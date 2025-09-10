ETV Bharat / offbeat

టిఫెన్​ సెంటర్​ స్టైల్​ "అల్లం చట్నీ" - పక్కా కొలతలతో మూడు నెలలు నిల్వ!

- ఇలా చేస్తే టిఫెన్​ కన్నా చట్నీ నాకేస్తారు! - అన్నంలోకి కూడా బాగుంటుంది!

Hotel Style Allam Pachadi
Hotel Style Allam Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Hotel Style Allam Pachadi : పల్లీ చట్నీ తర్వాత బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఎక్కువ మంది తినడానికి ఇష్టపడే వాటిలో అల్లం పచ్చడి ఒకటి. ఈ చట్నీకి జనాలలో మంచి క్రేజ్ కూడా​ ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది ఇంట్లో అల్లం పచ్చడి చేస్తుంటారు. కానీ, టిఫెన్ సెంటర్ స్టైల్​ రుచి మాత్రం అందరికీ రాదు. అలాంటివారు ఓసారి ఈ కొలతలతో "అల్లం చట్నీ" చేసుకొని చూడండి. పర్ఫెక్ట్​గా కుదరడమే కాకుండా టేస్ట్ సూపర్​గా ఉంటుంది! పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఏంటో చూసేయండి.

Ginger
అల్లం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అల్లం - 50 గ్రాములు
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • మెంతులు - 1 టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి - 25 గ్రాములు
  • ఉప్పు - 30 గ్రాములు
  • కారం - 30 గ్రాములు
  • బెల్లం - 50 గ్రాములు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
Tamarind
చింతపండు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - అర కప్పు​(120 ml)
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
Jaggery
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా అల్లంపై పొట్టు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్​ లేదా కాటన్​ క్లాత్​ మీద వేసి కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి నారలు, గింజలు లేని చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత చింతపండులోకి పావులీటర్​ వాటర్​ పోసుకోవాలి.
  • చింతపండు గిన్నెను స్టవ్​ మీద పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • చింతపండు పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికిన గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టాలి. అదే స్టవ్​ మీద కడాయి పెట్టి మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
Gralic
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మెంతులు వేగిన తర్వాత వాటిని ఉడికించిన చింతపండు మిశ్రమంలో వేసి కలిపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి 1 టేబుల్​స్పూన్​ ఆయిల్​ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో కట్​ చేసిన అల్లం ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అల్లం ముక్కలు వేగిన తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి మిగిలిన అంటే అర కప్పు నూనెను పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు గింజలు మగ్గిన తర్వాత దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చివరగా కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి కలిపి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
POpu
పోపు (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన చింతపండు మిశ్రమం, వేయించిన అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి ఉప్పు, కారం, బెల్లం తురుము, పసుపు వేసి ఎంత వీలైతే అంత స్మూత్​గా వచ్చేవరకు మధ్యమధ్యలో గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చడిని మెత్తగా రుబ్బుకున్న తర్వాత ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న తాలింపులో వేసి కలిపి తడి లేని, గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అల్లం పచ్చడి రెడీ. ఇది బయట అయితే రెండు నెలలు, ఫ్రిజ్​లో అయితే మూడు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
Hotel Style Allam Pachadi
అల్లం పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • అల్లం ఎంత తీసుకుంటే అదే కొలత ప్రకారం చింతపండు, బెల్లం తీసుకోవాలి. అప్పుడే పచ్చడి రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిని తాలింపులో కలిపేటప్పుడు తాలింపు అనేది పూర్తిగా చల్లారాలి. వేడి మీద అయితే పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

