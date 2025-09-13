ETV Bharat / offbeat

మరమరాలతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ఇడ్లీ, దోశ పిండితో పనిలేదు!

-మరమరాలతో సరికొత్తగా గుంత పొంగనాలు - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనుకుంటారు!

Gunta Ponganalu with Puffed Rice
Gunta Ponganalu with Puffed Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gunta Ponganalu with Puffed Rice: గుంత పొంగనాలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. తక్కువ ఆయిల్​తో టేస్టీగా ప్రిపేర్​ చేసుకునే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే చాలా మంది ఇంట్లో ఇడ్లీ లేదా దోశ పిండి ఉంటే అప్పటికప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వంటివన్నీ మిక్స్​ చేసేసి పొంగనాలు వేస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఇంట్లో పిండి లేనప్పుడు కూడా ఎంచక్కా గుంత పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం మరమరాలు ఉంటే సరిపోతుంది. మీరు విన్నది నిజమే. ముంత మసాలా కోసం ఉపయోగించే మరమరాలతో రుచికరమైన పొంగనాలు చేసుకోవచ్చు. ప్రిపరేషన్​ చాలా ఈజీ. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, రుచికరమైన మరమరాల గుంత పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Puffed Rice
మరమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • పెరుగు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మరమరాలు - 2 కప్పులు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Rava
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు తీసుకుని ఓసారి కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ పిండిని మిక్స్​ చేసుకుని కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • ఓ గిన్నెలోకి మరమరాలు తీసుకుని తగినన్ని వాటర్​ పోసి ఓసారి కలిపి 5 నిమిషాలు నాననివ్వాలి.
  • మరమరాలు మెత్తగా అయిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ నీటిని గట్టిగా పిండేసి మిక్సీజార్​లోకి తీసుకోవాలి. అన్నింటిని ఇలానే పిండి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి నానబెట్టిన రవ్వ మిశ్రమం వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మరమరాలు, రవ్వ మిశ్రమంలోకి ముందుగానే కట్​ చేసుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, క్యారెట్​ తురుము, జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • చివరగా బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పాన్​ పెట్టి వాటిల్లో నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​కు సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మూత ఉంచి కుక్​ చేసుకోవాలి.
Coriander
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • పొంగనాలు ఓవైపు ఎర్రగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా కాలిన వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో కూడా ఇలానే పొంగనాలు వేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పల్లీ చట్నీ లేదా కొబ్బరి పచ్చడితో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మరమరాల గుంత పొంగనాలు రెడీ.
Gunta Ponganalu
గుంత పొంగనాలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మరమరాలు మరీ ఎక్కువ సేపు నీటిలో నానాల్సిన పనిలేదు. ఎక్కువసేపు నానితే మరీ మెత్తగా అవ్వడంతో పాటు నీటిని కూడా ఎక్కువ పీల్చుకుంటాయి. దీంతో గ్రైండ్​ చేసినప్పుడు మిశ్రమం లూజ్​గా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పుల్లటి పెరుగు అయితే పొంగనాల రుచి బాగుంటుంది. అలాగే బొంబాయి రవ్వ లేకపోతే దాని ప్లేస్​లో సేమ్యా అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • కేవలం ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా క్యాబేజీ, క్యాప్సికం సహా మీకు నచ్చిన కూరగాయలను సన్నగా తరిగి వాడుకోవచ్చు.

సండే స్పెషల్​ "బగారా రైస్​ విత్​ చికెన్​ కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

చేదు లేకుండా టేస్టీ "కాకరకాయ కారం"! - నెల రోజులు నిల్వ!

For All Latest Updates

TAGGED:

PONGANALU WITH MARAMARALUGUNTA PONGANALU WITH PUFFED RICEMARAMARALA GUNTA PONGANALUమరమరాలతో గుంత పొంగనాలు ఎలాGUNTA PONGANALU WITH PUFFED RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.