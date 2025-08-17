Homemade Masala Powder: కూర ఎంత బాగుంటే అన్నం అంత కడుపునిండా తింటారు. అయితే కర్రీస్ టేస్టీగా ఉండాలంటే ఉప్పు, కారం, మసాలాలు ఉండాలి. మరీ ముఖ్యంగా చికెన్, మటన్, చేపలు వంటి నాన్వెజ్ వాటిల్లోకి మసాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది నాన్వెజ్ వంటకాలకు తగినట్లు రకరకాల మసాలా పొడులను మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే మసాలా పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పొడిని ఒక్కసారి చేసుకుంటే సుమారు 2 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఈ పొడి కేవలం నాన్వెజ్ వంటలకు మాత్రమే కాకుండా వెజ్తో చేసుకునే గ్రేవీలకు కూడా పర్ఫెక్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ మసాలా పొడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బిర్యానీ ఆకులు - 3 గ్రాములు
- ధనియాలు - 40 గ్రాములు
- మెంతులు - 50 గ్రాములు
- మిరియాలు - 4 గ్రాములు
- దాల్చిన చెక్క - 8 గ్రాములు
- జాజికాయ పొడి - 2 గ్రాములు
- లవంగాలు - 8
- నల్ల యాలకులు - 6 గ్రాములు
- యాలకులు - 4 గ్రాములు
- జాపత్రి -4 గ్రాములు
- ఆవాలు - 8 గ్రాములు
- జీలకర్ర - 20 గ్రాములు
- సోంపు - 5 గ్రాములు
- కసూరీ మేతీ - 1 గ్రాములు
- ఉప్పు - 6 గ్రాములు
- గసగసాలు - 6 గ్రాములు
- పసుపు - 3 గ్రాములు
- కశ్మీరీ కారం - 15 గ్రాములు
- శొంఠి పొడి - 2 గ్రాములు
తయారీ విధానం:
- ఈ మసాలా పొడి కోసం పైన చెప్పిన పదార్థాలు అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అదే పాన్లో ధనియాలు వేసి మంచి వాసన వచ్చే వరకు లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ధనియాలు వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి మెంతులు, మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, జాజికాయ, లవంగాలు, నల్ల యాలకులు, యాలకులు, జాపత్రి, ఆవాలు వేసి సన్నని సెగ మీద ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇక మరోసారి అదే పాన్లోకి జీలకర్ర, సోంపు, కసూరీ మేతీ, ఉప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. చివరగా అదే పాన్లోకి గసగసాలు వేసి వేయిస్తే సరి. పాన్ వేడికే గసగసాలు వేగతాయి. కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసే వీటిని వేయించుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న మసాలాలన్నింటినీ పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకుని ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి పసుపు, శొంఠి పొడి, కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పొడిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో కమ్మగా ఉండి, కూరలకు అదనపు రుచిని ఇచ్చే మసాలా పొడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ మసాలా పొడి కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలన్నింటినీ కేవలం లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు వేగి మంచి వాసన వచ్చి మసాలా రుచి ఘాటుగా ఉంటుంది.
- ఈ పదార్థాలను వేయించుకున్న తర్వాత పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. లేదంటు రుబ్బుకునేటప్పుడు ముద్దలాగా అవుతుంది. అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. లేదంటే వేడి మీద స్టోర్ చేసినప్పుడు లోపల తేమ ఏర్పడి పొడి పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇందులో వేసుకున్న కశ్మీరీ కారం అనేది కేవలం మసాలా పొడి ఆకర్షనీయంగా కనిపించడానికే. ఇది ఎటువంటి కారం ఉండదు.
టేస్టీ అండ్ క్రంచీ "ఓట్స్ బిస్కెట్స్" - ఓవెన్తో పనేలేదు!
టేస్టీ "క్యాబేజీ మంచూరియా" - ఎటువంటి సాస్లు అవసరం లేదు - పార్టీలకు బెస్ట్!