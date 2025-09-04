Homemade Biscuits Making : బిస్కెట్స్ అంటే అందరికి ఇష్టమే. సాధారణ సమయాల్లో లేదా టీ టైమ్లో వీటిని తింటూనే ఉంటాం. అందుకే షాప్కి వెళ్తే చాలా మంది బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కొంటారు. అదే విధంగా బేకరీల్లోనూ వివిధ రకాల బిస్కెట్లు తయారీ చేసి అమ్ముతుంటారు. వీటిని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇవి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా వెరీ సింపుల్. ఓవెన్తో పనిలేకుండా వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరోవైపు ఇవి నాలుగు వారాల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి లేట్ చేయకుండా క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే బిస్కెట్లు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- పాలు - ముప్పావు కప్పు
- సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ - పావు కప్పు లేదంటే (నెయ్యిని వాడుకోవచ్చు)
- మైదాపిండి - మూడు కప్పులు లేదంటే (గోధుమపిండి వాడుకోవచ్చు)
- ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
- యాలకుల పొడి - ఆర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో ముప్పావు కప్పు పంచదార తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పంచదార పొడిని ఓ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇందులోకి పావు కప్పు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ యాడ్ చేయాలి. ( ఒకవేళ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వద్దనుకుంటే నెయ్యిని వాడుకోవచ్చు). ఈ క్రమంలోనే బాగా కాచిన ముప్పావు కప్పు పాలను వేసి కలపాలి.
- పంచదార ఉండలుగా లేకుండా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూడు కప్పుల మైదాపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ మిక్స్ చేయాలి. (ఒకవేళ మైదాపిండి వద్దనుకుంటే గోధుమపిండిని వాడొచ్చు).
- ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఆఫ్ టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. అనంతరం గిన్నెపై మూతపెట్టి పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కొద్దిగా పిండి ముద్దను తీసుకొని చపాతీ లాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటర్ బాటిల్ క్యాప్తో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా బిస్కెట్ షేప్ వచ్చేలా చపాతీపై పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బిస్కెట్లపై డిజైన్లు వచ్చేలా లాగా వాటర్ క్యాప్తో చంద్రాకారంలా గీతలు పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేగిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న బిస్కెట్లను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత బిస్కెట్లను గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకూ అటూ ఇటూ టర్న్ చేయాలి. మంటను లో టూ మీడియం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ బిస్కెట్లు వేడిగా ఉన్నప్పుడు మెత్తగా ఉంటాయి. కొద్దిగా ఆరిన తర్వాత క్రిస్పీగా వస్తాయి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో వేసి మూత పెట్టాలి.
- ఇవి నాలుగు వారాల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. అంతేకాక ఈ బిస్కెట్లు ఎన్ని తిన్నా బోర్ కొట్టవు.
- వీటిని ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లులు పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు.
