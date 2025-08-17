ETV Bharat / offbeat

నాన్​వెజ్​ రెసిపీస్​ కోసం "మసాలా పౌడర్​" - పక్కా కొలతలతో చేస్తే 2 నెలలు నిల్వ! - HOMEMADE MASALA POWDER

- మార్కెట్లో కొనే పని లేకుండా ఇంట్లోనే స్వచ్ఛమైన మసాలా పౌడర్​! - ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే 2 నెలలు నిల్వ!

Homemade Masala Powder
Homemade Masala Powder (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read

Homemade Masala Powder: కూర ఎంత బాగుంటే అన్నం అంత కడుపునిండా తింటారు. అయితే కర్రీస్​ టేస్టీగా ఉండాలంటే ఉప్పు, కారం, మసాలాలు ఉండాలి. మరీ ముఖ్యంగా చికెన్​, మటన్​, చేపలు వంటి నాన్​వెజ్​ వాటిల్లోకి మసాలా ఇంపార్టెంట్​. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది నాన్​వెజ్​ వంటకాలకు తగినట్లు రకరకాల మసాలా పొడులను మార్కెట్​ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే మసాలా పొడిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఈ పొడిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు 2 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఈ పొడి కేవలం నాన్​వెజ్​ వంటలకు మాత్రమే కాకుండా వెజ్​తో చేసుకునే గ్రేవీలకు కూడా పర్ఫెక్ట్​. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ మసాలా పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Homemade Masala Powder
Homemade Masala Powder (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బిర్యానీ ఆకులు - 3 గ్రాములు
  • ధనియాలు - 40 గ్రాములు
  • మెంతులు - 50 గ్రాములు
  • మిరియాలు - 4 గ్రాములు
  • దాల్చిన చెక్క - 8 గ్రాములు
  • జాజికాయ పొడి - 2 గ్రాములు
  • లవంగాలు - 8
  • నల్ల యాలకులు - 6 గ్రాములు
  • యాలకులు - 4 గ్రాములు
  • జాపత్రి -4 గ్రాములు
  • ఆవాలు - 8 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - 20 గ్రాములు
  • సోంపు - 5 గ్రాములు
  • కసూరీ మేతీ - 1 గ్రాములు
  • ఉప్పు - 6 గ్రాములు
  • గసగసాలు - 6 గ్రాములు
  • పసుపు - 3 గ్రాములు
  • కశ్మీరీ కారం - 15 గ్రాములు
  • శొంఠి పొడి - 2 గ్రాములు
Homemade Masala Powder
Homemade Masala Powder (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ మసాలా పొడి కోసం పైన చెప్పిన పదార్థాలు అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అదే పాన్​లో ధనియాలు వేసి మంచి వాసన వచ్చే వరకు లో ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ధనియాలు వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి మెంతులు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, జాజికాయ, లవంగాలు, నల్ల యాలకులు, యాలకులు, జాపత్రి, ఆవాలు వేసి సన్నని సెగ మీద ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇక మరోసారి అదే పాన్​లోకి జీలకర్ర, సోంపు, కసూరీ మేతీ, ఉప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Homemade Masala Powder
Homemade Masala Powder (Getty Images)
  • ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా అదే పాన్​లోకి గసగసాలు వేసి వేయిస్తే సరి. పాన్​ వేడికే గసగసాలు వేగతాయి. కాబట్టి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసే వీటిని వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించుకున్న మసాలాలన్నింటినీ పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకుని ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి పసుపు, శొంఠి పొడి, కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పొడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో కమ్మగా ఉండి, కూరలకు అదనపు రుచిని ఇచ్చే మసాలా పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Homemade Masala Powder
Homemade Masala Powder (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ మసాలా పొడి కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలన్నింటినీ కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు వేగి మంచి వాసన వచ్చి మసాలా రుచి ఘాటుగా ఉంటుంది.
  • ఈ పదార్థాలను వేయించుకున్న తర్వాత పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. లేదంటు రుబ్బుకునేటప్పుడు ముద్దలాగా అవుతుంది. అలాగే గ్రైండ్​ చేసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. లేదంటే వేడి మీద స్టోర్​ చేసినప్పుడు లోపల తేమ ఏర్పడి పొడి పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఇందులో వేసుకున్న కశ్మీరీ కారం అనేది కేవలం మసాలా పొడి ఆకర్షనీయంగా కనిపించడానికే. ఇది ఎటువంటి కారం ఉండదు.

