Hotel Style Idli Sambar in Telugu : హోటల్స్లో ఇడ్లీ, వడతో పాటు అందించే సాంబార్ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మెత్తని ఇడ్లీ, వడ వేడివేడి సాంబార్లో నానిపోయి టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి. అయితే, ఇంట్లోనే ఈ టిఫిన్ సాంబార్ని మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం వంటింట్లో ఉండే పదార్థాలు సరిపోతాయి. ఈ టిఫిన్ సాంబార్లోకి సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేయడం వల్ల మరింత రుచిగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ సాంబార్ రుచి చూశారంటే పల్లీ చట్నీకి బదులుగా ఈ రెసిపీనే ట్రై చేస్తారు. మరి కమ్మని టిఫిన్ ఇడ్లీ సాంబార్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
టిఫిన్ సాంబార్ తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు
- అర కప్పు - కందిపప్పు
- అర కప్పు - పెసరపప్పు
- వంకాయలు - 2
- క్యారెట్ - 1
- టమోటాలు - 4
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 15
- ఆలూ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అర టీ స్పూన్ - పసుపు
- 2 టీస్పూన్లు - సాంబార్ పొడి
- పావు టీ స్పూన్ - ఇంగువ
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- పావు కప్పు - చిక్కటి పచ్చికొబ్బరి పాలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం
- నూనె - 2 స్పూన్లు
- అర టీ స్పూన్ - మెంతులు
- అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- కరివేపాకు - 2
- ఎండుమిర్చి -4
- కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి - 5
టిఫిన్ సాంబార్ తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి అర కప్పు చొప్పున కందిపప్పు, పెసరపప్పు తీసుకోండి. పప్పులను రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఈలోపు సాంబార్లోకి కావాల్సిన వంకాయ, క్యారెట్, టమోటాలు, ఆలూ, పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
- అరగంట తర్వాత కుక్కర్లోకి నానబెట్టిన పప్పులు నీళ్లు వంపేసి తీసుకోండి. ఇందులో కట్ చేసిన వంకాయ, క్యారెట్, టమోటా, ఆలూ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, 2 టీస్పూన్లు సాంబార్ పొడి, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసి కలపండి.
- ఇప్పుడు కుక్కర్పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించండి.
- కుక్కర్లో నార్మల్గా ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి పప్పు గుత్తితో బాగా మెదుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు సాంబార్ తాలింపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- నూనె వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ చొప్పున మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించండి.
- తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక సాంబార్లో వేసి కలపండి. చివరిగా సాంబార్లో పావు కప్పు చిక్కటి పచ్చికొబ్బరి పాలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేయండి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కమ్మని టిఫిన్ సాంబార్ రెడీ!
ఈ కమ్మని సాంబార్ వేడివేడి ఇడ్లీ, వడతో ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. రుచికరమైన టేస్టీ సాంబార్ తయారీ నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
రాజీ పడలేని "రవ్వ పొంగలి" - ఇలా ఒక్క సారి చేస్తే రుచి ఏంటో తెలుస్తుంది!
"పెసర దోసెలు" క్రిస్పీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - హోటల్ వాళ్ల సీక్రెట్ రెసిపీ ఇదే!