ఫ్రెండ్స్ ఇంటికివచ్చినపుడు ఇలా చేసి పెట్టండి - చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 12:28 PM IST
Atukulu Full Makhana Recipe : సాధారణంగా అటుకులను వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాల్లో వినియోగిస్తారు. వీటితో పోహా, దోసెలు తయారీ చేస్తుంటారు. అదేవిధంగా అటుకుల పాయసం చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా పెడుతుంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా అటుకులు, ఫుల్మఖానాతో కలిపి క్రిస్పీగా ఉండే టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేశారా? టైమ్ లేనప్పుడు లేదా కొత్తగా ఏదైనా తినాలనిపించినప్పుడు అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఇన్స్టంట్ రెసిపీ ఇది. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చెప్పిన పద్ధతిలో అటుకులతో ఇలా చేశారంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. దీనిని బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్లోకి తినొచ్చు. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. దీనికి చుక్కనూనె కూడా అవసరం లేదు. తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థేలేెంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- పూల్ మఖానా - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- కీరదోసకాయ - ఒకటి
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- కొత్తిమీర - తగినంతా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
- అవిసె గింజల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఓ గిన్నెలోకి ఒక కప్పు మందపాటి అటుకులు తీసుకుని అవి మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి కడగాలి. ఆ తర్వాత నీటిని తీసేసి దానిపై మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని అరకప్పు పూల్ మఖానా (తామర గింజలను) వేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్ ఉంచి వాటిని క్రిస్పీగా ఫ్రై చేయాలి.
- అదేవిధంగా అర కప్పు పల్లీలను తీసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు మెత్తబడిన అటుకులను మరోసారి కలపాలి. ఇందులో సన్నగా తరిగిన రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక కప్పు కీరదోసకాయ ముక్కలు, ఒక కప్పు పెరుగు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా సన్నగా తరగిన కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడినంతా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి , ఒక టీ స్పూన్ అవిసె గింజల పొడి వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పూల్ మఖానాను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దీనిని అటుకులలో వేయాలి. అదేవిధంగా వేయించుకున్న పల్లీలను వేసి కలపాలి.
- ఇక అంతే! టేస్టీ, హెల్డీ టిఫిన్ రెడీ అయినట్లే. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది.
