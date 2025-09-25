ETV Bharat / offbeat

ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - అప్పటికప్పుడు "మిల్లెట్ బాల్స్" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

- మిల్లెట్స్​తో రుచికరమైన 'టిఫెన్' - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Healthy Breakfast Recipe with Millets
Healthy Breakfast Recipe with Millets (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 12:40 PM IST

Healthy Breakfast Recipe with Millets : నేటి రోజుల్లో ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ పెరగడంతో అందరూ చిరుధాన్యాలను తమ డైట్​లో చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది టిఫెన్స్ ప్రిపరేషన్​లో రాగులు, కొర్రలు, సామలు, ఊదలు, అరికెలు వంటివి భాగం చేస్తున్నారు. వాటితో ఇడ్లీ, దోశల నుంచి ఉప్మా, సంగటి వరకు రకరకాల వెరైటీ వంటకాలను తయారు చేసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు మెజార్టీ పీపుల్. అలాంటి వారికోసమే మిల్లెట్స్​తో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో దోశ, ఇడ్లీ పిండి అందుబాటులో లేనప్పుడూ ఇది మంచి ఆప్షన్​గా నిలుస్తుంది. అలాగే, మిల్లెట్లతో చేసుకునే ఈ వంటకం రొటీన్ టిఫెన్ల కంటే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - ఊదలు లేదా అరికెలు
  • ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • అంగుళం ముక్క - అల్లం
  • ఒక చెంచా - నువ్వులు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • అర చెంచా - మినపప్పు
  • అర చెంచా - శనగపప్పు
  • అర చెంచా - ఆవాలు
  • పావు చెంచా - మిరియాలు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, అల్లం, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మీరు తీసుకునే ఊదలు లేదా అరికెలను శుభ్రంగా కడిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మినపప్పు, శనపప్పు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక నువ్వులు, కరివేపాకు వేసి వీటిని మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఉల్లిపాయ మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న ఊదలు లేదా అరికెలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఉండలు కట్టకుండా కలియతిప్పాలి.
  • ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో మిశ్రమంలోని నీళ్లు ఇగిరిపోయి, మంచిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.

  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి చల్లార్చుకోవాలి. అది చల్లారిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్స్​లా చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఇడ్లీ పాత్రలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి. వాటర్ వేడయ్యాక ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మిల్లెట్ బాల్స్ ఉంచి ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి.
Healthy Breakfast Recipe (Eenadu)
  • అవి మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బయటకు తీసి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఆరోగ్యకరంగా, రుచికరంగా ఉండే "మిల్లెట్స్ బాల్స్" రెడీ అవుతాయి!
  • ఈ మిల్లెట్‌ బాల్స్​ని ఏదైనా చట్నీతో లేదా టమాటాపప్పుతో తింటే సూపర్‌గా ఉంటాయి.

