్టకుండా చాలా రుచిగా వస్తాయి.
సాయంత్రం వేడి వేడిగా తినాలంటే "సింపుల్ స్నాక్స్ రెసిపీ" - పిల్లలు అడిగితే ఇలా చేసి పెట్టండి!
పెసరపప్పుతో గుంత పొంగనాలు - ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిపోతోంది!