Homemade Tomato Ketchup Recipe : సాయంత్రం వేళ పిల్లల కోసం ఎక్కువ మంది ఇళ్లల్లో రకరకాల స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. పకోడీ, సమోసా, ఆలూ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, ఎగ్ పఫ్స్ వంటివి చేసినప్పుడు చాలా మంది వాటిని నంజుకొని తినడానికి టమాటా కెచప్ని ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే, నూడుల్స్, పాస్తా వంటి రెసిపీల రుచిని పెంచడానికి టమాటా కెచప్ యూజ్ చేస్తుంటారు. పిల్లలైతే ఇంట్లో ఏ స్నాక్ ఐటమ్ చేసినా అందులోకి దీన్ని ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది టమాటా కెచప్ని బయట నుంచి కొని తెస్తుంటారు. కానీ, బయట కొనేవి అంత ఆరోగ్యకరమైనవి కాకపోవచ్చు.
అందుకే మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా కమ్మని "టమాటా కెచప్" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని ఎవరైనా ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతో చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ విషయానికొస్తే ఇది బయట కొనే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. స్నాక్స్లోకి ఒక్కసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని తిన్నారంటే మీకు మళ్లీ బయట కొనాలనే ఆలోచనే రాదు! అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా ఇంట్లో చేసే మంచి ఫ్లేవర్తో టేస్టీగా ఉండే ఈ టమాటా కెచప్ బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఈ టమాటా కెచప్ తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- ఒక కిలో - టమాటాలు
- రెండు చెంచాలు - సన్నని అల్లం వెల్లుల్లి
- ఒకటి - ఉల్లిపాయ
- రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ - తగినంత
- ఒక చెంచా - యాలకుల పొడి
- అర చెంచా - మిరియాల పొడి
- రెండు చెంచాలు - చక్కెర
- చెంచా లేదా తగినంత - ఉప్పు
- మూడు చెంచాలు - వెనిగర్
తయారీ విధానం :
- మంచి రుచికరమైన టమాటా కెచప్ తయారీ కోసం ముందుగా అందులోకి అవసరమైన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడవాలి.
- ఆపై తుడిచిన టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, అల్లం వెల్లుల్లిని రెండు చెంచాల పరిమాణంలో సన్నగా తరుక్కోవాలి. వీటితో పాటు ఉల్లిపాయను చిన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని టమాటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, చిన్నగా తరిగిన సన్నని అల్లం వెల్లుల్లి తరుగు వేసుకొని మెత్తగా పట్టుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులోకి ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసి లో ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో చక్కెర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెనిగర్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, యాలకుల పొడి, మిరియాల పొడి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిశ్రమం అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తక్కువ మంట మీద మరో పది నిమిషాలు ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడకనివ్వాలి. కాసేపటి తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి వడకట్టి తీసుకుంటే సరి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "టమాటా కెచప్" ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో రెడీ అయిపోతుంది!
