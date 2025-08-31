ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే " గుత్తి వంకాయ దమ్ బిర్యానీ" - ఇలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ట్రై చేయండి! - GUTTI VANKAYA DUM BIRYANI

సులభమైన పద్ధతిలో ఇంట్లోనే చేసుకునే వెజ్ బిర్యానీ - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది

Gutti Vankaya Dum Biryani
Gutti Vankaya Dum Biryani (Getty Images)
Published : August 31, 2025 at 10:46 AM IST

Brinjal Dum Biryani Recipe : చాలా మంది ఇండ్లలో ఎప్పుడూ మటన్ బిర్యానీ, చికెన్ బిర్యానీ చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి వంకాయ బిర్యానీ ట్రై చేసి చూడండి! ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. గుత్తి వంకాయ రుచితో పాటు బిర్యానీ ఘుమఘుమ మీకు కొత్త రుచిని అందిస్తుంది. రెగ్యులర్​గా చేసే బిర్యానీలా కాకుండా మసాలా స్టఫ్ చేసిన గుత్తి వంకాయలతో ఈ రెసిపీని వండుతారు. ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు. మరీ దీనిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Gutti Vankaya Dum Biryani
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గుత్తి వంకాయలు -15
  • బాస్మతీ బియ్యం - 2 గ్లాసులు
  • పెరుగు - 300 ఎంఎల్
  • వెల్లుల్లి -2
  • పచ్చిమిరపకాయలు -9
  • అల్లంముక్క -1
  • ధనియాల పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కారం - 3 మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకులు - 4
  • లవంగాలు -4
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
Gutti Vankaya Dum Biryani
బాస్మతీ బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

Gutti Vankaya Dum Biryani
పచ్చిమిర్చి, అల్లంవెల్లుల్లి, తదితర పదార్థాలు (ETV B harat)
  • ముందుగా మసాలా పేస్ట్ తయారీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోవాలి. పల్లీలను అందులో పోసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని తీసి ఓ ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, జీలకర్రను ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ముందుగా మిక్సీ జార్​లో ఫ్రై చేసుకున్న పదార్థాలను గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిలో పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి, కారం వేసుకోని సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ముద్దగా మారిన తర్వాత వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • మరోవైపు రెండు గ్లాసుల బాస్మతీ బియ్యాన్ని రెండుమూడు సార్లు కడిగి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి. స్టవ్ ఆన్​ చేసుకొని ఓ గిన్నెలో నానబెట్టిన బియ్యాన్ని ఉడికించాలి. బియ్యం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Gutti Vankaya Dum Biryani
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా 15 గుత్తి వంకాయలను తీసుకొని ప్రతి దానికి నాలుగు గాట్లు పెట్టాలి. వీటిని ఉప్పు, పసుపు వేసుకున్న నీళ్లలో కడగాలి. నీళ్లలో నుంచి వీటిని తీసి మనం రెడీ చేసుకున్న మసాలాను కొద్దికొద్దిగా పట్టించాలి. మిగిలిన మసాలాలో పెరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఓ గిన్నె పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇందులో మసాలా పట్టించిన వంకాయలను వేసుకోవాలి. వీటిని ఐదు నిమిషాల పాటు అటూ ఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి. వంకాయలు ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Gutti Vankaya Dum Biryani
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మరో పాత్ర తీసుకోని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాజీర, ఒక దాల్చిన చెక్క, రెండు బిరియానీ ఆకు, ఒక మరాఠీ మొగ్గ, 2 స్టార్ పువ్వు యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, కొద్దిగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలను వేయాలి. నూనె పైకి వచ్చేంత వరకూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వంకాయలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాత్రను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు బిర్యానీ కోసం ఓ గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక చెంచా నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడకబెట్టిన బియ్యాన్ని మూడు విడతలుగా వేసుకోవాలి. తొలుత కొద్దిగా బియ్యం వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, గుత్తి వంకాయలను యాడ్ చేయాలి. మరో రెండు సార్లు ఈ విధంగానే చేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పైన మూతపెట్టాలి. దీనిపై బరువైనది పెట్టి అలా 10 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి. గిన్నె కింద పెనంను ఉంచితే బిర్యానీ అడుగు పట్టకుండా ఉంటుంది.
  • ఇక అంతే వేడివేడి గుత్తి వంకాయ ధమ్ బిర్యానీ రెడీ అయినట్లే. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

