Homemade Ragi Chocos: చాకోస్ అంటే పిల్లలకు చాలా ఇష్టం. పాలల్లో వీటిని నానబెట్టుకుని తింటుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కాదు పెద్దలు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్గా వీటిని తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎక్కువ మొత్తంలో చాకోస్ను కొని తెస్తుంటారు. అయితే బయట లభించే వీటిని చాలా వరకు మైదా పిండితో చేస్తుంటారు. పైగా అందులో పలు రకాల ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తుంటారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. కానీ పిల్లలా తినకుండా ఉండలేరు. అయితే ఇకపై అటువంటి టెన్షన్ లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే రాగి పిండితో చాకోస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఓవెన్ అవసరం లేదు. ఇక వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు 10 నుంచి 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే చాకోస్ను ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - పావు కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- పాల పొడి - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- కోకో పౌడర్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - చిటికెడు
- బేకింగ్ పౌడర్ - అర టీస్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వాటర్ - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - అర కప్పు
- వెనీలా ఎసెన్స్ - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రాగి పిండి, గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, పాల పొడి, కోకో పౌడర్, ఉప్పు, బేకింగ్ పౌడర్ను జల్లించి తీసుకోవాలి.
- ఈ పదార్థాలన్నింటిని కలుపుకని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో వాటర్, బెల్లం తురుము, నెయ్యి వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ బెల్లం వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా రాగి పిండి మిశ్రమంలో పోసుకుంటూ చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకోవాలి.
- పిండిని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన పెట్టాలి. పావుగంట తర్వాత పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని పొడుగ్గా, సన్నగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చాకుతో కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న ఓ ముక్కను తీసుకుని చాకో షేప్ వచ్చేలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి ఉప్పు లేదా ఇసుక పోసి సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలు హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు ఓ ప్లేట్ మీద లైట్గా నెయ్యి లేదా బటర్ అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత ముందే ప్రిపేర్ చేసుకున్న చాకోస్ను విడివిడిగా ప్లేట్లోకి సెట్ చేసుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత చాకోస్ పెట్టుకున్న ప్లేట్ను ప్రీహాట్ చేసుకున్న గిన్నెలో ఉంచి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 10 నుంచి 15 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇవి ఓ వైపు వేగిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి మరో 5 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇవి రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్ను బయటకి తీసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగి చాకోస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ చాకోస్ తయారీకి గోధుమపిండి బదులు మైదా అయినా ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే బెల్లం బదులు పంచదార పొడి అయినా వాడుకోవచ్చు.
- పిండిని పొడుగ్గా రోల్ చేసుకుని చిన్నచిన్నగా కట్ చేసుకోవడం రాకపోతే, కొంచెం పెద్ద సైజ్లో ఉండను చేసి చపాతీ మాదిరి వెడల్పుగా రోల్ చేసి చాకోస్ షేప్ వచ్చేలా బాటిల్ క్యాప్తో కట్ చేసుకుంటే సరి.
