గుంటూరు స్టైల్ "అల్లం పచ్చడి" - ఈ టిప్స్​ పాటించి చేస్తే నెల రోజులు నిల్వ ఉంటుంది! - TASTY ALLAM PACHADI RECIPE

Guntur Allam Pachadi in Telugu
Guntur Allam Pachadi in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 7:45 AM IST

2 Min Read

Guntur Allam Pachadi in Telugu : ఇడ్లీ, వడ, దోసె వంటి టిఫిన్స్​ పల్లీ చట్నీతో తిన్నా కూడా, కాస్త అల్లం పచ్చడితో తింటే రుచి అస్సలు మర్చిపోలేము. అల్లం పచ్చడితో తింటే లైట్​ స్వీట్​గా, పుల్లగా ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, చాలా మందికి ఈ చట్నీ సరైన కొలతలో ఎలా పెట్టాలో తెలియకపోవచ్చు. అలాంటి వారు ఈ స్టోరీ పూర్తిగా చదవితే ఎంతో బాగా పచ్చడి పెట్టేయచ్చు. ఇలా చేసిన అల్లం పచ్చడి నెల రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. మరి ఈజీగా ఈ అల్లం పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

Allam
Allam (getty images)

అల్లం పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు
  • అల్లం తరుగు - 50 గ్రాములు
  • బెల్లం తరుగు - 100 గ్రాములు
  • టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలు
  • టేబుల్​స్పూన్ -మినప్పప్పు
  • టేబుల్​స్పూన్ -శనగపప్పు
  • చిక్కటి చింతపండు పులుసు - 50 గ్రాములు
  • టేబుల్​స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి - 8
  • వేడి నీళ్లు పావు - కప్పు
బెల్లం
బెల్లం (getty images)

అల్లం పచ్చడి తయారీ విధానం

  • ముందుగా స్టవ్​ వెలిగించి కడాయి పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
  • నూనె బాగా వేడయ్యాక ఇందులో టేబుల్​స్పూన్ చొప్పున ధనియాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించండి. పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయండి.
ఎండుమిర్చి
ఎండుమిర్చి (getty images)
  • ఎండుమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక అల్లం తరుగు వేసి వేయించండి. అల్లం తరుగు రెండు నిమిషాలు వేయించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఎండుమిర్చి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో మంచి బెల్లం తరుగు వేసి, చిక్కటి చింతపండు పులుసు, టేబుల్​స్పూన్ జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
మినప్పప్పు
మినప్పప్పు (getty images)
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన అల్లం పచ్చడి మీ ముందుంటుంది.
  • వేడివేడిగా దోసెలు, ఇడ్లీ వంటి టిఫిన్స్​లోకి ఈ చట్నీ టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. టేస్టీ అండ్ స్పైసీ అల్లం చట్నీ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!
చింతపండు
చింతపండు (getty images)

టిప్స్​

  • ఈ అల్లం పచ్చడి కోసం మంచి రంగు, కారం ఎక్కువగా ఉండే ఎండుమిర్చి ఉపయోగించండి. అప్పుడే అల్లం చట్నీ టేస్ట్ బాగుంటుంది.
  • అలాగే చట్నీ కోసం ఎండుమిర్చి, అల్లం తరుగు సమానంగా తీసుకోవాలి. అలాగే చింతపండు గుజ్జు ఎండుమిర్చికి డబుల్​ తీసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
  • అల్లం పచ్చడి కోసం వేడివేడి నీళ్లు ఉపయోగిస్తే నెల రోజులపాటు తాజాగా ఉంటుంది. మీరు చల్లని నీరు ఉపయోగిస్తే రెండు, మూడు రోజుల కంటే ఎక్కువగా నిల్వ ఉండదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఈ అల్లం పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాజు సీసాలోకి తీసుకోండి. ఆపై పచ్చడి పైన వేడి చేసి చల్లార్చిన నూనె వేసి మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టండి. ఇలా చేస్తే పచ్చడి రెండు, మూడు నెలల వరకు కూడా తాజాగా ఉంటుంది.

