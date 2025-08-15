ETV Bharat / offbeat

హోటల్ స్టైల్ "ఇడ్లీ సాంబార్​" - వేడివేడి ఇడ్లీల్లోకి తింటుంటే భలేగా ఉంటుంది! - SIMPLE IDLI SAMBAR

అందరూ ఇష్టపడే టిఫిన్ సాంబార్​ - సింపుల్​గా ఇలా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేయండి!

Hotel Style Idli Sambar in Telugu
Hotel Style Idli Sambar in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 9:48 AM IST

Hotel Style Idli Sambar in Telugu : హోటల్స్​లో ఇడ్లీ, వడతో పాటు అందించే సాంబార్​ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మెత్తని ఇడ్లీ, వడ వేడివేడి సాంబార్​లో నానిపోయి టేస్ట్​ అద్దిరిపోతాయి. అయితే, ఇంట్లోనే ఈ టిఫిన్ సాంబార్​ని మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం వంటింట్లో ఉండే పదార్థాలు సరిపోతాయి. ఈ టిఫిన్ సాంబార్​లోకి సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేయడం వల్ల మరింత రుచిగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ సాంబార్​ రుచి చూశారంటే పల్లీ చట్నీకి బదులుగా ఈ రెసిపీనే ట్రై చేస్తారు. మరి కమ్మని టిఫిన్ ఇడ్లీ సాంబార్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

పెసరపప్పు
పెసరపప్పు (getty images)

టిఫిన్ సాంబార్​ తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు

  • అర కప్పు - కందిపప్పు
  • అర కప్పు - పెసరపప్పు
  • వంకాయలు - 2
  • క్యారెట్ - 1
  • టమోటాలు - 4
  • సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 15
  • ఆలూ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
  • 2 టీస్పూన్లు - సాంబార్​ పొడి
  • పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • పావు కప్పు - చిక్కటి పచ్చికొబ్బరి పాలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
carrot
carrot (getty images)

తాలింపు కోసం

  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • అర టీ స్పూన్ - మెంతులు
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • కరివేపాకు - 2
  • ఎండుమిర్చి -4
  • కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి - 5
spices
spices (getty images)

టిఫిన్ సాంబార్​ తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అర కప్పు చొప్పున కందిపప్పు, పెసరపప్పు తీసుకోండి. పప్పులను రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు సాంబార్​లోకి కావాల్సిన వంకాయ, క్యారెట్, టమోటాలు, ఆలూ, పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
  • అరగంట తర్వాత కుక్కర్లోకి నానబెట్టిన పప్పులు నీళ్లు వంపేసి తీసుకోండి. ఇందులో కట్ చేసిన వంకాయ, క్యారెట్, టమోటా, ఆలూ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, 2 టీస్పూన్లు సాంబార్​ పొడి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసి కలపండి.
mirchi
mirchi (getty images)
  • ఇప్పుడు కుక్కర్​పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించండి.
  • కుక్కర్​లో నార్మల్​గా ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పు గుత్తితో బాగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు సాంబార్​ తాలింపు కోసం స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
tomato
tomato (getty images)
  • నూనె వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి.
  • తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక సాంబార్​లో వేసి కలపండి. చివరిగా సాంబార్​లో పావు కప్పు చిక్కటి పచ్చికొబ్బరి పాలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కమ్మని టిఫిన్ సాంబార్ రెడీ!

ఈ కమ్మని సాంబార్​ వేడివేడి ఇడ్లీ, వడతో ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. రుచికరమైన టేస్టీ సాంబార్ తయారీ నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

