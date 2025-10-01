ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "ఉలవ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

ఉలవలతో పచ్చడిని ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Ulava Pachadi
Ulava Pachadi (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Ulava Pachadi Making in Telugu : ఉలవలతో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు తయారు చేస్తారు. దీనితో చేసిన చారు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా ఉలవ చారు పోసుకొని తింటే ఎవరైనా ఆహా అనాల్సిందే! మరి వీటితో పచ్చడిని కూడా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది. పైగా దీని తయారీ కోసం ఎక్కువగా శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లోనే ఉన్న చాలా సులభంగా, తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపించేంత కమ్మగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ! మరి నోరూరించే ఉలవ పచ్చడికి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి.

Ulava Pachadi
ఉలువలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉలవలు - 1 కప్పు
  • వెల్లుల్లి - 8
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • నూనె - 2 స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
Ulava Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఓ గిన్నెలో చింతపండు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు ఉలవలను వేసి కలపాలి. ఇవి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగనివ్వాలి.
  • ఉలవలు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో చల్లారిన ఉలవలు వేసి బరకగా పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Ulava Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉలవ పొడిలో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు, ముందుగా నానబెట్టిన చింతపండు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత దీనిని గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. తాలింపు చక్కగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Ulava Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉలవ పచ్చడిలో వేసి ఓసారి బాగా కలపాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి ఉలవ పచ్చడి మీ ముందుటుంది!
  • ఉలవ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలో కాస్తా నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక టిఫిన్స్​లోకి బెస్ట్ కాంబినేషన్!
Ulava Pachadi
కారం (Getty Images)
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి!

