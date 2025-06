ETV Bharat / offbeat

మినప్పప్పుతో "జాంగ్రీలు" చేసుకోండి - జ్యూసీ జ్యూసీగా, చాలా కమ్మగా వస్తాయి! - ఖర్చు కూడా తక్కువే! - HOMEMADE JANGRI RECIPE

How to Make Jangri at Home ( ETV Bharat )

How to Make Jangri at Home in Telugu : చాలా మంది ఇష్టంగా తినే స్వీట్స్​లో ఒకటి జాంగ్రీ. కమ్మగా, జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కువ మంది స్వీట్ షాప్స్​లో జాంగ్రీలను కొని టేస్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ, అలాకాకుండా మీరే ఇంట్లో మినప్పప్పుతో స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ వచ్చేలా సింపుల్​గా "జాంగ్రీలను" రెడీ చేసుకోండి. ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ చేసుకున్నారంటే పైన క్రీస్పీగా, లోపల జ్యూసీ జ్యూసీగా వచ్చి ఎంతో టేస్టీగానూ ఉంటాయి. పైగా వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ పదార్థాలు, ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పనిలేదు! చాలా తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ మొత్తంలో జాంగ్రీలను రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

మినపప్పు - ఒక కప్పు(150 గ్రాములు) పంచదార - రెండు కప్పులు(300 గ్రాములు) కార్న్ ఫ్లోర్ - ఒక కప్పు(100 గ్రాములు) ఫుడ్ కలర్ - కొద్దిగా(ఆప్షనల్) నూనె - వేయించడానికి తగినంత

"ఉప్మా" రుచికరంగా రావాలంటే - నీళ్లకు బదులు 'ఇవి' పోసి చేయండి! - పిల్లలైతే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!