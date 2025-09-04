ETV Bharat / offbeat

ఓవెన్​ లేకుండా - ఇంట్లోనే సూపర్​ టేస్టీ "బిస్కెట్స్" చేసుకోండిలా! - EASY HOMEMADE BISCUITS

టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ బిస్కెట్స్ - ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Easy Homemade Biscuits
Easy Homemade Biscuits (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read

Homemade Biscuits Making : బిస్కెట్స్ అంటే అందరికి ఇష్టమే. సాధారణ సమయాల్లో లేదా టీ టైమ్​లో వీటిని తింటూనే ఉంటాం. అందుకే షాప్​కి వెళ్తే చాలా మంది బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కొంటారు. అదే విధంగా బేకరీల్లోనూ వివిధ రకాల బిస్కెట్లు తయారీ చేసి అమ్ముతుంటారు. వీటిని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా వెరీ సింపుల్​. ఓవెన్​తో పనిలేకుండా వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరోవైపు ఇవి నాలుగు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్​ చేయకుండా క్రిస్పీ అండ్​ టేస్టీగా ఉండే బిస్కెట్లు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దామా?

Easy Homemade Biscuits
పాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • పాలు - ముప్పావు కప్పు
  • సన్​ఫ్లవర్ ఆయిల్ - పావు కప్పు లేదంటే (నెయ్యిని వాడుకోవచ్చు)
  • మైదాపిండి - మూడు కప్పులు లేదంటే (గోధుమపిండి వాడుకోవచ్చు)
  • ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - ఆర టీ స్పూన్
Easy Homemade Biscuits
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో ముప్పావు కప్పు పంచదార తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పంచదార పొడిని ఓ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇందులోకి పావు కప్పు సన్​ఫ్లవర్ ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. ( ఒకవేళ సన్​ఫ్లవర్ ఆయిల్ వద్దనుకుంటే నెయ్యిని వాడుకోవచ్చు). ఈ క్రమంలోనే బాగా కాచిన ముప్పావు కప్పు పాలను వేసి కలపాలి.
  • పంచదార ఉండలుగా లేకుండా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూడు కప్పుల మైదాపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ మిక్స్ చేయాలి. (ఒకవేళ మైదాపిండి వద్దనుకుంటే గోధుమపిండిని వాడొచ్చు).
  • ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం గిన్నెపై మూతపెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా పిండి ముద్దను తీసుకొని చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటర్ బాటిల్ క్యాప్​తో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా బిస్కెట్ షేప్ వచ్చేలా చపాతీపై పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి.
Easy Homemade Biscuits
బిస్కెట్స్ ఆకారంలో కట్ చేసుకున్న పిండి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత బిస్కెట్లపై డిజైన్లు వచ్చేలా లాగా వాటర్ క్యాప్​తో చంద్రాకారంలా గీతలు పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్​ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేగిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న బిస్కెట్లను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత బిస్కెట్లను గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ అటూ ఇటూ టర్న్ చేయాలి. మంటను లో టూ మీడియం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ బిస్కెట్లు వేడిగా ఉన్నప్పుడు మెత్తగా ఉంటాయి. కొద్దిగా ఆరిన తర్వాత క్రిస్పీగా వస్తాయి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో వేసి మూత పెట్టాలి.
  • ఇవి నాలుగు వారాల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. అంతేకాక ఈ బిస్కెట్లు ఎన్ని తిన్నా బోర్ కొట్టవు.
  • వీటిని ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లులు పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు.

