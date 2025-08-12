Guntur Allam Pachadi in Telugu : ఇడ్లీ, వడ, దోసె వంటి టిఫిన్స్ పల్లీ చట్నీతో తిన్నా కూడా, కాస్త అల్లం పచ్చడితో తింటే రుచి అస్సలు మర్చిపోలేము. అల్లం పచ్చడితో తింటే లైట్ స్వీట్గా, పుల్లగా ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, చాలా మందికి ఈ చట్నీ సరైన కొలతలో ఎలా పెట్టాలో తెలియకపోవచ్చు. అలాంటి వారు ఈ స్టోరీ పూర్తిగా చదవితే ఎంతో బాగా పచ్చడి పెట్టేయచ్చు. ఇలా చేసిన అల్లం పచ్చడి నెల రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. మరి ఈజీగా ఈ అల్లం పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
అల్లం పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
- అల్లం తరుగు - 50 గ్రాములు
- బెల్లం తరుగు - 100 గ్రాములు
- టేబుల్స్పూన్ - ధనియాలు
- టేబుల్స్పూన్ -మినప్పప్పు
- టేబుల్స్పూన్ -శనగపప్పు
- చిక్కటి చింతపండు పులుసు - 50 గ్రాములు
- టేబుల్స్పూన్ - జీలకర్ర
- పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 8
- వేడి నీళ్లు పావు - కప్పు
అల్లం పచ్చడి తయారీ విధానం
- ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో టేబుల్స్పూన్ చొప్పున ధనియాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించండి. పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి.
- ఎండుమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లం తరుగు వేసి వేయించండి. అల్లం తరుగు రెండు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఎండుమిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో మంచి బెల్లం తరుగు వేసి, చిక్కటి చింతపండు పులుసు, టేబుల్స్పూన్ జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన అల్లం పచ్చడి మీ ముందుంటుంది.
- వేడివేడిగా దోసెలు, ఇడ్లీ వంటి టిఫిన్స్లోకి ఈ చట్నీ టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. టేస్టీ అండ్ స్పైసీ అల్లం చట్నీ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!
టిప్స్
- ఈ అల్లం పచ్చడి కోసం మంచి రంగు, కారం ఎక్కువగా ఉండే ఎండుమిర్చి ఉపయోగించండి. అప్పుడే అల్లం చట్నీ టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- అలాగే చట్నీ కోసం ఎండుమిర్చి, అల్లం తరుగు సమానంగా తీసుకోవాలి. అలాగే చింతపండు గుజ్జు ఎండుమిర్చికి డబుల్ తీసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
- అల్లం పచ్చడి కోసం వేడివేడి నీళ్లు ఉపయోగిస్తే నెల రోజులపాటు తాజాగా ఉంటుంది. మీరు చల్లని నీరు ఉపయోగిస్తే రెండు, మూడు రోజుల కంటే ఎక్కువగా నిల్వ ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఈ అల్లం పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాజు సీసాలోకి తీసుకోండి. ఆపై పచ్చడి పైన వేడి చేసి చల్లార్చిన నూనె వేసి మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి. ఇలా చేస్తే పచ్చడి రెండు, మూడు నెలల వరకు కూడా తాజాగా ఉంటుంది.
