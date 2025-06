ETV Bharat / offbeat

బజ్జీ మిర్చితో కరకరలాడే కమ్మని "పకోడీ" - పిల్లలు ఒక్కసారి తింటే రోజూ ఇదే చేయమని అడుగుతారు! - HOMEMADE MIRCHI PAKODA

Published : June 4, 2025 at 5:01 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

How to Make Mirchi Pakoda Recipe in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్​లో ఒకటి పకోడీ. నార్మల్​గా పకోడీ అనగానే ఎక్కువ మంది శనగపిండి, ఉల్లిపాయతో కలిసి ఆనియన్ పకోడీ చేసుకుంటుంటారు. అదే కాస్త వెరైటీగా తినాలనుకున్నప్పుడు ఆలూ, చికెన్, మొక్కజొన్న, క్యాబేజీ వంటి వాటితో ట్రై చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా బజ్జీలకు వాడే మిర్చితో పకోడీని చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి మంచి రుచితో నోరూరిస్తాయి. అలాగే, వీటిని చేసుకోవడం కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో ఉండే తక్కువ పదార్థాలతోనే క్విక్ అండ్ ఈజీగా ఈ పకోడీని తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతాయి! మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ పకోడీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Mirchi (ETV Bharat)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :