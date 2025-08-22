ETV Bharat / offbeat

సూపర్ టేస్టీ "టమాటా కెచప్" - బయట కొనకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా! - HOMEMADE TOMATO KETCHUP RECIPE

ఈవెనింగ్ స్నాక్స్​లోకి రుచికరమైన టమాటా కెచప్ - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Homemade Tomato Ketchup
Homemade Tomato Ketchup (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 9:50 AM IST

2 Min Read

Homemade Tomato Ketchup Recipe : సాయంత్రం వేళ పిల్లల కోసం ఎక్కువ మంది ఇళ్లల్లో రకరకాల స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. పకోడీ, సమోసా, ఆలూ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, ఎగ్ పఫ్స్ వంటివి చేసినప్పుడు చాలా మంది వాటిని నంజుకొని తినడానికి టమాటా కెచప్​ని ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే, నూడుల్స్, పాస్తా వంటి రెసిపీల రుచిని పెంచడానికి టమాటా కెచప్ యూజ్ చేస్తుంటారు. పిల్లలైతే ఇంట్లో ఏ స్నాక్ ఐటమ్ చేసినా అందులోకి దీన్ని ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది టమాటా కెచప్​ని బయట నుంచి కొని తెస్తుంటారు. కానీ, బయట కొనేవి అంత ఆరోగ్యకరమైనవి కాకపోవచ్చు.

అందుకే మీకోసం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా కమ్మని "టమాటా కెచప్" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని ఎవరైనా ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతో చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ విషయానికొస్తే ఇది బయట కొనే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. స్నాక్స్​లోకి ఒక్కసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని తిన్నారంటే మీకు మళ్లీ బయట కొనాలనే ఆలోచనే రాదు! అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా ఇంట్లో చేసే మంచి ఫ్లేవర్​తో టేస్టీగా ఉండే ఈ టమాటా కెచప్ బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఈ టమాటా కెచప్ తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Homemade Tomato Ketchup Recipe
Tomatoes (Getty Images)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • ఒక కిలో - టమాటాలు
  • రెండు చెంచాలు - సన్నని అల్లం వెల్లుల్లి
  • ఒకటి - ఉల్లిపాయ
  • రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ - తగినంత
  • ఒక చెంచా - యాలకుల పొడి
  • అర చెంచా - మిరియాల పొడి
  • రెండు చెంచాలు - చక్కెర
  • చెంచా లేదా తగినంత - ఉప్పు
  • మూడు చెంచాలు - వెనిగర్

Homemade Tomato Ketchup Recipe
Onion (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • మంచి రుచికరమైన టమాటా కెచప్ తయారీ కోసం ముందుగా అందులోకి అవసరమైన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్​తో తడి లేకుండా తుడవాలి.
  • ఆపై తుడిచిన టమాటాలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, అల్లం వెల్లుల్లిని రెండు చెంచాల పరిమాణంలో సన్నగా తరుక్కోవాలి. వీటితో పాటు ఉల్లిపాయను చిన్నగా తరిగి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని టమాటా, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, చిన్నగా తరిగిన సన్నని అల్లం వెల్లుల్లి తరుగు వేసుకొని మెత్తగా ​పట్టుకొని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Homemade Tomato Ketchup Recipe
Cardamom (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులోకి ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసి లో ఫ్లేమ్​లో పది నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో చక్కెర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వెనిగర్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, యాలకుల పొడి, మిరియాల పొడి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిశ్రమం అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తక్కువ మంట మీద మరో పది నిమిషాలు ఆ మిశ్రమాన్ని ఉడకనివ్వాలి. కాసేపటి తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోకి వడకట్టి తీసుకుంటే సరి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "టమాటా కెచప్" ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో రెడీ అయిపోతుంది!
Homemade Tomato Ketchup Recipe
Pepper (Getty Images)

