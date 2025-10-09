ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "గుత్తి బీరకాయ మసాలా కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలో తింటుంటే ఆ మజానే వేరు!

-గుత్తొంకాయను మైమరిపించే 'బీరకాయ కర్రీ' - పిల్లలూ ఇష్టంగా తింటారు!

Gutti Beerakaya Masala Curry
Gutti Beerakaya Masala Curry (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Gutti Beerakaya Masala Curry : మసాలా పొడి స్టఫ్ చేసి ప్రిపేర్ చేసుకునే గుత్తి వంకాయ కర్రీ అంటే మనలో చాలా మందికి ఎంతో ఇష్టం. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ కర్రీ వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది. కానీ, మీకు తెలుసా బీరకాయతో కూడా అదే తీరులో, అంతే రుచికరంగా "స్టఫ్డ్ మసాలా కర్రీని" రెడీ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఒక్కసారి తిన్నారంటే బీరకాయలు ఎప్పుడూ తెచ్చినా ఇలాగే చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అలాగే, ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు బీరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రుచికరమైన గుత్తి బీరకాయ మసాలా కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Gutti Beerakaya Masala Curry
బీరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీరకాయలు - మూడు
  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • నువ్వులు - రెండు చెంచాలు
  • ఎండుకొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లిపాయ - ఒకటి
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
  • కారం - ఒక చెంచా(తగినంత)
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - అర చెంచా
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెమ్మలు
  • నూనె - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు

Gutti Beerakaya Masala Curry
బీరకాయ ముక్కలు (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • రుచికరమైన ఈ గుత్తి బీరకాయ కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా బీరకాయలను తీసుకుని గీర పోయేలా పీలర్​తో పైన పొట్టును పీల్ చేయాలి.
  • తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి కడిగి మూడు అంగుళాల పొడువుతో ముక్కలు చేయాలి.
  • ఆపై కట్ చేసి ముక్కలను వన్ సైడ్ మధ్యలో నిలువుగా కోయాలి. ఇలా అన్నింటినీ కోసి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Gutti Beerakaya Masala Curry
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు రెసిపీలోకి అవసరమైన ఒక ప్రత్యేమైన మసాలా పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ లేదా కడాయిలో పల్లీలను వేసి లో ఫ్లేమ్​గా దోరగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇవి చల్లారాక పొట్టు తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం అదే కడాయిలో నువ్వులను దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Gutti Beerakaya Masala Curry
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన పల్లీలు, నువ్వులు, ఎండుకొబ్బరి తురుము, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, ధనియాల పొడి, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పొడిని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కల్లో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
Gutti Beerakaya Masala Curry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అది వేగాక మసాలా పొడి స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ అర నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆపై అందులో ఇంకా మిగిలి ఉన్న పల్లీ మసాలా పొడిని జతచేసి కలిపి మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • బీరకాయ మంచిగా మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంచే చాలు. అంతే, నోరూరించే "గుత్తి బీరకాయ మసాలా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
Gutti Beerakaya Masala Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)

