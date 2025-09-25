ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేదా? - అప్పటికప్పుడు "మిల్లెట్ బాల్స్" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!
- మిల్లెట్స్తో రుచికరమైన 'టిఫెన్' - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
Published : September 25, 2025 at 12:40 PM IST
Healthy Breakfast Recipe with Millets : నేటి రోజుల్లో ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ పెరగడంతో అందరూ చిరుధాన్యాలను తమ డైట్లో చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది టిఫెన్స్ ప్రిపరేషన్లో రాగులు, కొర్రలు, సామలు, ఊదలు, అరికెలు వంటివి భాగం చేస్తున్నారు. వాటితో ఇడ్లీ, దోశల నుంచి ఉప్మా, సంగటి వరకు రకరకాల వెరైటీ వంటకాలను తయారు చేసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు మెజార్టీ పీపుల్. అలాంటి వారికోసమే మిల్లెట్స్తో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీన్ని అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో దోశ, ఇడ్లీ పిండి అందుబాటులో లేనప్పుడూ ఇది మంచి ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. అలాగే, మిల్లెట్లతో చేసుకునే ఈ వంటకం రొటీన్ టిఫెన్ల కంటే మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - ఊదలు లేదా అరికెలు
- ఒకట్రెండు - ఉల్లిపాయలు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- అంగుళం ముక్క - అల్లం
- ఒక చెంచా - నువ్వులు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- అర చెంచా - మినపప్పు
- అర చెంచా - శనగపప్పు
- అర చెంచా - ఆవాలు
- పావు చెంచా - మిరియాలు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- రెండు - ఎండుమిర్చి
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, అల్లం, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, మీరు తీసుకునే ఊదలు లేదా అరికెలను శుభ్రంగా కడిగి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, మినపప్పు, శనపప్పు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాలు వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక నువ్వులు, కరివేపాకు వేసి వీటిని మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న ఊదలు లేదా అరికెలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఉండలు కట్టకుండా కలియతిప్పాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో మిశ్రమంలోని నీళ్లు ఇగిరిపోయి, మంచిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపి చల్లార్చుకోవాలి. అది చల్లారిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఇడ్లీ పాత్రలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి. వాటర్ వేడయ్యాక ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మిల్లెట్ బాల్స్ ఉంచి ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బయటకు తీసి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఆరోగ్యకరంగా, రుచికరంగా ఉండే "మిల్లెట్స్ బాల్స్" రెడీ అవుతాయి!
- ఈ మిల్లెట్ బాల్స్ని ఏదైనా చట్నీతో లేదా టమాటాపప్పుతో తింటే సూపర్గా ఉంటాయి.
