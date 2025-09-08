ETV Bharat / offbeat

రాగిపిండి, బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ "కేక్" - ఓవెన్​తో పని లేకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- మైదా, ఎగ్స్, పంచదార అవసరం లేదు - పిల్లలకు నచ్చేలా పసందైన 'కేక్' రెసిపీ!

Homemade Cake Recipe
Homemade Cake Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read

Homemade Cake Recipe : "కేక్" బేకరీ ఐటమ్స్​లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలైతే అలా బయటకు వెళ్లినప్పుడు బేకరీ కనిపిస్తే చాలు కేక్​ ఇప్పించమని మారాం చేస్తుంటారు. కానీ, బయట దొరికే వాటిల్లో వాడే పదార్థాల వల్ల ఆరోగ్యానికి జరిగే మేలు కంటే నష్టమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో కేక్ ప్రిపేర్ చేద్దామంటే అది చాలా టైమ్​ టేకింగ్ ప్రాసెస్​గా భావిస్తుంటారు చాలా మంది.

కానీ, మీకు తెలుసా? ఇంట్లోనే చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సులభంగా, హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ కేక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, రాగిపిండి బెల్లంతో నోరూరించే "కేక్". ఈ రెసిపీ కోసం ఓవెన్ కూడా అవసరం లేదు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారవుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇది రెడీ చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచికరంగా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఒంటికి మంచి చేసే ఈ పసందైన కేక్​ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Homemade Ragi Cake Recipe
Ragi Flour (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - రాగిపిండి
  • అరకప్పు - గోధుమపిండి
  • అరకప్పు - బెల్లం తురుము
  • పావుకప్పు - పాలు
  • అరకప్పు - నూనె లేదా నెయ్యి
  • అర చెంచా - బేకింగ్ సోడా
  • రెండు చెంచాలు - పెరుగు
  • పావుకప్పు - కోకోపౌడర్
  • చిటికెడు - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - వెనీలా ఎసెన్స్
  • ఒక చెంచా - బేకింగ్ పౌడర్

Homemade Ragi Cake Recipe
Jaggery (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కేక్ తయారీ కోసం ఒక బేషన్​ లేదా మిక్సింగ్ బౌల్​లో రాగిపిండిని జల్లెడలో వేసుకొని జల్లించుకోవాలి. తర్వాత అందులో గోధుమపిండి, పెరుగు, పాలు, బెల్లం తురుము, బేకింగ్ పౌడర్, వంటసోడా వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కోకోపౌడర్, వెనీలా ఎసెన్స్, నెయ్యి వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా కలిసేలా బాగా గిలకొట్టి(కలిపి) పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కేక్ పాన్ లేదా అడుగున ఈక్వల్​గా ఉన్న గిన్నెను తీసుకుని కొద్దిగా నూనె రాసుకుని పొడి పిండిని చల్లాలి. లేదంటే బటర్ పేపర్ వేసుకోవాలి.

Homemade Ragi Cake Recipe
Milk (Getty Images)
  • తర్వాత అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న రాగిపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా సమానంగా సర్దుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మరో వెడల్పాటి గిన్నెను పెట్టుకొని దాని అడుగున ఉప్పు వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి స్టాండ్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
  • అది వేడయ్యాక దానిపై ఈక్వల్​గా సెట్ చేసి పెట్టుకున్న రాగిపిండి కేక్ పాన్​ లేదా గిన్నెను ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు ఆవిరి మీద కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చక్కగా కుక్ అయిందనుకున్నాక మూత తీసి బయటకు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి డీమౌల్డ్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రాగిపిండి బెల్లంతో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కేక్" రెడీ అవుతుంది!
Homemade Ragi Cake Recipe
Wheat Flour (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • కేక్ పాన్​లో రాగిపిండి మిశ్రమాన్ని నింపుకోవడానికి ముందుగా దానిలో కొద్దిగా పొడి పిండిని చల్లుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కేక్ టిన్నుకు అంటుకోకుండా ఈజీగా వస్తుంది.
  • కేక్ మిశ్రమం మంచిగా బేక్ అయిందని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, కుక్ చేశాక మూత తీసి టూత్​పిక్​ను కేక్​లో గుచ్చి తీస్తే దానికి ఆ మిశ్రమం అంటుకోకుండా రావాలి.
  • ఓవెన్ ఉన్నవారు ఈ కేక్​ని అందులోనూ​ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇలా సింపుల్​గా రాగి కేక్​ని ​తయారు చేసుకోవచ్చు.

