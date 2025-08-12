ETV Bharat / offbeat

రాగిపిండితో పిల్లలకు నచ్చే "చాకోస్​" - సూపర్​ టేస్ట్​తో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ! - HOMEMADE RAGI CHOCOS

-రాగి పిండితో రొటీన్​ వంటలు కాకుండా - ఇలా చాకోస్​ చేసుకోండి!

Homemade Ragi Chocos
Homemade Ragi Chocos (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 12:29 PM IST

3 Min Read

Homemade Ragi Chocos: చాకోస్​ అంటే పిల్లలకు చాలా ఇష్టం. పాలల్లో వీటిని నానబెట్టుకుని తింటుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా వీటిని తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎక్కువ మొత్తంలో చాకోస్​ను కొని తెస్తుంటారు. అయితే బయట లభించే వీటిని చాలా వరకు మైదా పిండితో చేస్తుంటారు. పైగా అందులో పలు రకాల ప్రిజర్వేటివ్స్​ యాడ్​ చేస్తుంటారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. కానీ పిల్లలా తినకుండా ఉండలేరు. అయితే ఇకపై అటువంటి టెన్షన్​ లేకుండా చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లోనే రాగి పిండితో చాకోస్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఓవెన్​ అవసరం లేదు. ఇక వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు 10 నుంచి 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే చాకోస్​ను ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Flour
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - పావు కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పాల పొడి - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కోకో పౌడర్​ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • బేకింగ్​ పౌడర్​ - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వాటర్​ - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - అర కప్పు
  • వెనీలా ఎసెన్స్​ - పావు టీస్పూన్​
Wheat Flour
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రాగి పిండి, గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, పాల పొడి, కోకో పౌడర్​, ఉప్పు, బేకింగ్​ పౌడర్​ను జల్లించి తీసుకోవాలి.
  • ఈ పదార్థాలన్నింటిని కలుపుకని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో వాటర్, బెల్లం తురుము, నెయ్యి వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Jaggery
బెల్లం (Getty Images)
  • ఈ బెల్లం వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా రాగి పిండి మిశ్రమంలో పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన పెట్టాలి. పావుగంట తర్వాత పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని పొడుగ్గా, సన్నగా రోల్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చాకుతో కొంచెం గ్యాప్​ ఇచ్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్​ చేసుకున్న ఓ ముక్కను తీసుకుని చాకో షేప్​ వచ్చేలా ప్రెస్​ చేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Suji Rava
రవ్వ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి ఉప్పు లేదా ఇసుక పోసి సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలు హీట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఓ ప్లేట్​ మీద లైట్​గా నెయ్యి లేదా బటర్​ అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకున్న చాకోస్​ను విడివిడిగా ప్లేట్​లోకి సెట్​ చేసుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • 10 నిమిషాల తర్వాత చాకోస్​ పెట్టుకున్న ప్లేట్​ను ప్రీహాట్​ చేసుకున్న గిన్నెలో ఉంచి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 10 నుంచి 15 నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇవి ఓ వైపు వేగిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి మరో 5 నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి. ఇవి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​ను బయటకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇవి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగి చాకోస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Chocos
Ragi Chocos (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ చాకోస్​ తయారీకి గోధుమపిండి బదులు మైదా అయినా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే బెల్లం బదులు పంచదార పొడి అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • పిండిని పొడుగ్గా రోల్​ చేసుకుని చిన్నచిన్నగా కట్​ చేసుకోవడం రాకపోతే, కొంచెం పెద్ద సైజ్​లో ఉండను చేసి చపాతీ మాదిరి వెడల్పుగా రోల్​ చేసి చాకోస్​ షేప్​ వచ్చేలా బాటిల్​ క్యాప్​తో కట్​ చేసుకుంటే సరి.

